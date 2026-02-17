ธุรกิจไทยเผชิญความเสี่ยงทั้งการเมือง-ดิจิทัล ‘ฟอร์วิส มาซาร์ส’ พร้อมช่วยลูกค้าพลิกวิกฤตเป็นโอกาส

ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ท้าทาย จากปัจจัยเสี่ยงด้านการเมือง และเทคโนโลยีดิจิทัล
‘ฟอร์วิส มาซาร์ส’ มองวิกฤตเป็นโอกาส ชี้ธุรกิจไทยต้อง “ยืดหยุ่น-ฟื้นตัวไว” ท่ามกลางความไม่แน่นอน พร้อมเป็นพันธมิตรกับลูกค้าตั้งเป้าสร้างการเติบโต 10–15% ชิงตลาดที่ปรึกษา 24,000 ล้านบาท
นอกจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ไทยยังคงเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมือง กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการเร่งตัวของเทคโนโลยีดิจิทัล ฟอร์วิส มาซาร์ส (Forvis Mazars) ผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี ภาษี และการให้คำปรึกษาระดับสากล มองว่านี่ไม่ใช่เพียง “ความเสี่ยง” แต่เป็น โอกาสสำคัญในการสร้างการเติบโตให้กับลูกค้าและองค์กร
มร.ร็อบ ฮูเรนคัมป์ (Rob Hurenkamp) หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส ประเทศไทยเปิดเผยว่า ความท้าทายที่ธุรกิจไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ คือการต้องรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายมิติ ทั้งภาวะเศรษฐกิจที่คาดเดาได้ยาก ความไม่แน่นอนทางการเมือง การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลขององค์กรธุรกิจ และกฎระเบียบด้านภาษีที่เปลี่ยนแปลงในระดับโลกสู่ระดับประเทศอย่างรวดเร็ว เช่น การเก็บภาษีส่วนเพิ่มสำหรับบริษัทข้ามชาติที่จ่ายภาษีต่ำกว่า 15% ตามข้อตกลงด้านภาษีระหว่างประเทศของ OECD
“ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านการเมือง และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของภาคธุรกิจ เมื่อธุรกิจไม่มีเข็มทิศที่ชัดเจน ความผันผวนเหล่านี้สามารถกระทบต่อการวางแผนระยะยาวและการดำเนินงานได้ทันที หน้าที่ของเราคือช่วยลูกค้ามองภาพให้ชัดขึ้น และเตรียมตัวล่วงหน้าให้พร้อมรับมือ” ร็อบกล่าว
ชูความยืดหยุ่น-การฟื้นตัวเร็ว หัวใจสำคัญของการอยู่รอด
ฟอร์วิส มาซาร์ส ยังคงยึดแนวทางการให้บริการแบบเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษา การเงิน ภาษี กฎหมาย และบริการระหว่างประเทศ แทนการเป็น “One-stop-shop” เพื่อรักษามาตรฐานวิชาชีพ ความเป็นอิสระ และลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
“ธุรกิจไม่ชอบความเสี่ยง แต่ต้องการยืนอยู่ได้บนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น หน้าที่ของเรา คือการให้คำแนะนำที่ลึกลงไปเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละด้าน เพราะในวิกฤตยังมีโอกาส และความเชี่ยวชาญคือ สิ่งที่สร้างความไว้วางใจ ลูกค้าต้องมั่นใจว่าได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง เป็นกลาง และมีคุณภาพสูงสุด ที่สำคัญต้องยืดหยุ่น ปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยังสามารถเติบโตได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น” ร็อบกล่าว
ฟอร์วิส มาซาร์ส เน้นแนวทางการทำงานเชิงรุก โดยไม่ได้จำกัดบทบาทอยู่เพียงการอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย แต่ลงลึกถึงการวิเคราะห์ผลกระทบที่แท้จริงต่อโครงสร้างธุรกิจ กระแสเงินสด และความเสี่ยงของลูกค้า เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ก่อนที่กฎระเบียบใหม่จะมีผลบังคับใช้
นอกจากนี้ ฟอร์วิส มาซาร์ส ลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูล ระบบอัตโนมัติ และแพลตฟอร์มที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ความรวดเร็ว และมุมมองเชิงลึกในการให้คำปรึกษา ควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า
จากแนวโน้มดังกล่าว ฟอร์วิส มาซาร์ส ประเทศไทย ตั้งเป้าอัตราการเติบโต 10–15% ต่อปี พร้อมเดินหน้าขยายบทบาทในตลาดบริการด้านการตรวจสอบบัญชี ภาษี และการให้คำปรึกษาในประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 24,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทขนาดใหญ่ 4 ราย (Big 4) ครองส่วนแบ่งตลาดรวมกัน 85% ฟอร์วิส มาซาร์ส ตั้งเป้าจะขึ้นเป็นอันดับ 5 ในตลาดในอีก 2 ปีข้างหน้า
“พันธกิจของเราคือการเป็น ‘พันธมิตรเพื่อการเติบโต’ ช่วยให้ธุรกิจไทยไม่เพียงแค่รับมือกับความไม่แน่นอน แต่สามารถใช้ความผันผวนเป็นแรงส่ง เพื่อก้าวนำคู่แข่งและเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว” ร็อบกล่าวทิ้งท้าย