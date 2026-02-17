เปิดแล้ว! THE ESSENCE AT KINGSQUARE แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางพระราม 3 รวมคุณภาพของชีวิตไว้ในที่เดียว

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ THE ESSENCE AT KINGSQUARE คอมมูนิตี้ ไลฟ์สไตล์ สเปซแห่งใหม่ที่ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าพื้นที่ค้าปลีกทั่วไป แต่คือ “Everyday Life Oasis” — ศูนย์กลางของชีวิตประจำวันที่ผสมผสานคุณภาพและประสบการณ์อย่างลงตัว ทั้งร้านอาหารและคาเฟ่คราฟต์คัดสรร สตูดิโอเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ซาลอนระดับพรีเมียม และบริการดูแลรถยนต์ครบวงจร เพื่อเติมเต็มทุกมิติของไลฟ์สไตล์ภายในพื้นที่เดียว
การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของเทรนด์ Neighborhood Community ที่กำลังมาแรงในตลาดไทยและเอเชีย โดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงาน ครอบครัวรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ SME ที่ให้ความสำคัญกับการมี “พื้นที่คุณภาพภายในย่านของตัวเอง” มากขึ้น — พื้นที่นี้ไม่เพียงตอบโจทย์การใช้ชีวิต แต่ยังสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนและประสบการณ์ที่มีความหมาย
ในวันเปิดตัว THE ESSENCE AT KINGSQUARE ได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษที่สะท้อนแนวคิด “ชีวิตประจำวันจะดีขึ้น เมื่อประสบการณ์รอบตัวถูกคราฟต์อย่างพิถีพิถัน” ให้แขกผู้มาร่วมงานได้สัมผัสผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิ
คุณณัฐณี คงสิริกาญจน์ ผู้ก่อตั้ง THE ESSENCE AT KINGSQUARE กล่าวถึงแนวคิดการสร้างพื้นที่ว่า “เรารวบรวม Passion ที่เรามีอยู่แล้ว — ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลรถ ความสะอาด ความสวยงาม — มาถ่ายทอดให้เป็นรูปธรรมในพื้นที่แห่งนี้ เราอยากให้ THE ESSENCE AT KING SQUARE เป็น Everyday Oasis ที่เปิดรับทุกคน ไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นพื้นที่ที่มอบพลังบวกและเวลาคุณภาพให้กับคนในย่านพระราม 3 และจากทุกที่ที่มาเยือน”
THE ESSENCE AT KINGSQUARE เกิดขึ้นจากความร่วมมือของพันธมิตรหลักทั้ง 6 Community Founders ที่ล้วนเป็นตัวจริงในสายงานของตน ได้แก่
• คุณณัฐณี คงสิริกาญจน์ – Founder of Auto Essence Bangkok
• คุณณัฐ พงศ์ธนากร – Co-Founder จาก Ubon Udon
• คุณพิณภัสร์ สิริอัครเศรษฐ – Co-Founder จาก The Salonette
• คุณพิชญ์ จริยเสถียร – Co-Founder จาก 51 Bakehouse
• คุณเอื้ออาทร วงศ์สิริ – Co-Founder จาก Finale Play Studio
การรวมตัวของกลุ่มผู้ก่อตั้งเหล่านี้ทำให้ THE ESSENCE AT KINGSQUARE ไม่ใช่เพียงโครงการเชิงพาณิชย์ แต่คือ “คอมมูนิตี้ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจและหัวใจของคนรักคุณภาพชีวิต” พื้นที่ที่เป็นจุดพัก เติมพลัง และใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุกวันอย่างแท้จริง