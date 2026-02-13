แมริออท พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมาย ผ่าน Good Travel with Marriott Bonvoy™ กับกิจกรรมที่คัดสรรมาอย่าพิถีพิถันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน)
• แขกผู้เข้าพักสามารถเลือกสัมผัสประสบการณ์พิเศษเกือบ 100 รายการ จากโรงแรมและรีสอร์ท 80 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน)
• เป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้น “การมีส่วนร่วมกับชุมชน” และ “การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม” เป็นสำคัญ
กรุงเทพฯ, 11 กุมภาพันธ์ 2569 – แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) เปิดตัวโปรแกรม Good Travel with Marriott Bonvoy™ ที่ได้ถูกยกระดับใหม่ มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์สำหรับแขกผู้เข้าพัก ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยมีประสบการณ์เกือบ 100 รายการ จากโรงแรมเกือบ 80 แห่ง ใน 12 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) ให้แขกผู้เข้าพักสามารถได้เลือกสัมผัสเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับจุดหมายปลายทางและชุมชนท้องถิ่น ผ่านประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง
โปรแกรมในปัจจุบันถูกออกแบบขึ้นภายใต้สองเสาหลักสำคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมกับชุมชน และ การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยโปรแกรมจะนำเสนอประสบการณ์ที่ช่วยให้แขกผู้เข้าพักได้เรียนรู้สิ่งที่มีความหมายต่อพื้นที่ที่พวกเขาเดินทางไปเยือน พร้อมค้นพบแนวทางในการมีส่วนร่วมและสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืน ด้วยรายการกิจกรรมที่หลากหลาย Good Travel with Marriott Bonvoy™ จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้นักเดินทางได้เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง และยังสามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนชุมชนและระบบนิเวศในแต่ละจุดหมายปลายทาง
“โปรแกรม Good Travel with Marriott Bonvoy™ ที่ได้ถูกยกระดับใหม่นี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีความหมายให้กับแขกผู้เข้าพัก นักเดินทางในวันนี้ต้องการเดินทางอย่างมีจุดมุ่งหมาย พวกเขาต้องการเข้าถึงแก่นแท้และเข้าใจอัตลักษณ์ของจุดหมายปลายที่พวกเขาเดินทางไปเยือนทางอย่างแท้จริง Good Travel with Marriott Bonvoy™ ยังสะท้อนถึงพันธกิจของเราในการเชื่อมโยงผู้คนผ่านพลังของการเดินทาง พร้อมช่วยรักษาดูแลโลกใบนี้ไปด้วยกัน ผ่านความสนับสนุนด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น” จอห์น ทูมีย์ (John Toomey) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ (Chief Commercial Officer) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นจีน) กล่าว
ประสบการณ์ภายใต้โปรแกรม Good Travel with Marriott Bonvoy™ ทุกกิจกรรมได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อเชื่อมโยงแขกผู้เข้าพักเข้ากับรากฐานทางวัฒนธรรมในแต่ละจุดหมายปลายทาง พร้อมเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ผู้เข้าพักสามารถสร้างความทรงจำที่มีความหมาย พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสถานที่ที่เดินทางไปเยือน โดยประสบการณ์เหล่านี้เปิดให้เฉพาะแขกผู้เข้าพักในโรงแรมและรีสอร์ทของแมริออทเท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Good Travel with Marriott Bonvoy™
ประเทศไทย ผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความหมายในภูมิภาค APECประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีจำนวนประสบการณ์ Good Travel with Marriott Bonvoy™ มากที่สุดในภูมิภาค APEC ด้วยประสบการณ์รวม 24 รายการ จากโรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมรายการ 21 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมกลุ่มโรงแรมตั้งแต่ระดับลักชัวรี พรีเมียม และซีเล็กต์ โดยประเทศไทยยังครองอันดับหนึ่งด้านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ด้วยจำนวนกิจกรรมถึง 16 รายการ
ตัวอย่างประสบการณ์ Good Travel with Marriott Bonvoy™ ในประเทศไทย อาทิ:
เรียนรู้แนวคิดความยั่งยืนและรสชาติอาหารไทย กับ ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ (W Bangkok)
จากพื้นที่ดาดฟ้าที่ถูกใช้งานน้อย เปลี่ยนโฉมมาเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศ ส่งเสริมการเรียนรู้ และช่วยเหลือสังคม โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ชวนคุณมาทดลองทำอาหารไทยแบบดั้งเดิม ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้เชิงลึกที่สะท้อนแนวคิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ด้วยการทำเกษตรหมุนเวียน และแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ
เรียนรู้ภูมิปัญญาข้าวไทย กับ เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพ
ผู้เข้าพักจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมข้าวไทยและภูมิปัญญาการถนอมอาหารแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ตั้งแต่การนำข้าวสุกที่เหลือไปตากแห้งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการสูญเสียอาหาร ผ่านการสาธิตสดจากเชฟ และการลงมือทำขนมไทยจากแนวคิดการลดขยะอาหาร ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้กับอาหารหลากหลายประเภททั่วโลก
ร่วมปกป้องป่าชายเลน กับ ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนครึ่งวันกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อช่วยปกป้องแนวชายฝั่งและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมเรียนรู้ถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนต่อชุมชนในพื้นที่
กิจกรรม "Hold My Hand, Hold My Heart" ที่ เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
กิจกรรมงานฝีมือที่เปี่ยมด้วยความหมาย โดยการประดิษฐ์ตุ๊กตาช้างจับมือ เพื่อส่งต่อกำลังใจและช่วยบรรเทาอาการเกร็งมือให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลท้องถิ่น
กิจกรรมปลูกต้นจากและอาบน้ำกระบือ กับ เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา
เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมดั้งเดิมของไทย ผ่านการปลูกต้นจากในพื้นที่ป่าชายเลน พร้อมเรียนรู้ความสำคัญทางนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมอาบน้ำกระบือที่สะท้อนวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิม
โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน กับ เดอะ นาคา ไอแลนด์, อะ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา , ภูเก็ต
ร่วมเรียนรู้การปลูกป่าชายเลน พร้อมฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อคงไว้ซึ่งความงดงามของเกาะนาคาอย่างยั่งยืน
ร่วมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ผีเสื้อและระบบนิเวศ กับ ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เมอร์ลิน บีช
เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ผีเสื้อเมอร์ลิน ที่ออกแบบมาให้มีระบบนิเวศใกล้เคียงธรรมชาติ เรียนรู้บทบาทสำคัญของผีเสื้อต่อระบบนิเวศ และความพยายามในการอนุรักษ์ผีเสื้ออย่างยั่งยืนของชุมชน
การผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน จากต้นกาแฟสู่กาแฟหอมกรุ่นในมือคุณ – เรียนรู้เบื้องหลังขั้นตอนการผลิตกาแฟกับ เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
เปิดประสบการณ์เบื้องหลังการผลิตกาแฟพิเศษดอยตุง ท่ามกลางป่าสนธรรมชาติ เรียนรู้วงจรชีวิตของกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมสนับสนุนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนและคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น