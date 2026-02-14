“รถไฟสายสีแดง”จัดจดทะเบียนสมรสลอยฟ้า 30 คู่ ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความรัก

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดกิจกรรมสุดพิเศษ จดทะเบียนสมรสลอยฟ้า ครั้งที่ 2 “Love in the Sky 2026” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมด้วย 30 คู่รักเข้าร่วมฉลองเทศกาลแห่งความรักอย่างชื่นมื่น
วันที่ 14 ก.พ. 2569 นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง บูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรม “Love in the Sky 2026” จดทะเบียนสมรสลอยฟ้าเป็นครั้งที่ 2 ของโลก ซึ่งในปีนี้มีคู่รักจูงมือกันเข้าร่วมจดทะเบียนสมรสบนขบวนรถไฟฟ้ากว่า 30 คู่
ทั้งนี้รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ได้ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสในการใช้ขบวนรถไฟฟ้าเป็นพื้นที่สำหรับคู่รักทุกเพศทุกวัยได้แสดงออกถึงความรักอย่างเท่าเทียม สะท้อนถึงค่านิยมในสังคมที่ยอมรับและเคารพในสิทธิของทุกคน และคู่รักยังได้แลกเปลี่ยนคำมั่นสัญญาในบรรยากาศสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้เมื่อเสร็จสิ้นพิธีจดทะเบียนสมรสแล้ว รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ได้เปิดโอกาสให้ทั้ง 30 คู่รัก ร่วมบันทึกภาพแบบ Unseen โดยช่างภาพมืออาชีพ บริเวณห้องควบคุมภายในขบวนรถไฟฟ้าอีกด้วย
คู่รักทุกคู่ยังได้ร่วมกิจกรรมสอยดาวภายในขบวนรถไฟฟ้าเพื่อลุ้นของรางวัลมากมาย โดยรางวัลใหญ่ได้แก่ทะเบียนสมรสทองคำ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมบันเทิงมากมาย อาทิ Mini Concert จาก ตุ๊กตา The Voice พูดคุยกับคู่รักดารา เจ้าบ่าวป้ายแดง แอนด์ดรูว์ โคนินทร์ ดีเจสอง ซินแสโต๋ รวมถึงภายในงานยังมีบริการอาหาร เครื่องดื่มแบบจัดเต็ม โดยการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์เท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงถึงพลังแห่งความรักและการเคารพในความหลากหลายของมนุษย์ โดยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวันแห่งความประทับใจอันแสนพิเศษไปพร้อมกับคู่รักทั้ง 30 คู่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคู่รักจะได้เริ่มต้นความสุขไปด้วยกันอย่างมั่นคง และเป็นความรักที่ยั่งยืนตลอดไป
บริษัทฯ ยังยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านการเดินรถ และซ่อมบำรุง รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร ตลอดจนสร้างวันแห่งความประทับใจ พร้อมมอบรอยยิ้มให้แก่ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