เตรียมพุงให้ว่าง! เที่ยวงาน "อร่อยฟิน ถิ่นคลองสาน" เทศกาลอาหารเด็ด พร้อมมินิคอนเสิร์ตสุดมันส์ 27-28 ก.พ. นี้!

สายกิน สายเที่ยว เตรียมตัวให้พร้อม! สำนักงานเขตคลองสาน ร่วมกับ ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสความอร่อยและความสุขในงานเทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ "อร่อยฟิน ถิ่นคลองสาน" งานนี้รับรองว่าอิ่มท้อง อิ่มใจ และได้ความสนุกกลับบ้านแน่นอน!
วันที่: 27-28 กุมภาพันธ์ 2569
สถานที่: ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์
ไฮไลท์ที่คุณไม่ควรพลาด! งานนี้ยกทัพ ของดีของอร่อยจากย่านคลองสาน มาไว้ในที่เดียว! ไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดชื่อดัง อาหารจานเด็ดอย่าง บัวลอยคลองสาน
หมูสะเต๊ะ ผัดไทยกุ้งสด, ส้มตำรสแซ่บ, ซีฟู้ดสดใหม่ ก็มีให้เลือกทานกันอย่างจุใจ เตรียมมาให้คุณได้ลิ้มลองกันแบบจัดเต็ม!
นอกจากความอร่อยแล้ว ยังมีกิจกรรมสนุกๆ และความบันเทิงอีกมากมายตลอดทั้งงาน!
พิเศษสุดกับพิธีเปิดงาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ (17.00 - 18.00 น.): พบกับ แคน อติรุจ
พบกับเชฟคนดัง:
● วันที่ 27 กุมภาพันธ์ (16.00 - 17.00 น.): ชมการสาธิตการทำอาหารสุดพิเศษจาก "เชฟกระติ๊บ ชวัลกร" จาก MasterChef Celebrity Thailand Season 2
ที่จะมาโชว์ฝีมือให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิด
สนุกสุดเหวี่ยงกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่คุณชื่นชอบ: เตรียมพบกับความสนุกสนานจากศิลปินชื่อดังที่จะมาสร้างสีสันภายในงาน
● วันที่ 27 กุมภาพันธ์ (18.30 - 19.30 น.): พบกับวงร็อคสุดฮิตขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนม "PAPER PLANES" เจ้าของเพลงดังที่จะมาระเบิดความมันส์ให้ทุกคนได้กระโดดตาม
● วันที่ 28 กุมภาพันธ์ (17.00 - 18.00 น.): พบกับ "ลีโอ อธิป" ศิลปินหนุ่มเสียงดี ที่จะมาร้องเพลงเพราะๆ ให้ได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่ม
กิจกรรมพิเศษ! ท้าทายยอดฝีมือกับการแข่งขัน "KHLONGSAN TOP CHEF"
● วันที่ 28 กุมภาพันธ์ (14.00 - 15.00 น.) : ร่วมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบกับประชันฝีมือในรายการ "KHLONGSAN TOP CHEF" ภายใต้หัวข้อ "KHLONGSAN FUSION FOOD" เมื่อ 4 วัฒนธรรมมาเจอกันในกระทะเดียว!
อย่าพลาด! โอกาสที่จะได้ลิ้มลองของอร่อยจากย่านคลองสานแบบครบจบในที่เดียว พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆ มากมาย
แล้วพบกันที่งาน "อร่อยฟิน ถิ่นคลองสาน" วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ นี้ ที่ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ จัดโดยสำนักงานเขตคลองสาน!