“KFC ฉีกกร๊อบ เทศกาลตรุษจีน” เปิดตัวเมนู “ไก่กรอบทั้งตัว”

KFC ประเทศไทย รับตรุษจีนแบบไม่จำเจ จัดงาน “KFC ฉีกกร๊อบ เทศกาลตรุษจีน” เปิดตัวเมนูเอ็กซ์คลูซีฟ “ไก่กรอบทั้งตัว” ให้แฟนๆ ได้เก็บเกี่ยวโมเมนต์ที่มีเฉพาะในงานนี้ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือ สามย่าน แลนด์มาร์กสายมูยอดฮิตที่คนมาไหว้ขอพร เสริมเฮงกันทุกปี
แต่ปีนี้ KFC ขอฉีกกรอบภาพจำของการจัดงานตรุษจีนและการไหว้เจ้าแบบเดิมๆ เติมความกรอบ ความสนุก และความครีเอทีฟเข้าไป เปลี่ยนพื้นที่ศาลเจ้า ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กเช็คอินสุดเก๋ ถ่ายรูปสวย ทำคอนเทนต์ปังๆ สไตล์วัยรุ่นได้ทุกมุม ให้ตรุษจีนมีอะไรใหม่ๆ ไม่ใช่แค่วันไหว้เจ้าอีกต่อไป แต่เป็นวันสุดสร้างสรรค์ ชวนครอบครัว ชวนเพื่อน หรือชาวแก๊งออกมาเดินเล่น ขอพร และเก็บโมเมนต์ดีๆ ร่วมกัน
ตรุษจีนปีนี้ KFC ประเทศไทยได้เนรมิต ศาลเจ้าพ่อเสือ สามย่าน ให้กลายเป็นงาน “KFC ฉีกกร๊อบ เทศกาลตรุษจีน” Experiential Space ที่มิกซ์ความเชื่อและวัฒนธรรมจีน เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และความกรอบสไตล์ KFC ต้อนรับตรุษจีน
เริ่มจากไฮไลต์เสียงกรอบที่เรียกเสียงว้าวได้ทั้งงานต้องยกให้ “ประทัดเสียงไก่กรอบ” ไอเดียสุดครีเอทีฟจากอินไซต์ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับบรรยากาศการเฉลิมฉลองที่สนุกได้โดยไม่สร้างผลกระทบด้านเสียง ด้วยการเปลี่ยนจากเสียงประทัดแบบเดิมๆ มาเป็นเสียง “ไก่กรอบ” ซิกเนเจอร์ของ KFC เรียกความเฮงได้เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือทำเอาหิวไก่กรอบไปพร้อมกัน
อีกหนึ่งไฮไลต์ห้ามพลาด กับจุดเช็คอินสุดปัง “บักเก็ตไก่กรอบทั้งตัว” ที่จำลองมาจากเมนูเอ็กซ์คลูซีฟ “ไก่กรอบทั้งตัว” ซึ่งจำหน่ายเฉพาะ KFC สาขาดิอัพ พระราม 3, วัน แบงค็อก และเซ็นทรัลเวิลด์ บักเก็ตขนาดยักษ์ที่บรรจุไก่กรอบทั้งตัวขนาดใหญ่ถ่ายทอดความกรอบแบบจัดเต็ม เห็นแล้วแทบได้กลิ่นไก่ทอดลอยมา ปลุกความหิวแบบไม่ทันตั้งตัว จนต้องหยุดแชะ เก็บโมเมนต์ตรุษจีนเวอร์ชันใหม่ ที่ทั้งเฮง ทั้งกรอบ ทั้งครีเอทีฟ พร้อมแชร์ลงโซเชียลให้โลกรู้ว่า ตรุษจีนปีนี้ KFC ฉีกกร๊อบจริง
เท่านั้นยังไม่พอ ภายในงาน KFC ยังเติมพลังให้สายมูแบบครบสูตร ทั้งโซนเขียนพรแขวนโคมให้ผู้ร่วมงานได้เขียนการ์ดขอพรให้สมหวังในแบบที่อยากได้ ก่อนต่อเนื่องความเฮงกับกิจกรรมเสี่ยงเซียมซี ลุ้นดวงกันแบบเพลินๆ ใครได้ใบดีคือยิ้มออก ใครยังไม่โดนก็ขอใหม่ได้ด้วยพลังบวก จนหลายคนถึงกับกระซิบต่อกันว่า เซียมซีงานนี้ทั้งแม่น ทั้งตรงใจ แบบไม่ต้องมูหลายที่ ความปังไม่ได้จบแค่คำอธิษฐาน แต่ต่อเนื่องไปถึงมื้ออร่อยกับโอกาสในการเป็นผู้โชคดีรับ voucher สุดคุ้มจาก KFC เติมสีสันและความคึกคักให้บรรยากาศตรุษจีน สนุก อร่อย และน่าจดจำตลอดทั้งงาน
ใครที่ไม่ทันเช็คอินงาน “KFC ฉีกกร๊อบ เทศกาลตรุษจีน” ไม่ต้องเสียใจ KFC ยังเติมเฮงแบบจัดเต็มกับเมนูพิเศษ “บักเก็ตไก่เทพประทาน” ในราคาโปรโมชันสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง 288 บาท จากราคาปกติ 511 บาท รวมเมนูฮิตไว้แบบจุกๆ แชร์ความอร่อยได้ทั้งครอบครัว ที่ร้าน KFC ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ)
เฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2569 เท่านั้น!
ร่วมเปิดประสบการณ์ตรุษจีนที่แตกต่างไปกับการฉีกกรอบของ KFC ในช่วงตรุษจีนนี้ได้ผ่านแฮชแท็ก #KFC #ฉีกกร๊อบรับตรุษจีน และอัปเดตข้อมูลข่าวสาร รวมถึงโปรโมชันสุดพิเศษจาก KFC ได้ที่ Facebook @KFCThailand, TikTok @KFCThailand, Instagram @kfcthailand และ X @KFCThailand
ร้านเคเอฟซี ในไทย สาขาแรกก่อตั้งขึ้นในปี 2528 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ปัจจุบันมีร้านเคเอฟซี 1,157 สาขาทั่วประเทศ (ณ กันยายน 2568)
บริหารแบรนด์และแฟรนไชส์โดย บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริหารร้านเคเอฟซีโดย แฟรนไชส์ซี่จำนวน 3 ราย
1. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG)
2. บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (RD)
3. บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (QSA)