สนามบินดอนเมือง จัดระเบียบ”แท็กซี่มิเตอร์-แกร็บ”จัดจุดจอดบริการ ห้ามรถไม่มีผู้โดยสารเข้าพื้นที่ แก้รถติดหน้าอาคาร ป้องกันมิจฉาชีพ

สนามบินดอนเมือง จัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะห้ามรถไม่มีผู้โดยสารเข้าพื้นที่ พร้อมจัดจุดบริการ”แท็กซี่มิเตอร์-แกร็บ”ป้องกันมิจฉาชีพ ลดปัญหาจราจรหน้าหน้าอาคารผู้โดยสาร ยกระดับความปลอดภัย
ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ท่าอากาศยานดอนเมือง เข้มงวดมาตรการควบคุมกำกับดูแล รถรับจ้างสาธารณะที่ไม่มีผู้โดยสารเข้ามาภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน ยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อความเป็นระเบียบและการป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้เดินทาง
ทั้งนี้ เหตุผลที่ต้องมีการจัดระเบียบ ได้แก่
• ป้องกันมิจฉาชีพ ตัดโอกาสกลุ่มแอบอ้างที่แฝงตัวมาหลอกลวงผู้โดยสาร
• ตรวจสอบได้ รถทุกคันมีการลงทะเบียน มีประวัติผู้ขับขี่ และมีมาตรฐานความปลอดภัย
• ลดความแออัด การจราจรหน้าอาคารขาเข้าคล่องตัว ไม่ติดขัด
• ค่าโดยสารเป็นธรรม มั่นใจได้ว่าไม่มีการโก่งราคา หรือปฏิเสธผู้โดยสาร
โดยการดำเนินการ เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 (หมวด 2)
สำหรับจุดให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ (Pick-up Points) เพื่อความสะดวกและปลอดภัย โปรดใช้บริการ ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ให้ ดังนี้
1. รถแท็กซี่สาธารณะ (TAXI)
• จุดที่ 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 (ประตู 8)
• จุดที่ 2 ชั้น 1 อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น (ติดกับอาคาร 2)
2. CABB TAXI และ EV TAXI
• เคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 (ประตู 7)
3. GRAB CAR (รถส่วนบุคคล)
• เคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 (ประตู 12)
• จุดรับผู้โดยสาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 (ประตู 3-4)
• จุดรับผู้โดยสาร 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 (ประตู 11-14)