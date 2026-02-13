GPSCโชว์กำไรปี68 โต 58% บอร์ดฯอนุมัติจ่ายปันผล 1.45 บาทต่อหุ้น

GPSCเผยกำไรสุทธิปี 2568 โตขึ้น 58%อยู่ที่ 6,399 ล้านบาท สะท้อนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานยกระดับกำไรผ่านกลยุทธ์การจัดการด้านเชื้อเพลิง รายได้ ค่าใช้จ่าย การบริหารพอร์ตการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน บอร์ดฯไฟเขียวจ่ายปันผลงวดปี2568 อยู่ที่ 1.45บาทต่อหุ้น
นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ผลประกอบการปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 6,399 ล้านบาท เพิ่ม 58% สะท้อนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานยกระดับกำไร (EBITDA UPLIFT) ผ่านกลยุทธ์การจัดการด้านเชื้อเพลิง รายได้ ค่าใช้จ่าย การบริหารพอร์ตการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน สนับสนุนการเติบโตของประเทศ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการภายใน เพื่อรองรับความท้าทายของราคาไฟฟ้าและความเสี่ยงปัจจัยราคาเชื้อเพลิงผันผวนจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์การค้าโลก
โดยปีนี้ บริษัทวางแนวทางปรับยุทธศาสตร์ การเติบโตด้วยการบริหารสินทรัพย์ปัจจุบันให้มีมูลค่าเพิ่มจับต้องได้เช่นในปีที่ผ่านมา พร้อมมองหาศักยภาพการต่อยอดโครงการใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลที่ 64% ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ของผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี จะยังคงเหลือส่วนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลที่อัตราหุ้นละ 0.95 บาท ในวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 1 เมษายน 2569 นี้