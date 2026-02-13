จุดเช็คอินสนามบินตรัง”ทย.จับมือ ททท.-สายการบิน”จัดพื้นที่อาคารใหม่เป็น”แลนด์มาร์ค Airport of Love” หนุนท่องเที่ยว

กรมท่าอากาศยาน จับมือ ททท.-สายการบิน หนุนท่องเที่ยวตรัง เปิดแลนด์มาร์กเช็คอินสุดปัง ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก Trang Love Festival 2026
กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ตอกย้ำบทบาท “ด่านแรกแห่งการท่องเที่ยวไทย” ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง และสายการบินชั้นนำ ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ และนกแอร์ พร้อมภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการจัดงาน “Trang Love Festival 2026” ที่มีกิจกรรมสำคัญอย่าง พิธีวิวาห์ใต้สมุทร ครั้งที่ 29 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
โดยได้เนรมิตอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศหลังใหม่ของท่าอากาศยานตรัง ให้เป็น Airport of Love จัดจุดเช็คอินสุดโรแมนติก ภายใต้ธีม “ดำดิ่งสู่รักนิรันดร์” (Dive into Eternal Love) ระหว่างวันที่ 9 – 20 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมกิจกรรมพิเศษมากมาย เพื่อสร้างความประทับใจแรกพบแก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า กรมท่าอากาศยานไม่เพียงทำหน้าที่ให้บริการท่าอากาศยาน แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการคมนาคมกับการท่องเที่ยว ทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวไร้รอยต่อ และช่วยยกระดับเศรษฐกิจจังหวัดตรังอย่างยั่งยืน ซึ่งอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นี้ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3.4 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันมีเที่ยวบินเส้นทางดอนเมือง–ตรัง รวมไปกลับ 10 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยว คู่รัก และนักดำน้ำจากทั่วโลกเดินทางมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ทะเลตรังและร่วมสร้างตำนานรักใต้สมุทรครั้งใหม่เพิ่มมากขึ้น
สำหรับ Trang Love Festival 2026 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของจังหวัดตรัง เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดตรัง ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย อุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง พิธีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ณ ชายหาดศิวาลัย และพิธีจดทะเบียนสมรสใต้น้ำ ณ ถ้ำมรกตและเกาะแหวน รวมถึงกิจกรรม Workshop เชิงปฏิบัติการ ณ แหล่งเรียนรู้ครามคูน เป็นต้น