เซ็นทรัล รีเทล จับมือ Mastercard ชูอินไซต์นักช้อป ผ่านแคมเปญหลัก “Friday ต้องเปย์ด้วยมาสเตอร์การ์ด” ต่อยอดความสำเร็จเข้าสู่ปีที่ 6 ขับเคลื่อนตลาดค้าปลีก–ค้าส่งไทยให้คึกคัก

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ผู้นำค้าปลีก-ค้าส่งของไทย ประกาศยกระดับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับมาสเตอร์การ์ด ผู้นำเทคโนโลยี
การชำระเงินระดับโลก พร้อมเผยความสำเร็จ 5 ปีแห่งการเป็นพันธมิตร ผ่าน All-year Collaboration ที่นำทัพด้วยแคมเปญหลักอย่าง“Friday ต้องเปย์ด้วยมาสเตอร์การ์ด” ที่สามารถสร้างรายได้สะสมรวมกว่า 1,500 ล้านบาท
คุณโบนิต้า ปุย แยง วู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากการให้ความสำคัญกับ ‘ราคา’ เป็นหลัก สู่การมองหา ‘ความคุ้มค่า’ ที่มาพร้อมประสบการณ์และคุณค่าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากขึ้น เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เซ็นทรัล รีเทล จึงเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งสร้างคุณค่าและความผูกพันในระยะยาว ผ่านการเชื่อมโยงสินค้า บริการ และไลฟ์สไตล์จากหลากหลายหน่วยธุรกิจในเครือเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือกับมาสเตอร์การ์ดภายใต้แคมเปญ“Friday ต้องเปย์ด้วยมาสเตอร์การ์ด”ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564
ความร่วมมือนี้สะท้อนความสำเร็จของการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Success) จากการวิเคราะห์ฐานสมาชิก The 1 กว่า 23 ล้านราย (เฉพาะสมาชิกในประเทศไทย) ซึ่งเผยให้เห็น 2 อินไซต์สำคัญที่แตกต่างกัน
แต่สามารถนำมาผสานกันได้อย่างลงตัวอินไซต์แรก คือ ช่วงเวลา โดยพบว่าวันศุกร์เป็นวันที่มี Spending Momentum สูงที่สุดก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ และเป็นวันที่ผู้บริโภคใช้เวลาอยู่ในห้างสรรพสินค้ามากขึ้น ขณะที่อินไซต์ที่สอง คือพฤติกรรมการช้อปของลูกค้า ซึ่งมีการใช้จ่ายครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่
โดยหมวดที่ลูกค้ามีการช้อปมากที่สุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต แฟชั่น โฮม อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า และบิวตี้ สะท้อนถึงความหลากหลายของความต้องการในชีวิตประจำวันของลูกค้า เมื่อผสาน 2
อินไซต์นี้เข้าด้วยกันบนจุดแข็งของเซ็นทรัล รีเทล ที่มีระบบนิเวศค้าปลีก-ค้าส่งที่ตอบโจทย์ทุก Life Stage และ Lifestyle ของลูกค้า และจุดแข็งของมาสเตอร์การ์ด ในด้านผู้นำเทคโนโลยีการชำระเงินระดับโลก จึงนำไปสู่การออกแบบแคมเปญที่เชื่อมโยง “ช่วงเวลาที่เหมาะสม” เข้ากับ “หมวดหมู่ที่ลูกค้าเลือกช้อปจริง” และ “ความสะดวกและปลอดภัยในการชำระเงิน”แคมเปญ “Friday ต้องเปย์ด้วยมาสเตอร์การ์ด” จึงสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายได้อย่างตรงจุดและตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุด
โดยหลังจากที่เริ่มปล่อยแคมเปญนี้ออกไป ทำให้เราเห็นเทรนด์การเติบโตตลอด 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าการใช้จ่ายในวันศุกร์เพิ่มสูงขึ้นกว่าวันธรรมดาอื่น ๆ ถึง 10% โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ Gen Y รองลงมาคือ Gen X และ Baby Boomer ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนลูกค้าเพศหญิงมากกว่า 50% ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจซื้อในชีวิตประจำวัน และยังมีอัตราการเติบโตของยอดการซื้อต่อบิลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แคมเปญสามารถสร้างรายได้สะสมรวมกว่า 1,500 ล้านบาท และมีอัตราการใช้สิทธิ์ (Used Rate) สูงถึง 74% มากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งปกติอยู่เพียงประมาณ 30% กว่าเท่าตัว จึงทำให้แคมเปญ “Friday ต้องเปย์ด้วยมาสเตอร์การ์ด” ได้กลายเป็น “Behavior Engine”ที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างลูกค้าและกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล
โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา แคมเปญนี้ได้รับการตอบรับอย่างโดดเด่น โดย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ท็อปส์
และ โก โฮลเซลล์ เป็น 3 อันดับแรกของห้างร้านในเครือที่มีการใช้คูปองจากแคมเปญสูงสุด ขณะที่ กลุ่มห้างสรรพสินค้า เพาเวอร์บาย และไทวัสดุเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้จากแคมเปญได้สูงสุด
