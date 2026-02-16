“Robb Report Thailand” เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เดินหน้ารังสรรค์ประสบการณ์ลักชัวรีสู่ประเทศไทย พร้อมนิยามใหม่แห่งไลฟ์สไตล์เหนือระดับ

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับผู้ที่หลงใหลในความประณีตและการใช้ชีวิตอย่างมีระดับ เมื่อ Robb Report สื่อระดับโลกด้านลักชัวรีที่ได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า 50 ปี ประกาศเปิดตัว Robb Report Thailand อีกครั้ง ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด พร้อมก้าวสู่บทใหม่ที่สะท้อนความหรูหราอย่างมีรสนิยม และความเข้าใจในไลฟ์สไตล์เหนือระดับของผู้บริโภคไทยยุคปัจจุบัน
งานเปิดตัว Robb Report Thailand จัดขึ้น ณ The House on Sathorn โรงแรม W Bangkok โดยได้รับเกียรติจาก Mrs. Gurjeet Chima, Global VP, Head of International Markets, Penske Media Corporation เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณอมรินทร์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด และ คุณวัชรวรณ์ ทาสุคนธ์ บรรณาธิการบริหาร ร่วมประกาศการกลับมาของ Robb Report Thailand อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางความยินดีของผู้บริหาร พันธมิตร และแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง
การเปิดตัวครั้งใหม่ของ Robb Report Thailand ไม่เพียงเป็นการเปิดตัวสื่อลักชัวรี แต่เป็นการนำเสนอแพลตฟอร์มที่หลอมรวมมุมมองระดับสากลเข้ากับอัตลักษณ์แบบไทยอย่างประณีต ถ่ายทอดเรื่องราวของ Craftsmanship วัฒนธรรม การออกแบบ และประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า ผ่านรูปแบบมัลติแพลตฟอร์ม ทั้งดิจิทัล นิตยสารฉบับพิมพ์รายไตรมาส และกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมหมวดหมู่สำคัญของโลกแห่งความลักชัวรี ตั้งแต่ยนตรกรรม เรือยอชต์ อากาศยาน นาฬิกา เครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์ อาหารและเครื่องดื่ม การเดินทาง Wellness ตลอดจนศิลปะและการออกแบบ โดยทุกเรื่องราวได้รับการกลั่นกรองด้วยมาตรฐานเดียวกับฉบับนานาชาติ เพื่อมอบประสบการณ์การเสพสื่อที่ลุ่มลึกและเปี่ยมด้วยรสนิยม พร้อมตั้งเป้าเป็นเข็มทิศทางความคิดสำหรับผู้ที่มองหาความหมายของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
Robb Report Thailand นำทัพโดย วัชรวรณ์ ทาสุคนธ์ บรรณาธิการบริหาร ผู้มีประสบการณ์ในแวดวงสื่อลักชัวรีและอุตสาหกรรมการบริการระดับนานาชาติ พร้อมนำมุมมองที่ประณีต สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มาสู่ผู้อ่านชาวไทยอย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ สัมผัสประสบการณ์ลักชัวรีและเติมแรงบันดาลใจแห่งความเหนือระดับได้ทุกช่องทาง ทั้งนิตยสารฉบับพิมพ์รายไตรมาส และ
Website: robbreport.co.th
Instagram: robbreportth
Facebook: Robb Report Thailand