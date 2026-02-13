สมอ.ยึดหมวกกันน็อกเถื่อนย่านคลังสินค้าบางขุนเทียน

สมอ. บุกทลายคลังสินค้าย่านท่าข้าม บางขุนเทียน ตรวจพบหมวกกันน็อกไร้มาตรฐานและปลอมเครื่องหมาย มอก. กว่า 9,600 ใบ มูลค่าความเสียหายทะลุ 2.7 ล้านบาท เตือนผู้บริโภคเลือกซื้อหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐาน อย่าเห็นแต่ราคาถูก
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบคลังสินค้าย่านท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ตรวจพบหมวกกันน็อกไม่มีเครื่องหมาย มอก. จำนวน 7,971 ใบ และหมวกกันน็อกที่มีเครื่องหมาย มอก. จำนวน 1,662 ใบ เพื่อเตรียมจำหน่าย มูลค่ากว่า 2.7ล้านบาท จึงได้ตรวจสอบข้อมูลจากชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตที่อยู่บนหมวกกันน็อก พบว่า หมวกกันน็อกดังกล่าวไม่ใช่ของผู้ได้รับใบอนุญาต ทำให้สันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่า อาจจะเป็นการปลอมเครื่องหมาย มอก. จึงได้ยึดอายัดหมวกกันน็อกทั้งหมดไว้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนผู้ประกอบการรายดังกล่าวมีความผิดฐานนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดฐานจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ก่อนหน้านี้ คลังสินค้าดังกล่าวเคยถูกจับกุมเรื่องจุกนมไม่ได้มาตรฐานมาก่อนหน้า ต่อมามีการยื่นขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้อง สมอ. จึงได้ดำเนินการถอนอายัดสินค้าที่ยึดไว้ แต่กลับพบว่ามีการนำเข้าหมวกกันน็อกไม่มีเครื่องหมาย มอก. มาจำหน่ายด้วย ทั้งนี้ หาก สมอ. ตรวจพบว่าผู้ประกอบการรายดังกล่าวกระทำความผิดซ้ำซาก จะไม่มีการเปรียบเทียบปรับเหมือนความผิดอื่นที่ไม่ร้ายแรง แต่จะดำเนินคดีด้วยการส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษในลักษณะทั้งจำทั้งปรับ เพื่อให้เกิดความหลาบจำและต้องไม่กระทำอีก เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ขอย้ำเตือนผู้บริโภคก่อนซื้อหมวกกันน็อกทุกครั้ง เลือกที่มีเครื่องหมาย มอก. และอย่าลืมสแกน QR code บนตัวสินค้าเพื่อตรวจสอบชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า ว่าตรงกับฉลากหรือไม่ หากไม่มีเครื่องหมาย มอก. ชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า ไม่ตรงกับฉลาก ไม่มี QR code หรือราคาถูกผิดปกติ ไม่ควรซื้อมาใช้งานเพราะอาจเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านการทดสอบความแข็งแรง ไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งอันตรายจากการใช้หมวกกันน็อกที่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จะไม่สามารถป้องกันแรงกระแทกบริเวณศีรษะได้
หมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) น้ำหนักต้องไม่เกิน 2 กก. 2) สายรัดคางต้องแข็งแรง สายถักต้องนิ่ม ถักแน่น และมีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 20 มม. และ 3) หากหมวกกันน็อก มีแผ่นบังลมติดฟิล์มกรองแสง ตั้งแต่ 50% จนถึงน้อยกว่า 80% ต้องระบุข้อความ “ใช้ในเวลากลางวันเท่านั้น” และ/หรือแสดงสัญลักษณ์ เพื่อประสิทธิภาพในการมองเห็น