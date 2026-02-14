“บิ๊กซี” ทุ่ม 8 พันล. ยกเครื่องใหญ่ ไฮเปอร์ฯเสน่ห์ลด-ปั้น“The Color”รุก

บิ๊กซี ประกาศวิสัยทัศน์รีเทลยุคใหม่ เดินหน้าขยาย – รีโนเวทสาขาทั่วประเทศ เปิดเกมรุกไลฟ์สไตล์มอลล์ ปั้นแบรนด์ “The Color” ลุยตลาดแนวใหม่ นำร่องปักหมุดแจ้งวัฒนะ สร้างแลนด์มาร์กคนเมือง
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในกลุ่ม Berli Jucker Public Company Limited (BJC) ประกาศทิศทางธุรกิจรีเทลปี 2569 อย่างชัดเจน ในงานประชุมคู่ค้าประจำปี “Big C Tenant Conference 2026” ภายใต้แนวคิด BIG VISION. BIG MOVE.: The Next Chapter of Big C Development เดินหน้าขยายสาขา รีโนเวท และพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัวโครงการไลฟ์สไตล์มอลล์รูปแบบใหม่ “The Color” บนทำเลศักยภาพย่านแจ้งวัฒนะ เพื่อยกระดับจากศูนย์การค้า สู่ “Destination ของการใช้ชีวิต”
นายอัศวิน - นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เปิดเผยว่า บิ๊กซีมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับพันธมิตรผู้เช่า โดยปรับแนวคิดจากการดึงทราฟฟิกช่วงพีค สู่การสร้าง “ทราฟฟิกคุณภาพและสม่ำเสมอ” ผ่านการพัฒนาพื้นที่ คัดสรรร้านค้า และการตลาดเชิงประสบการณ์ตลอดปี เพื่อให้ทุกสาขาเป็นจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าอยากมาและกลับมาซ้ำ สร้างยอดขายที่มั่นคงให้คู่ค้าในระยะยาว
ปี2569นี้บริษัทวางงบลงทุน 6,000 - 8,000 ล้านบาท สำหรับการขยายสาขาบิ๊กซีขนาดใหญ่ในทำเลศักยภาพ ควบคู่กับการเร่งขยายบิ๊กซี มินิ ราว 200 สาขา และรีโนเวทสาขาขนาดเล็ก - ใหญ่รวมกว่า 300 แห่ง เพื่อยกระดับมาตรฐานร้านค้าให้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก คุณภาพ และประสบการณ์ที่แตกต่างมากขึ้น
อีกก้าวสำคัญคือการเปิดตัว “The Color” บนทำเลแจ้งวัฒนะ ไลฟ์สไตล์มอลล์คอนเซ็ปต์ Color Your Life ที่ออกแบบให้เป็นพื้นที่ใช้ชีวิตครบวงจรของคนเมือง ทั้งช้อปปิ้ง กิน ดื่ม ทำงาน พักผ่อน และกิจกรรมชุมชน ภายใต้การบริหารโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านรีเทล ตั้งเป้าให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของย่าน และต้นแบบฟอร์แมทศูนย์การค้ารุ่นใหม่ของบิ๊กซีในอนาคต
“วันนี้ สถานการณ์เปลี่ยนไป ค้าปลีกแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตแบบเดิม ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคได้เพียงพอเหมือนในอดีตอีกแล้ว จากผลกระทบหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องของการชอปปิ้งออนไลน์ที่เติบโตต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจากที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน อยู่ที่บ้าน หรืออยู่ที่ทำงาน จึงไม่จำเป็นต้องมาที่สาขาหน้าร้าน ส่งผลต่อสาขาที่เป็นออฟไลน์พอสมควร” นายอัศวิน กล่าว
สำหรับโครงการ The Color แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นโรงการนำร่อง จะเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า บิ๊กซีไฮเปอร์มาร์เก็ตเดิมปกติ 4-5 เท่า ด้วยขนาดพื้นที่กว่า 48,000 ตร.ม. จะมีร้านค้าประมาณ 259 ร้าน แบ่งสัดส่วนเป็นโซนร้านอาหารชื่อดัง 40% โซนแฟชั่น 20% โซนสุขภาพ เช่น คลินิก-โรงพยาบาล 20% และที่เหลือเป็นโซนไลฟ์สไตล์ เช่น โรงเรียนพิเศษ-สวนสนุก 20% มีที่จอดรถ 450 คันกำหนดเปิดบริการในไตรมาส 1 ปี 2570 โดยออกแบบในคอนเซ็ปต์ Color Your Life หรือสถานที่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคแบบครบวงจรจนสามารถมาใช้ชีวิตอยู่ได้ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นช็อปปิ้ง, กิน, ดื่ม, ทำงาน, พักผ่อน และกิจกรรมชุมชน
โครงการโดดเด่นด้วยการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ สะดวกต่อการเดินทาง พร้อมคัดสรรร้านอาหารชื่อดัง แฟชั่นและไลฟ์สไตล์สโตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ตประสบการณ์ใหม่ พื้นที่ Co-working และ Rooftop สำหรับกิจกรรมกลางคืน รวมถึงพื้นที่สีเขียวและดีไซน์เพื่อความยั่งยืน รองรับทุกเจเนอเรชันตลอด 24 ชั่วโมง เปรียบเสมือน “จังหวะชีวิต” ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับเมืองได้ตลอดวัน
