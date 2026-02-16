TOA ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไปนั้น
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA นำโดย นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ที่สวดพระพุทธมนต์
การร่วมพิธีในครั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต่างตั้งใจน้อมถวายเป็นราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา
อนึ่ง สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น.