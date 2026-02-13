SOURI-เด็กสมบูรณ์ เปลี่ยนรสชาติซีอิ๊วขาว เปิดตัว "Fusion Unlocked" สู่ Fatcaron สุดล้ำ

เมื่อสองแบรนด์ที่ต่างขั้วอย่าง SOURI แบรนด์พรีเมียมแฟตการองชื่อดัง และ เด็กสมบูรณ์ ผู้นำด้านเครื่องปรุงรสที่อยู่คู่ครัวไทยมากว่า 80 ปี ประกาศเปิดตัวโพรเจกต์คอลแลบสุดพิเศษ "Fusion Unlocked" โดย SOURI ผุดไอเดียสุดครีเอต ที่ต้องการปลดล็อกขีดจำกัดรสชาติความอร่อย จากการเปลี่ยนภาพจำวัตถุดิบของคาวให้กลายเป็นสุนทรียรสแห่งของหวานได้อย่างไม่น่าเชื่อ โดยเริ่มเปิดตัวสินค้าแรกกับแบรนด์เจ้าตลาดซอสของไทยอย่างเด็กสมบูรณ์ กับซีอิ๊วขาวขวดที่ต้องมีทุกบ้าน รังสรรค์รสชาติความอร่อยเป็น “Smiley Boy Soy Sauce Fatcaron” วางจำหน่ายแล้ววันนี้! ทุกสาขาทั่วประเทศ
วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริชสไมล์ จำกัด เผยถึงที่มาการเปิดตัวโพรเจกต์ใหม่ครั้งนี้ว่า “ในปีที่ผ่านมา SOURI พยายามคิดค้นรสชาติใหม่ ๆ มาเยอะมาก และปีนี้เราก็อยากทำอะไรที่ท้าทายมากขึ้น เลยเกิดเป็นโพรเจกต์ Fusion Unlocked ครับ ซึ่งแบรนด์แรกที่เราร่วมคอลแลบด้วยคือ เด็กสมบูรณ์ แบรนด์ซีอิ๊วขาวที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน เราเลยนำเอกลักษณ์ของซีอิ๊วขาวสูตร 1 มาผสมในแฟตการองของ SOURI ที่เราดีไซน์รสชาติให้อร่อย จนทุกคนคาดไม่ถึงเลย”
ท็อป - วสุพล ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายในประเทศ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เผยถึงการร่วมมือกันในโพรเจกต์ครั้งนี้ว่า “จากที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเด็กสมบูรณ์เราฉีกกฎไปในหลากหลายวงการ มากกว่าเป็นแค่ซอสที่อยู่ในครัว ผมต้องการให้คนเห็นความหลากหลายในการใช้งานของซอส และทำให้เด็กสมบูรณ์อยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนทุก Gen ตอนที่ได้คุยกับทางวิน ผมตื่นเต้นและรอคอยกับขนมชิ้นนี้มาก จากที่เราเคยคอลแลบในของหวานมามากมาย แต่มาการองเป็นสิ่งที่เราคาดเดารสชาติไม่ถูกจริง ๆ ว่าซีอิ๊วขาวสูตร 1 ของเราจะสามารถอยู่ในขนมของ SOURI ได้อย่างไร จนเกิดเป็นการพัฒนารสชาติที่สมบูรณ์ออกมา ต้องบอกเลยว่า ลูกค้าทุกท่านที่ได้ทานไม่มีผิดหวังแน่นอน”
สำหรับไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การรังสรรค์รสชาติ The Unlocked Flavor ที่ดึงเอาสัมผัสอูมามิอันเป็นเอกลักษณ์ของซีอิ๊วขาว มาผสานเข้ากับความหวานกลมกล่อมของเนื้อครีมและฝามาการองได้อย่างน่าอัศจรรย์ เพิ่มความพิเศษด้วยเลเยอร์ของช็อกโกแลตที่เคลือบมาอย่างพอดี จนเกิดเป็นมิติใหม่ของรสชาติที่มีความ "เค็มหวานลงตัว" มอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายในทุกคำที่สัมผัส
โพรเจกต์นี้ไม่เพียงแต่เป็นการนำเสนอขนมรูปแบบใหม่ แต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของแบรนด์และผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ในการทดลองและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านขนมหวาน เพื่อส่งมอบความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคอยู่เสมอ โดยความพิเศษในรูปแบบ Limited Edition นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อท้าทายให้เหล่านักชิมและแฟนคลับของทั้งสองแบรนด์ได้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ของรสชาติที่หาจากไหนไม่ได้ และนับเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำว่าพรมแดนของรสชาตินั้นไม่มีขีดจำกัด
พบกับการรวมตัวของสองตำนานความอร่อยที่ก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่าง "ของคาว" และ "ของหวาน" ได้ในเมนูพิเศษนี้ วางจำหน่ายแล้ววันนี้! ที่ SOURI ทุกสาขาทั่วประเทศไทย