นายอัศวิน กล่าวย้ำว่า “The Color ไม่ใช่เพียงศูนย์การค้า แต่คือแพลตฟอร์มที่สร้างคุณค่าให้ทั้งลูกค้า ผู้เช่า และชุมชน พร้อมผลักดันบทบาทของบิ๊กซีในฐานะผู้พัฒนารีเทลสเปซขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่อย่างแท้จริง เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่า ร้านค้าของผู้เช่าในบิ๊กซี หลายรายมีศักยภาพและมีความสำคัญในการดึงดูดลูกค้าเข้ามาในศูนยืหรือพลาซ่าได้มากกว่าตัวไฮเปอร์มาร์เก็ตด้วยซ้ำไป ทำให้การขยายสาขาจากนี้เราไม่สามารถที่จะเดินไปคนเดียวได้อีกแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคู่ค้าหรือTENANT ไปด้วยกัน เพื่อเปลี่ยนจากสถานที่ช้อปปิ้ง (Place to Shop) ไปสู่สถานที่ที่ผู้บริโภคมาใช้ชีวิต (Place to Live)”
ทั้งนี้โมเดล The Color นี้บริษัทตั้งป้าหมายที่จะให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของแต่ละย่าน และผลักดันให้เป็นต้นแบบฟอร์แมตของศูนย์การค้ารุ่นใหม่ของบิ๊กซี โดยวางแผนที่จะขยายสาขาในรูปแบบเดอะคัลเลอร์นี้จำนวน 8-10 สาขาภายในปี 2573 ในทำเลที่มีศักยภาพสูง เช่น สาขาพระราม 4 อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นนี้จะเน้นไปที่การปรับปรุงสาขาบิ๊กซีใหญ่เดิมให้เป็นเดอะคัลเลอร์ มากกว่าที่จะสร้างใหม่
ไฮไลต์ที่สุดแห่งประสบการณ์ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกจังหวะชีวิตของคนในเมือง ที่ “The Color แจ้งวัฒนะ”:
• LOCATION & ACCESS: The heart of Chaengwattana living เชื่อมต่อทุกจังหวะชีวิตบนทำเลศักยภาพ เดินทางสะดวก พักผ่อนสบาย เข้าถึงง่ายจากทุกทิศทาง ทั้งโครงข่ายถนนหลักและระบบขนส่งมวลชน
• THE BEST OF DINING SELECTION: A curated dining destination คัดสรรที่สุดของรสชาติจาก ร้านดังระดับคุณภาพ ครบครันทั้งไทยและนานาชาติ ตอบโจทย์ทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจรดค่ำ
• FASHION & LIFESTYLE COLLECTION: Everyday style, elevated นิยามใหม่ของแฟชั่นและ ไลฟ์สไตล์ที่ออกแบบมา เพื่อชีวิตเมือง ผสานฟังก์ชันการใช้งานเข้ากับแรงบันดาลใจในทุกวัน
• THE EXPERIENCE GROCER: Beyond supermarket. A daily experience. ยกระดับการจับจ่ายสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่า ด้วยสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่อไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย
• DAY-TO-NIGHT LIFESTYLE HUB & THE ROOFTOP LANDMARK: From Morning Vibe to Nightlife Energy สุข สนุก ได้ตลอดวัน ครบครันในที่เดียว พื้นที่ที่เปลี่ยนตามจังหวะชีวิต ตั้งแต่คาเฟ่สุดชิค Co-working Space ไปจนถึงบาร์ดาดฟ้า แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีชีวิตชีวาตลอดวันและคืน
• COMMUNITY & EVENT EXPERIENCE: A place where people connect พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อ การพบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน ตั้งแต่งานศิลปะ ดนตรี ไปจนถึงกิจกรรมสำหรับครอบครัวและชุมชน
• SERVICE & FACILITY FOR ALL GENS: Designed for everyone ออกแบบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้าใจทุกวัย เพื่อให้ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตราบรื่นและสะดวกสบายกว่าที่เคย
• URBAN GREENSCAPE & SUSTAINABILITY DESIGN: Designed for today. Responsible for tomorrow. ผสานพื้นที่สีเขียวเข้ากับสถาปัตยกรรมอย่างลงตัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนของคนเมือง
ปัจจุบัน บิ๊กซี เปิดให้บริการหลากหลายฟอร์แมท รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,696 สาขา ประกอบด้วย ไฮเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 153 สาขา มาร์เก็ต 36 สาขา ฟู้ดเพลส 7 สาขา บิ๊กซี มินิ 1,490 สาขา โดยคิดเป็นพื้นที่ค้าปลีก ราว 1.3 ล้านตารางเมตร และพื้นที่ให้เช่าราว 1.0 ล้านตารางเมตร พร้อมฐานสมาชิกบิ๊กพอยต์อีก 22.1 ล้านราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2568 เฉพาะประเทศไทย)