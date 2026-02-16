M STUDIO ดันหนังไทยลุยตปท. ผนึก TOEI ญี่ปุ่นร่วมผลิต-จำหน่าย

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยขยับหมากครั้งสำคัญ เมื่อ M STUDIO สตูดิโอผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทย ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท โตเอะ จำกัด (Toei Company, Ltd.) สตูดิโอระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น เจ้าของแฟรนไชส์ระดับตำนานอย่าง Dragon Ball, One Piece Film: Red, The First Slam Dunk รวมถึงซีรีส์ Kamen Rider และ Super Sentai ในรูปแบบ Co-Production เพื่อร่วมกันพัฒนาและผลิตภาพยนตร์ไทยคุณภาพสู่ “ตลาดโลก” ทั้งในแง่คอนเซ็ปต์ เนื้อหา และมาตรฐานงานสร้าง ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้คือการวางมาตรฐานของการผลิตภาพยนตร์ไทยให้สามารถเข้าไปแข่งขันในอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกอย่างยั่งยืน
นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท M STUDIO กล่าวว่า ความร่วมมือนี้เราจะทำงานร่วมกันตั้งแต่การพัฒนาไอเดีย การคัดเลือกโปรเจกต์ที่มีศักยภาพ การยกระดับมาตรฐานการผลิต ไปจนถึงกลยุทธ์การจัดจำหน่ายในต่างประเทศ เป้าหมายของ M STUDIO คือการเปลี่ยนภาพยนตร์ไทยจาก Local Content เพิ่มมูลค่าให้เป็น Global Business อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอีกหลายหมื่นคน ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ได้มีโอกาสทำงานร่วมงานกับทีมภาพยนตร์ระดับโลก เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จให้กับหนังไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
“ทาง M STUDIO รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ โตเอะ (Toei) ซึ่งเป็นสตูดิโอระดับตำนานของโลกและเป็นต้นแบบความสำเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ญี่ปุ่น โตเอะ (Toei) ไม่ได้เก่งแค่การสร้างผลงานฮิต แต่ยังโดดเด่นเรื่องการพัฒนา IP ระยะยาว และการพาคอนเทนต์เอเชียไปเติบโตในตลาดโลกได้จริง”“
นายฟูมิโอะ โยชิมูระ Chief Executive Officer of Toei Company, Ltd. กล่าวว่า “บริษท Toei ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับโอกาสในการทำงานร่วมกับ M STUDIO ซึ่งเป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ทางความคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน และมีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทย เราเชื่อว่าผู้สร้างภาพยนตร์ไทยมีเอกลักษณ์ด้านการเล่าเรื่องที่โดดเด่น ความร่วมมือในครั้งนี้ Toei พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกมิติ ตั้งแต่การพัฒนา IP ระบบการผลิต เทคโนโลยี ไปจนถึงเครือข่ายการจัดจำหน่ายระดับโลก เป้าหมายร่วมกันของเราคือการสร้างภาพยนตร์ที่สามารถเดินทางสู่ตลาดนานาชาติได้อย่างประสบความสำเร็จทางการค้า โดยยังคงเคารพและรักษารากทางวัฒนธรรมของผลงานไว้”
ดีล M STUDIO x TOEI ครั้งนี้ สะท้อนจุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้างของ Creative Industry ไทย ที่กำลังก้าวจากการเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ภายในประเทศ ไปสู่การเป็น “ผู้เล่นระดับโลก” ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาด และยังเป็นการถ่ายโอนองค์ความรู้ วิธีคิดเชิงอุตสาหกรรม และเปิดประตูให้ภาพยนตร์ไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของภูมิภาคในระยะยาว