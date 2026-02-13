‘ไก่ทอดแมค’ แจกทอง ฉลองตรุษจีน เป็นล้าน

แมคโดนัลด์ ชวนแฟนไก่ทอดแมคลุ้นรวยโชคทองกับแคมเปญใหญ่แห่งปี! ‘ไก่ทอดแมค แจกทองเป็นล้าน’ ใหอร่อยฟินไปกับไก่ทอดแมค กรอบ ชุ่มฉ่ำ อร่อย ใหญ่ทุกชิ้น พร้อมความคุ้มเกินคุ้มสุดๆ ในยุคราคาทองพุ่งแรง! กับโอกาสรวยลุ้นทองที่ห้ามพลาด…เมื่อสั่งซื้อไก่ทอดแมคชุดใดก็ได้ที่ร่วมรายการ มูลค่าชุดละ 150 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 69 มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองทันที (1 ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์) ง่ายๆ เพียงสแกน QR code บนจุดประชาสัมพันธ์หน้าร้าน หรือ Line Official: @mcdonalds.th เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นสแกน QR code ท้ายใบเสร็จสำหรับลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นโชคทอง มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ได้แก่ รางวัลทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล และ รางวัลจี้ทองคำ McDonald’s น้ำหนัก 1 กรัม จำนวน 50 รางวัล รวมทั้งสิ้น 60 รางวัล
พิเศษ! รับโชคทันที ไม่ต้องลุ้น ฉลองเทศกาลตรุษจีน เพียงสั่งซื้อไก่ทอดแมคชุดใดก็ได้ ในราคา 189 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ก.พ. 69 นี้ รับฟรี! McLucky Bag มูลค่า 99 บาท สีแดงสดใส เติมความเฮง ความปัง (ไก่ทอดแมค 1 ชุด ต่อ 1 ใบ)
อร่อยฟิน ลุ้นรวยทองกับแคมเปญ ‘ไก่ทอดแมค แจกทองเป็นล้าน’ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค. 2569 นี้เท่านั้น ที่ร้านแมคโดนัลด์ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ, แมคไดร์ฟ ทรู และแมคดิลิเวอรี โทร.1711, เว็บไซต์ www.mcdonalds.co.th ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 24 เม.ย. 2569 ได้ที่ Facebook.com/McThai
*ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา
*เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 05.00 น.
*จำกัด 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์ (เฉพาะใบเสร็จที่ชุดไก่ทอดแมค มูลค่า 150 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 1 ชุด หรือชุดอื่นๆที่ร่วมรายการ)
*กติกาและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
*ใบอนุญาตจัดกิจกรรม เลขที่ 224/2569