“โออิชิเนโกะ” แจกจริงแล้ว 2 รอบ ลุ้นต่อรอบหน้า 16 ก.พ. 69 แค่ส่งรหัสผ่านแอป “โออิชิคลับ”

โออิชิ กรีนที ผู้นำตลาดชาพร้อมดื่มของไทย เดินหน้าเสิร์ฟรอยยิ้มแบบจัดเต็มให้แฟน ๆ ทั่วประเทศ ชวนแฟน ๆ ฟีลกู้ดกับแคมเปญสุดปัง “รู้สึกดีทุก TEA ที่เข้าแอปโออิชิคลับ” ด้วยของรางวัลแบบจัดเต็ม เสิร์ฟครบทุกไลฟ์สไตล์ เลือกได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นสายรักรถ, สายแฟชั่น, สาย Gadget, สายเกมส์, สายสะสมทองคำ รวมถึงสายท่องเที่ยว รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท โดยจับรางวัลไปแล้ว 2 ครั้ง สร้างกระแสความฟินอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด “โออิชิเนโกะ” มาส่งมอบรางวัลให้ผู้โชคดีด้วยตัวเองแบบใกล้ชิด พร้อมชวนเซลฟี่ สร้างรอยยิ้มโมเมนต์สุดประทับใจและความรู้สึกดีกันถ้วนหน้า
ส่วนใครที่พลาดโอกาสในรอบที่ผ่านมา แฟน ๆ โออิชิยังสามารถร่วมส่งรหัส “ลุ้น” รางวัลรู้สึกดีกันได้ต่ออีก 2 รอบการจับรางวัล เพราะยังมีรางวัลฟิน ๆ อีกมากมายรออยู่ ไม่ว่าจะเป็น ทองคำแท่ง, iPhone 17 Pro Max, iPad Pro M4, หูฟัง Dyson, PS5 Pro, จอเกมส์, กระเป๋า Boyy รวมถึงรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับทริปแคมป์ปิ้งสุดฟิน ณ ประเทศญี่ปุ่น ที่จะพาผู้โชคดีไปสัมผัสประสบการณ์ฟีลกู้ด พร้อมทำกิจกรรมใกล้ชิดกับ 4 พรีเซนเตอร์สุดฮอต ‘เจมีไนน์ – โฟร์ท – สกาย – นานิ’ โมเมนต์พิเศษที่โออิชิจัดเต็มเพื่อผู้โชคดีเท่านั้น
สำหรับการจับรางวัลรอบถัดไป (ครั้งที่ 3) จะมีขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 และปิดท้ายไฮไลท์รอบสุดท้าย (ครั้งที่ 4) ด้วยรางวัลใหญ่ รถยนต์ไฟฟ้า GWM ORA Good Cat โดยสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569 และจะจับรางวัลในวันที่ 16 มีนาคม 2569 ร่วมลุ้นง่าย ๆ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “โออิชิ คลับ” (OISHI CLUB) ผ่าน App Store และ Google Play จากนั้นสแกน QR Code ใต้ฝาชาเขียวโออิชิ หรือกรอกรหัสข้างกล่อง แล้วส่งรหัสผ่านแอปฯ โดยชาเขียวโออิชิ 1 ฝา เท่ากับ 1 พอยท์ และโออิชิ โกลด์ 1 รหัส เท่ากับ 2 พอยท์ พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านแอปพลิเคชัน “โออิชิ คลับ”
ดื่มโออิชิวันนี้ได้เติมความสดชื่น ลุ้นของรางวัลรู้สึกดี และสัมผัสประสบการณ์ความสนุกไปกับโออิชิเนโกะ และ Feature ใหม่ ๆ บนแอปโออิชิคลับได้แล้ววันนี้ “รู้สึกดีทุก TEA ที่เข้าแอปโออิชิคลับ” ติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook: OishiDrinkStation