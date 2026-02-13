พักผ่อนเหนือระดับในกรุงเทพฯ ย่านทองหล่อ ที่ MUU Bangkok

หากคุณคือนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาที่พักใจกลางเมืองเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการออกไปสัมผัสสีสันของกรุงเทพฯ หรือต้องการเปลี่ยนบรรยากาศการพักผ่อนแบบ Staycation เพื่อหลีกหนีจากกิจวัตรเดิมๆ ที่แสนวุ่นวาย การได้พบกับสถานที่ที่มอบความสงบและความสะดวกสบายไปพร้อมกันคือคำตอบของการพักผ่อนที่แท้จริง
ขอแนะนำ MUU Bangkok (Hotel in Thonglor, Bngkok) โรงแรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นั้นอย่างลงตัว ด้วยแนวคิดที่ผสมผสานความหรูหราเข้ากับความรู้สึกที่ผ่อนคลาย เพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจเหมือนได้พักผ่อนอยู่ที่บ้าน ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองใจกลางย่านที่มีสีสันที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ
พื้นที่แห่งความสุขที่มากกว่าการนอนหลับ
ชื่อนี้มีที่มาจากคำว่า "หมู่" ในภาษาไทย ซึ่งสื่อถึงมิตรภาพ ชุมชน และความเป็นกันเอง โดยตัวโรงแรมตั้งอยู่ใจกลางย่านทองหล่อ (สุขุมวิท 55) นอกจากความโดดเด่นด้านทำเลแล้ว MUU Bangkok ยังภาคภูมิใจในฐานะสมาชิกของ "Small Luxury Hotels of the World" (SLH) ซึ่งการันตีมาตรฐานการบริการระดับสากล
จุดเด่นของที่นี่คือความเรียบหรูที่ยังคงความรู้สึกอบอุ่นและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดในพื้นที่ที่ถูกรังสรรค์ด้วยความคิดสร้างสรรค์
MUU Bangkok ยังมอบความสะดวกสบาย ด้วยบริการรถรับ-ส่งไปยังสถานี BTS ทองหล่อฟรี พร้อมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านมุมมองใหม่กับตุ๊กตุ๊กทัวร์อย่าง “Sawasdee Thong Lo” ที่จะพาคุณสำรวจเสน่ห์ของย่านสุดฮิตแห่งนี้
ห้องพักที่ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง
MUU Bangkok มีรูปแบบห้องพักที่ออกแบบมาเพื่อรองรับตั้งแต่แขกที่มาพักคนเดียว คู่รัก ไปจนถึงครอบครัวใหญ่หรือกลุ่มเพื่อน
ห้องพักสำหรับการพักผ่อนแบบส่วนตัว
ห้องพักของ MUU Bangkok มีให้เลือกตั้งแต่ห้อง Deluxe King Room พื้นที่กว้าง 37 ตร.ม. ไปจนถึงห้อง Junior Suite King ที่แยกโซนพื้นที่นั่งเล่นและทานอาหาร รวมถึงมีตัวเลือกห้องที่มีระเบียงส่วนตัว ภายในคัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกพรีเมียมครบครัน เช่น เตียงนอนคุณภาพ ห้องน้ำดีไซน์หรู โซฟา ไวไฟ และอื่นๆ มากมายที่มอบความสะดวกสบาย
สำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
โรงแรมมีห้องสวีทขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ครบถ้วน ตั้งแต่ห้อง Family Suite ไปจนถึงห้องแบบ 2 และ 3 ห้องนอน โดยมีพื้นที่กว้างขวางสูงสุดถึง 234 ตร.ม. นั่นคือห้อง City View Two Bedroom Suite with Terrace ที่มีระเบียงเห็นวิวสวย จุดเด่นคือพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อกันอย่างลงตัว มาพร้อมมุมครัว โต๊ะทานอาหาร และโซนรับแขก ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแต่แฝงด้วยความหรูหรา พร้อมวิวกว้างขวางของย่านทองหล่อ
สิ่งอำนวยความสะดวกระดับไฮเอนด์
การมาพักที่ MUU Bangkok คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องกิจกรรม เพราะที่นี่เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ครบครันมากมาย
● สระว่ายน้ำและอ่าง Jacuzzi
ตั้งอยู่บนชั้น 11 อยู่ท่ามกลางสวนที่จัดไว้อย่างเรียบง่าย เป็นมุมพักผ่อนที่ช่วยให้คุณหลีกหนีความวุ่นวายจากถนนด้านล่างได้ชั่วขณะ เปิดให้บริการตั้งแต่ 06:00 น. ถึง 20:00 น.
● ห้องออกกำลังกาย
ห้องฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์จาก Technogym ที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั้งเครื่องคาร์ดิโอและอุปกรณ์ยกน้ำหนัก โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ 05:00 น. จนถึงเที่ยงคืน
● พื้นที่สำหรับการประชุม
โรงแรมจัดสรรห้องประชุมไว้ 2 รูปแบบ คือ “ห้องเชียงใหม่” สำหรับการพูดคุยงานขนาดเล็กที่เป็นส่วนตัว และ “ห้องภูเก็ต” ที่มีจุดเด่นเป็นกระจกใสบานใหญ่ รับแสงธรรมชาติและเห็นวิวเมือง เหมาะสำหรับการคุยงานที่ต้องการพื้นที่ และบรรยากาศที่มีความโปร่งสบาย
● ประสบการณ์อาหารและเครื่องดื่ม
MUU Bangkok ให้ความสำคัญด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยมี OTTO Italian Restaurant ห้องอาหารเมดิเตอร์เรเนียน ที่พร้อมเสิร์ฟเมนูจากอิตาเลียนตอนใต้โดยเชฟยอดฝีมือ พร้อมด้วย ZE Bar บาร์ริมสระว่ายน้ำในบรรยากาศเงียบสงบ พร้อมค็อกเทลสุดสดชื่น และบาร์คลาสสิกอย่าง 008 Bar บาร์ลับสไตล์ Speakeasy ที่ซ่อนตัวอยู่ภายในโรงแรม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจิบเครื่องดื่มแก้วโปรดในยามค่ำคืน
● MUU Social Club พื้นที่พบปะสังสรรค์
พื้นที่ส่วนกลางที่สามารถจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงไพรเวท ตกแต่งในสไตล์ Art-Deco และครบครันด้วยที่นั่งแบบโซฟานุ่มสบายและมุมพักผ่อนส่วนตัว หรือจะเลือกทานอาหารเช้าที่นี่ ก็มีห้องอาหาร LA SALA di OTTO ที่พร้อมเสิร์ฟทั้งเมนูไทยและนานาชาติ
● เชื่อมต่อคอมมูนิตี้มอลล์
MUU Bangkok เชื่อมต่อกับห้าง Eight Thonglor โดยตรง ทำให้คุณได้ชอปปิงสินค้า รับประทานอาหาร หรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวก และง่ายดาย
MUU Bangkok โรงแรมระดับ 5 ดาวย่านทองหล่อง (5-star Hotels in Thonglor, Bangkok) คือจุดหมายปลายทางที่รวบรวมทุกมิติของการใช้ชีวิตเมืองไว้ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นสาย Staycation ที่มองหาแรงบันดาลใจและมุมถ่ายรูปสวยๆ กลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการความสะดวกและบริการที่เป็นมืออาชีพ คู่รักและครอบครัวที่อยากฉลองโอกาสพิเศษในห้องสวีทที่กว้างขวาง หรือแม้แต่เหล่านักท่องเที่ยวที่หลงใหลในแสงสีเสียงของย่านทองหล่อ หากคุณกำลังมองหาที่พักที่ครบจบทั้งการ กิน เที่ยว และพักผ่อนอย่างมีระดับ ที่นี่คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการจองห้องพัก ติดต่อ:
● โทรศัพท์: +66 (0) 2 090 9000
● อีเมล: reservation.bangkok@muuhotels.com
● สอบถามข้อมูลทั่วไป:info.bangkok@muuhotels.com
● เว็บไซต์: https://muuhotels.com/bangkok
● ที่อยู่: 88/333 Sukhumvit 55, (Thong Lo Rd), North Klongton, Wattana District, Bangkok 10110