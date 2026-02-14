CAAT เรียก”ไทยไลอ้อนแอร์”ชี้แจงเที่ยวบินดีเลย์ ย้ำเร่งแก้ปัญหา-ดูแลสิทธิผู้โดยสารตามข้อบังคับ

CAAT ติดตามสถานการณ์เที่ยวบิน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ดีเลย์ ช่วง 13-14 ก.พ. ลงพื้นที่กำกับดูแลการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารตามข้อบังคับ กบร. 101 เรียกชี้แจงวันที่ 16 ก.พ.นี้ ลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุซ้ำ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท.แจ้งว่า จากกรณีที่สายการบินไทยไลอ้อนแอร์เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินหลายเที่ยวบินเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารจำนวนมากที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง CAAT ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และลงพื้นที่เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการของสายการบินให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 101 โดยเน้นให้สายการบินดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม
CAAT ได้ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับสายการบินให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบต่อผู้โดยสารให้เหลือน้อยที่สุด แม้ว่าในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ สายการบินจะได้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ไปแล้ว แต่จากการติดตามพบว่ายังมีผลกระทบต่อเนื่องบางส่วนจากวันก่อนหน้า โดยสายการบินอยู่ระหว่างบริหารจัดการเพื่อให้การให้บริการกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
ทั้งนี้ CAAT ได้กำชับให้สายการบินรายงานข้อมูลสาเหตุของเหตุการณ์ ปัญหาที่พบ รวมถึงแผนการป้องกันและมาตรการรองรับ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งมีปริมาณการเดินทางสูง พร้อมทั้งให้สายการบินเข้าชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับ CAAT ในวันจันทร์ 16 ก.พ.นี้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุซ้ำ
สำหรับสิทธิของผู้โดยสาร กรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิก สายการบินต้องดำเนินการดูแลผู้โดยสารตามข้อบังคับ กบร. 101 อย่างเคร่งครัด ทั้งด้านการให้ข้อมูล การอำนวยความสะดวก และการชดเชยตามเงื่อนไขที่กำหนด
หากผู้โดยสารได้รับความไม่สะดวกหรือไม่ได้รับการดูแลตามสิทธิ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ complaint.caat.or.th เพื่อให้ CAAT ดำเนินการตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการของผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศต่อไป