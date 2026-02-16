LINE MAN MART ผนึก Watsons ขยายตลาดกลุ่มความงาม-สุขภาพ

ผู้จัดการรายวัน 360 - LINE MAN MART เดินหน้าขยายบริการหมวดสินค้า Health & Beauty จับมือ Watsons ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของไทย ให้ผู้ใช้ได้ชอปสินค้าบิวตี้บน LINE MAN MART ได้แล้ววันนี้ ด้วยประสบการณ์ชอปปิงที่สะดวก เร็ว และคุ้มในคลิกเดียว พร้อมมอบส่วนลดพิเศษสูงสุด 100 บาท และบริการส่งฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2569
นางสาวสุธาวัลย์ ประสงค์ดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “ปัจจุบันสินค้ากลุ่ม Health & Beauty เป็นหนึ่งในหมวดสินค้าที่เติบโตเร็วที่สุดบนแพลตฟอร์มโดยมียอดซื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า 7 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2567 โดย 50% เป็นวัยทำงานที่มีกำลังซื้อสูง สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงสินค้าคุณภาพได้ทันที
LINE MAN MART จึงเดินหน้าขยายบริการหมวดในหมวด Health & Beauty โดยจับมือกับ Watsons ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศ เพื่อยกระดับประสบการณ์ชอปปิงออนไลน์ให้ครบครัน ตอบโจทย์ผู้บริโภค ด้วยจุดแข็งการให้บริการของ LINE MAN MART และสินค้าคุณภาพจาก Watsons ลูกค้าทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามผ่านแอปได้สะดวก รวดเร็ว พร้อมรับโปรโมชันพิเศษและบริการส่งฟรีในพื้นที่ที่กำหนด
อิศราวดี มีป้อม Customer Controller วัตสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำร้านค้าปลีกด้านเพื่อสุขภาพและความงามของไทย เรามุ่งพัฒนาประสบการณ์การชอปปิงให้ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกและความคุ้มค่า ซึ่งความร่วมมือกับ LINE MAN MART ครั้งนี้ ช่วยให้เราขยายการเข้าถึงลูกค้าได้ครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านเครือข่ายสาขาที่ให้บริการกว่า 220 สาขา ในหลากหลายพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงหัวเมืองหลัก พร้อมส่งมอบสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ครบทุกหมวด ตั้งแต่สกินแคร์ เมคอัพ ไปจนถึงสินค้าสุขภาพ ผ่าน
บริการจัดส่งถึงบ้านที่สะดวก เพื่อให้การดูแลสุขภาพและความงามเป็นเรื่องง่าย ใกล้ตัว และเข้าถึงได้มากกว่าที่เคย”
ผู้ใช้สามารถสั่งสินค้าจากร้าน Watsons บน LINE MAN MART ได้แล้ววันนี้ พร้อมรับสิทธิเศษสุดคุ้มค่า รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 80 บาท เมื่อใช้โค้ด “WATSONS80” พร้อมบริการส่งฟรีในพื้นที่ที่กำหนด และสำหรับผู้ใช้ใหม่รับส่วนลด 50% สูงสุดถึง 150 บาท เพียงใส่โค้ด “NEWMART” และยังสามารถติดตามส่วนลดพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายช่วงโปรโมชันได้บนแอป LINE MAN
ความร่วมมือระหว่าง LINE MAN MART และ Watsons เป็นการผสานจุดแข็งของสองผู้นำในอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับประสบการณ์การชอปปิงสินค้า Health & Beauty ให้ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่ากว่าที่เคย ตอกย้ำบทบาทของ LINE MAN MART ในการขับเคลื่อนตลาด Quick Commerce ไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง