Saucony คว้า ‘เฟย-ภัทร’ พรีเซนเตอร์ ขยายฐานจากกลุ่มนักวิ่งสู่คนเมือง

บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย Saucony (ซอคคือนี่) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งแบรนด์รองเท้าวิ่งระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 128 ปี ประกาศทิศทางธุรกิจครั้งสำคัญในปี 2569 มุ่งยกระดับจากแบรนด์อุปกรณ์กีฬาวิ่งที่มีประสิทธิภาพสูง สู่การเป็นส่วนหนึ่งของ Urban Movement Culture โดยตั้งเป้ายอดขายทะยานสู่ 400 ล้านบาท พร้อมสร้างคอมมูนิตี้แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมือง “House of Endorphin” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค (Central Park) ตั้งเป้าขยายฐาน Mass Audience ผ่านกลยุทธ์ Community-Led Marketing เพื่อรองรับกลุ่มคนรุ่นใหม่สาย Everyday Active Consumers และคว้าตัว “เฟย-ภัทร เอกแสงกุล” ในฐานะ Friend of Saucony คนแรกของประเทศไทย
นายพรศักดิ์ ชินวงศ์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันตลาดรองเท้าวิ่งในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องจากกระแสสุขภาพที่เป็นมากกว่าเทรนด์ แต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ในฐานะที่ Saucony อยู่ในกลุ่ม Top 5 ของตลาด Performance ในประเทศไทย และมีสัดส่วนยอดขายใน Specialty Running Stores แข็งแกร่งถึง 15% เรามองเห็นโอกาส มหาศาลในการขยายฐานจาก Core Runners สู่กลุ่มคนเมืองที่ใช้ชีวิตแบบ Active
โดยในปี 2569 เป้าหมายของเราคือการพาแบรนด์ Saucony ก้าวข้ามขีดจำกัดจากการเป็นรองเท้าสำหรับนักวิ่งอาชีพ สู่การเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเคลื่อนไหวของคนเมือง (Urban Movement Culture) เราตั้งเป้าการเติบโตของมูลค่าการตลาดที่ 20% หรือประมาณ 400 ล้านบาท ผ่านกลยุทธ์ที่เน้นประสบการณ์ผู้ใช้งานจริงและความน่าเชื่อถือของนวัตกรรม (Performance Credibility) เป็นสำคัญ
Saucony เดินหน้าวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ระยะยาว มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ ผ่าน 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่
1 City-Based Strategy & Community: เจาะลึกตลาดระดับเมืองที่มีวัฒนธรรมการวิ่งที่แข็งแกร่ง ผ่านการสร้าง Run Club และกิจกรรม Pop-up เพื่อให้แบรนด์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนอย่างเป็นธรรมชาติ
2 Hero Product Experience: ยกระดับการเล่าเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เช่น SPEEDROLL Technology และโฟม PWRRUN PB ที่ให้แรงส่งคืนสูงสุด โดยเชื่อมโยงเทคโนโลยีระดับโลกที่เคยผลิตรองเท้าให้นักบินอวกาศ NASA เข้ากับชีวิตประจำวัน
3 Lifestyle Expansion: ขยายฐานสู่กลุ่ม Urban Lifestyle Runners โดยนำเสนอแนวคิด ‘Seamless Integration’ ที่มุ่งทลายเส้นกั้นแบบไร้รอยต่อระหว่างรองเท้าวิ่งประสิทธิภาพสูงและไอเทมแฟชั่นในชีวิตประจำวัน เราเชื่อว่านวัตกรรมระดับโลกที่ช่วยให้นักวิ่งทำความเร็วได้ในสนาม ไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่บนลู่วิ่ง แต่ต้องสามารถผสานเข้ากับทุกกิจกรรมการใช้ชีวิตได้อย่างไร้รอยต่อ (Lifestyle Connectivity) ด้วยดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ความวินเทจร่วมสมัยผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด
นอกจากนี้หัวใจสำคัญที่ทำให้ Saucony สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในตลาดรองเท้าวิ่ง คือการยึดถือแนวคิด "Total Comfort Architecture" ซึ่งเป็นกลยุทธ์การออกแบบที่เหนือกว่าเพียงแค่ความนุ่มสบายทั่วไป แต่เน้นการสร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างประสิทธิภาพระดับสูง (Performance) และความสบายที่สวมใส่ได้จริงในทุกวัน (Everyday Comfort) ผ่านนวัตกรรม "Plate Technology" ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Carbon Fiber สำหรับการทำความเร็วสูงสุด หรือ Nylon Plate ที่เน้นความมั่นคงในการฝึกซ้อม ผสานเข้ากับระบบซัพพอร์ตอัจฉริยะอย่างแผ่นรองพื้น SRS (Super Responsive Sockliner) ที่โอบรับรูปเท้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ และพื้นยาง XT-900 ที่มอบแรงยึดเกาะอันดีเยี่ยมในทุกสภาพพื้นผิว ส่งผลให้ Saucony สามารถส่งมอบประสบการณ์การเคลื่อนไหวที่มั่นใจและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ Urban Runners ได้อย่างแท้จริง
ในปีนี้ Saucony พร้อมเขย่าตลาดด้วยการเปิดตัว Endorphin Azura ผลิตภัณฑ์เรือธงในกลุ่ม Fast & Light ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทลายกำแพงระหว่าง "รองเท้าแข่ง" และ "รองเท้าซ้อม" โดยการนำนวัตกรรมระดับท็อปอย่าง "ซูเปอร์โฟม" มาปรับใช้กับการวิ่งในชีวิตประจำวันอย่างลงตัว ด้วยจุดเด่นของพื้นกลาง PWRRUN PB แบบเต็มแผ่น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับเดียวกับรองเท้าทำความเร็วในสนามแข่ง มอบสัมผัสที่นุ่มเด้งพร้อมการส่งคืนพลังอย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังคงความเสถียรที่ควบคุมได้ง่าย ส่งผลให้ Endorphin Azura กลายเป็นตัวเลือกที่ทรงพลังสำหรับกลุ่ม Everyday Active Consumers และ Urban Lifestyle Runners ที่มองหาไอเทมที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของเบาสบายสูงสุดและดีไซน์ที่ทันสมัย สะท้อนภาพลักษณ์ความโฉบเฉี่ยวที่พร้อมยกระดับศักยภาพการวิ่งในทุก ๆ วัน
“Presenter Marketing Strategy: ‘เฟย-ภัทร’ กับบทบาทการสร้าง Brand Authenticity ที่มากกว่าการเป็นพรีเซนเตอร์”
“การเปิดตัว ‘เฟย-ภัทร เอกแสงกุล’ ในฐานะ Friend of Saucony คนแรกของประเทศไทย คือหมากสำคัญในการขับเคลื่อน Humanize Marketing เพื่อทำให้แบรนด์ดูเข้าถึงง่าย ทันสมัย และเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ” โดยเฟย-ภัทร ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่เป็น หน้าตาของแบรนด์ แต่คือ Active Lifestyle Creator ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงในชีวิตประจำวัน มีวินัยในการดูแลตัวเอง และถ่ายทอดไลฟ์สไตล์การเคลื่อนไหวที่เข้าถึงได้ สะท้อน DNA ของคนรุ่นใหม่ที่บาลานซ์ Work-Life-Active ได้อย่างลงตัว กลยุทธ์นี้ช่วยยกระดับการสื่อสารจากการขายสินค้า ไปสู่การเล่าเรื่องผ่านมุมมองผู้ใช้งานจริง สร้างความรู้สึกจริงใจ ความเชื่อถือ และเปลี่ยนจาก “ผู้ชม” ให้กลายเป็น “ผู้ใช้งานจริง” ในระยะยาว
ปักหมุด ‘House of Endorphin’ คอมมูนิตี้แลนด์มาร์คเชิงยุทธศาสตร์ใจกลางเมือง
เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านคอมมูนิตี้ของนักวิ่ง Saucony เดินหน้ายกระดับกลยุทธ์ Experiential Marketing ด้วยการเปิดตัว “Saucony House of Endorphin” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค (Central Park) ซึ่งถูกวางตำแหน่งให้เป็น "Experience Hub" แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ พื้นที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโชว์รูมสินค้า แต่คือพื้นที่แห่งการเคลื่อนไหวที่ครบวงจร ซึ่งรวมทั้งโซนทดลองผลิตภัณฑ์ กิจกรรม Running Challenge ที่ชวนทุกคนมาท้าทายตัวเอง และการผสานวัฒนธรรม Street Culture เข้ากับโลกของ Performance Running ได้อย่างลงตัวการสร้าง Physical Space ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การขยายหน้าร้าน แต่คือการสร้างประสบการณ์ร่วมที่เชื่อมโยงแบรนด์กับกลุ่ม Urban Lifestyle Runners ให้ใกล้ชิดและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
“ในมุมของการเติบโตอย่างยั่งยืน เราไม่ได้โฟกัสแค่การสร้างกระแสในระยะสั้น แต่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้บริโภค ผ่านปรัชญา ‘ความไหลของน้ำ’ ซึ่งเป็นความหมายของชื่อ Saucony ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง เป้าหมายของเรฟ อีดิชั่น คือการทำให้ Saucony กลายเป็นส่วนหนึ่งของ Run Lifestyle ของคนไทยในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่แค่แบรนด์รองเท้า แต่เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแอคทีฟ เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแรงควบคู่ไปกับการส่งเสริมสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” นายพรศักดิ์ กล่าว