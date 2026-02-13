LIXIL คว้ารางวัลด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการบุคลากรถึงสองสาขา ในงาน Thailand Leadership Awards 2026

บริษัท ลิกซิล ผู้นำระดับโลกสำหรับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านน้ำและที่อยู่อาศัย คว้ารางวัลอันทรงเกียรติถึงสองรางวัลจากเวที Thailand Leadership Awards 2026 ได้แก่ รางวัล HR Strategy Award และรางวัล Best In-Class for Talent Management
ในทุก ๆ วัน พนักงานของบริษัท ลิกซิล กว่า 50,000 คนทั่วโลก ได้ร่วมกันส่งมอบนวัตกรรมในรูปของการบริการและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีด้านน้ำและที่อยู่อาศัย ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมากกว่า 1 พันล้านคน บุคลากรของ บริษัท ลิกซิล มีความหลากหลาย และยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดอนาคตของการอยู่อาศัยในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก และทำให้การมีบ้านที่น่าอยู่ขึ้นเป็นจริงได้สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก
นอกจากนี้ บริษัท ลิกซิล ยังให้ความสำคัญกับการสร้าง “A Home for Everyone” สำหรับพนักงานทั่วโลก ผ่านวัฒนธรรมการทำงานที่ยืดหยุ่น เปิดกว้าง และเคารพความหลากหลาย ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
โครงการพัฒนาบุคลากรของ ลิกซิล ประเทศไทย ถือเป็นโครงการที่สำคัญสะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร โดยพัฒนาต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการสร้างระบบการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการเติบโตเป็นสำคัญ โครงการนี้ได้ยกระดับรูปแบบการฝึกอบรมแบบเดิมจากการเรียนรู้เชิงรับ ไปสู่การเรียนรู้ที่สร้างผลลัพธ์อย่างแท้จริง โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงาน การมอบหมายงานที่ท้าทาย ควบคู่กับการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
ดร.ธภัทร อาจศรี ลีดเดอร์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดจีน ของบริษัท ลิกซิล เอเชียแปซิฟิก กล่าวถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่า “แรงงานในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะ คนรุ่นใหม่ ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้าง เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคล พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้และเติบโต เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่มีความหมาย บริษัท ลิกซิล รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของเราได้รับการยอมรับจาก World HRD Congress และ Employer Branding Institute และเรามีความภาคภูมิใจที่ได้พัฒนาและส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่ที่พร้อมรับมือกับทุกความท้าทายโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ LIXIL Thailand Talent Development Program จำนวนถึง 90 คนสำหรับ future leaders นับตั้งแต่เริ่มโครงการ”
ดร.ธภัทร กล่าวเสริมว่า “รางวัลเหล่านี้ช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการทำให้ “บ้านที่น่าอยู่ขึ้น” เป็นจริงได้สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก พร้อมทั้งสร้าง “A Home for Everyone” ให้กับเพื่อนพนักงานของ บริษัท ลิกซิล และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางและสร้างอนาคตของการอยู่อาศัยไปด้วยกัน”
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของ LIXIL และโอกาสในการร่วมงานได้ที่ www.lixil.com