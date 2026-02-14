แม็คยีนส์แชมป์ขายใน TIKTOK ยอดขายหน้าร้านลดลง 121 ล.

“แม็คกรุ๊ป” อวดผลดำเนินงานงวดไตรมาส 2 ปีบัญชี 2569 กำไรสุทธิ 296 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140% จากไตรมาสแรกที่มีกำไรสุทธิ 123 ล้านบาท หนุนงวดครึ่งปีกำไร 419 ล้านบาท ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นยังอยู่ในระดับสูง อัตรากำไรสุทธิเฉียด 20% ยอดช็อปออนไลน์ยังโตสนั่น ส่วนช่องทางห้างสรรพสินค้าขายเพิ่มขึ้น หลังนำ AI จัดการสินค้า ดันงวดครึ่งปีโกยรายได้ 2,393 ล้านบาท สวนทางเศรษฐกิจโตต่ำบอร์ดใจถึง!! อนุมัติปันผลงวดกลางปี 0.52 บาท
นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” ก้าวสู่ปีที่ 51 เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 ปีบัญชี 2569( 1 ตุลาคม- 31ธันวาคม 2568 ) ว่า กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 296 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140% จากไตรมาสแรก ปีบัญชี 2569 ที่มีกำไรสุทธิ 123 ล้านบาท แต่ลดลง 2.7% เทียบงวดเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 305 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 19.7% เมื่อเทียบงวดไตรมาสแรกอยู่ที่ 13.4% แต่ลดลงเล็กน้อยเทียบงวดเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 22.5%
ขณะที่งวด 6 เดือนแรกของปีบัญชี 2569 บริษัทมีกำไรสุทธิ 419 ล้านบาท ลดลง 4.2% เทียบงวดเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 437 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการบริหารช่องทางขายสินค้าและส่งเสริมการขายต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขายจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ซึ่งผลของการกิจกรรมส่งเสริมการขายสนับสนุนให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น
นายแมทธิว กล่าวว่า บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในงวดไตรมาส 2 ปีบัญชี 2569 รวม 1,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 591 ล้านบาท หรือ 65.59% จากไตรมาสแรกของปีที่มีรายได้ 901ล้านบาท และเพิ่มขึ้น156 ล้านบาทหรือ 11.7 % เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 1,336 ล้านบาท ส่วนงวด 6 เดือน ปีบัญชี 2569 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ารวม 2,393 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 215 ล้านบาท หรือ 9.9% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 2,178 ล้านบาท เป็นผลจากการเติบโตของรายได้จากช่องทางออนไลน์และการรักษาฐานลูกค้าออฟไลน์ในสภาวะที่มีความไม่แน่นอนในสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ชายแดนแม้ว่าจะได้รับการกระตุ้นจากโครงการคนละครึ่งพลัสก็ตาม
“MC ยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ได้ดีต่อเนื่อง โดยงวดไตรมาส 2 มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 62.2% ขณะที่งวดครึ่งปีแรกปีบัญชี 2569 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 64.9% “ นายแมทธิว กล่าว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แม็คกรุ๊ป กล่าวว่า ช่องทางขายผ่านร้านค้าออนไลน์(E-Commerce) มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง หลังแบรนด์แม็คยีนส์ติดอันดับหนึ่งแบรนด์ที่มียอดขายมากที่สุดใน TIKTOK โดย งวดครึ่งแรกของปีบัญชี 2569 ยอดขายจากร้านค้าออนไลน์ คิดเป็นสัดส่วน 26 % จาก 16 % ในปีก่อนหน้า โดยมีรายได้ 639 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 301 ล้านบาทหรือ 89.4 % ส่วนงวดไตรมาส 2 มีรายได้ 387 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 175 ล้านบาทหรือ 82.7 %
ส่วนช่องทางออฟไลน์ คือ ช่องทางร้านค้าปลีกของตนเอง(Free-standing Shop) งวดครึ่งปีแรก มีสัดส่วน 54 % มีรายได้ 1,306 ล้านบาท ลดลง 121 ล้านบาทหรือ 8.5 % , ขณะที่การขายผ่านห้างสรรพสินค้า (Department Store)มีสัดส่วน 17 % มีรายได้ 386 ล้านบาท เพิ่มขึ้น7 ล้านบาทหรือ 1.9 % ส่วนงวดไตรมาส 2 มีรายได้ 248 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาทหรือ 6.8 % เป็นผลจากการบริหารหน้าร้านและจัดการสินค้าโดยนำ AI เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งกลยุทธ์ธุรกิจ “ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แม็คกรุ๊ปกล่าว
นายแมทธิว กล่าวว่า บริษัทได้นำ AI เข้ามาเป็นกลยุทธ์ร่วมในการทำธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย ที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องและหนุนให้ผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ขึ้นไปอยู่ที่ 20.4 % เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ 19.2 %
อย่างไรก็ตาม แม็คกรุ๊ปยังคงสถานะการเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้เงินกับสถาบันการเงิน ขณะที่เงินสดในมือเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ณ สิ้นธันวาคม 2568 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 2,154 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 170 ล้านบาท จากวันที่ 30 มิถุนายน 2568
นายแมทธิว กล่าวว่า ผลดำเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับผลดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปีบัญชี 2569 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท คิดเป็นอัตราการจ่าย 98% สูงกว่านโยบายที่จะจ่ายไม่น้อยกว่า 40% โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 26 ก.พ. และจะจ่ายเงินในวันที่ 12 มี.ค.