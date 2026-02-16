บี.กริม เพาเวอร์ เสริมความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมพลังงานไทย ลงนาม MOU ต่อเนื่อง พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพ รองรับการเติบโตของภาคพลังงานระยะยาว

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนากำลังคนคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมพลังงานไทย ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม (Vocational Education in Electrical System Engineering and Power Control: V-EsEPC) ฉบับที่ 4 ครอบคลุมระยะเวลา พ.ศ. 2569–2571 นับเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ 9 ถึงปีที่ 11 ควบคู่กับโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (Vocational Chemical Engineering and Power Control: V-ChEPC) ซึ่งก้าวสู่ MOU ฉบับที่ 7 ต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ 19 ถึงปีที่ 21 ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง
พิธีลงนามได้รับเกียรติจาก นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีและร่วมลงนาม โดยมี ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย นายสาโรช อรุณไพโรจน์กุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์และปฏิบัติการโรงไฟฟ้า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในนามภาคเอกชน
บี.กริม เพาเวอร์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจพลังงานชั้นนำของประเทศ และหนึ่งในภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม ได้สนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับทักษะช่างเทคนิคให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมพลังงานที่มีความซับซ้อนสูง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในมิติของเทคโนโลยี ระบบการผลิตไฟฟ้า และมาตรฐานความปลอดภัย
ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้เชิงทฤษฎีจากสถานศึกษา เข้ากับการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ (Work-Based Learning) เพื่อสร้างช่างเทคนิคที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถปฏิบัติงานได้จริง ลดช่องว่างด้านทักษะ (Skills Gap) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานไทยในระยะยาว
ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ เชื่อมั่นว่าการลงทุนด้านการพัฒนากำลังคนเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และเป็นรากฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน บริษัทจึงยังคงเดินหน้าสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมพลังงานไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต