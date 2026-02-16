TPQI ยกทัพบุกพะเยา จับมือ 6 ภาคีรัฐ–เอกชน–การศึกษา จัดมหกรรม “TPQI Fair 2026 Walk and Wonder @พะเยา” งานแฟร์ของคนสร้างอนาคต

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนระดับภูมิภาค จัดงานมหกรรมอาชีพครั้งใหญ่แห่งปี “TPQI Fair 2026 Walk and Wonder @พะเยา งานแฟร์ของคนสร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ภายใต้ความร่วมมือของ 6 หน่วยงานสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และหอการค้าจังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามมาตรฐานอาชีพ และยกระดับศักยภาพแรงงานท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
โดยมีนางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เปิดประตูโอกาส สร้างอนาคตอาชีพให้คนไทยจากพื้นที่สู่ประเทศ” เพื่อขับเคลื่อนการสร้างงานและยกระดับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค พร้อมมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับผู้ที่ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถีและจักสาน ที่จังหวัดพะเยามีผู้ผ่านการประเมินในอาชีพแล้วกว่า 100 ราย
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ได้พัฒนาทักษะและต่อยอดศักยภาพที่มีอยู่ให้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดพะเยา ทั้งในด้านการยกระดับ เกษตรกรสู่การเป็นมืออาชีพ ลดความเสี่ยงจากการถูกกดราคา การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด และการชี้แนะแนวทางอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาได้เห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน สามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและบ้านเกิดได้อย่างยั่งยืน
สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากโซนนิทรรศการ การจัดแสดงนวัตกรรมจากสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา ยังมีไฮไลต์การแนะแนวอาชีพเชิงลึกในหัวข้อ “ไม่อยากเรียนหลง ต้องรู้เส้นทางอาชีพก่อนเลือกเรียน” ที่มุ่งช่วยให้เยาวชนค้นหาเส้นทางการเรียนและอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมเวทีเสวนา “เมื่ออุตสาหกรรมเชื่อมถึงกัน : ให้มาตรฐานอาชีพเชื่อมต่อ” ถ่ายทอดมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชีวภาพ ดิจิทัล และระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ สะท้อนแนวโน้มการพัฒนากำลังคนในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการแนะนำช่องทาง“การตลาดออนไลน์ง่ายกว่าที่คิด” โดย “โค้ชโซดา” คุณธนอิน ตุ้มหิรัญ
รวมถึงกิจกรรมแนะแนวอาชีพผ่าน EWE Platform เครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยให้เยาวชนรู้จักตนเอง ค้นหาความถนัด และวางเส้นทางอาชีพได้อย่างเหมาะสม พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลตลอดทั้งงาน นอกจากนี้ยังมี Workshop อาชีพทางเลือก การชงกาแฟแบบบาริสต้า และการเพ้นท์เล็บ ที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้จริง โดยงาน TPQI Fair 2026 Walk and Wonder @พะเยา นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับคนในพื้นที่ เพื่อยกระดับกำลังคนไทยจากระดับท้องถิ่นสู่เวทีเศรษฐกิจระดับประเทศอย่างยั่งยืน