สำหรับปี 2569 เซ็นทรัล รีเทล เตรียมยกระดับความร่วมมือกับมาสเตอร์การ์ดสู่ All-Year Collaboration อย่างเต็มรูปแบบ มอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดสุดพิเศษ ทุกวันศุกร์ตลอด 52 สัปดาห์ ตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจหลัก ทั้ง แฟชั่น ฟู้ด และฮาร์ดไลน์ ควบคู่กับการยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบ
ไร้รอยต่อ (Omni-Experience) ผ่านเครือข่ายกว่า 3,000 สาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์บน Central App สะท้อนถึงการเข้าไปอยู่ในทุก touchpoint ของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยตั้งเป้าสร้างยอดขายจากแคมเปญนี้กว่า
500 ล้านบาท พร้อมผลักดันสัดส่วนการใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดในเครือเซ็นทรัล รีเทลให้เติบโต 3–5%
สะท้อนศักยภาพของแพลตฟอร์มค้าปลีกแบบ Multi-format และ Multi-category ที่เชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์
ของลูกค้า พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับมาสเตอร์การ์ด และร่วมสร้าง
ความคึกคักให้กับอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่งของไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว”
ด้านคุณวินนี่ วอง ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมา บริษัท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ข้อมูลเชิงลึกจาก Mastercard Economics Institute ระบุว่า การช้อปปิ้งยังคงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผู้บริโภคให้ความสนใจสูงสุด ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น โดยมีการผสานประสบการณ์การช้อปปิ้งระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อยกระดับทั้งความคุ้มค่าและความสะดวกสบาย
ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของแคมเปญ “Friday ต้องเปย์ด้วยมาสเตอร์การ์ด” ที่ร่วมกับเซ็นทรัล รีเทล
สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เมื่อข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำถูกผสานกับศักยภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างของเซ็นทรัล รีเทล สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสที่ความร่วมมือ
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 มาสเตอร์การ์ดมีความยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนการขยายแคมเปญให้ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่สินค้า พร้อมนำศักยภาพด้านข้อมูล เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญด้านการชำระเงิน มาช่วยมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ราบรื่น ปลอดภัย และคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศไทย”
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและร่วมฉลองความสำเร็จของแคมเปญ“Friday ต้องเปย์ด้วยมาสเตอร์การ์ด 2026” ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เซ็นทรัล รีเทล และมาสเตอร์การ์ด ได้เตรียมมอบความพิเศษแบบไร้รอยต่อ (Omni-Experience) ดังนี้
●ช้อปหน้าร้าน (Offline) สมาชิก The 1 กดรับคูปองส่วนลด 100 บาท ผ่าน The 1 Application
ในทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นส่วนลดเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ (บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรพรีเพด มาสเตอร์การ์ด ที่ออกในประเทศไทย) ณ ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล ที่ร่วมรายการ อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์แคร์, เพ็ทแอนด์มี, มัทสึคิโยะ, โก โฮลเซลล์,ไทวัสดุ, บีเอ็นบี โฮม, ออโต้วัน, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท และบีทูเอส
●ช้อปออนไลน์ (Central App) สำหรับสายช้อปออนไลน์ เพียงกรอกรหัสส่วนลด PMC261 รับส่วนลดทันที 100 บาท เมื่อช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป และชำระผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดบน Central App หรือ www.central.co.th (ใช้ได้ทุกวันศุกร์ ตลอด 24 ชั่วโมง)
ติดตามข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของ แคมเปญ“Friday ต้องเปย์ด้วยมาสเตอร์การ์ด 2026” ได้ที่ The 1 Application, Central App หรือ Facebook: Central Retail และเว็บไซต์ www.centralretail.com