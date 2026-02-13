ก.พลังงานลงพท.EEC ติดตามการเพิ่มศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า รองรับData Center

ปลัดกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเพิ่มศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ในพื้นที่ EEC เตรียมพร้อมรองรับนักลงทุน อุตสาหกรรม Data Center แย้มพร้อมจ่ายไฟบางส่วนแล้ว
วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2569) นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ประเภท Data Center สอดคล้องกับนโยบาย Quick Big Win ของกระทรวงพลังงาน ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงพานทอง จ.ชลบุรี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีนายเสน่ห์ ตรีขันธ์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง นายธีรวุฒิ เวทะธรรม รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้การต้อนรับ
นายธีรวุฒิ เวทะธรรม รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง กฟผ. กล่าวว่า การดำเนินงานเพิ่มศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูงพานทอง จ.ชลบุรี เป็นไปโดยความเห็นชอบของประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในนามสภาฯ ที่ได้อนุมัติแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (LPLC) ของ กฟผ. เพื่อเสริมศักยภาพการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ EEC ให้เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพ ให้สามารถรองรับการดำเนินการตามนโยบายภาครัฐจากการส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ประเภท Data Center ในระยะเร่งด่วน รวม 1,150 MW
ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มจุดจ่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จำนวน 3 จุด ได้แก่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงระยอง 2 ขนาด 150 MW สถานีไฟฟ้าแรงสูงพานทอง และสถานีไฟฟ้าแรงสูงพานทอง 2 (ชั่วคราว) สถานีละ 250 MW พร้อมเพิ่มศักยภาพกำลังไฟฟ้าในพื้นที่โดยการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงปลวกแดง เพิ่มกำลังไฟฟ้า 350 MW และที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงสัตหีบ 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูงสัตหีบ 2 จำนวนรวม 150 MW
ปัจจุบัน กฟผ. ดำเนินการเพิ่มจุดจ่ายไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงระยอง 2 แล้วเสร็จ สำหรับการเพิ่มจุดจ่ายไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงพานทอง และสถานีไฟฟ้าแรงสูงพานทอง 2 (ชั่วคราว) มีกำหนดพร้อมจ่ายไฟฟ้าได้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 และธันวาคม 2569 ตามลำดับ และการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงปลวกแดงกำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2570
การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงพลังงานที่ต้องการยกระดับศักยภาพของระบบส่งไฟฟ้าไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม Data Center ที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่สูง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มนักลงทุน และเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าโดยรวมในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอและมั่นคงอีกด้วย