บัตรกดเงินสด คืออะไร? ใช้อย่างถูกวิธี ไม่ให้เป็นหนี้เสียสะสม

ในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้น และเหตุฉุกเฉินทางการเงินเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา “บัตรกดเงินสด” กลายเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่หลายคนเลือกใช้ เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนยามจำเป็นโดยไม่ต้องพึ่งเงินกู้นอกระบบ
บทความนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจบัตรกดเงินสดกันให้มากขึ้น ตั้งแต่ข้อควรรู้ ไปจนวิธีการใช้บัตรกดเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณใช้บัตรกดเงินสดได้อย่างคุ้มค่าและไม่กระทบต่อสุขภาพทางการเงินในระยะยาว
บัตรกดเงินสด คืออะไร?
บัตรกดเงินสด (Cash Card) คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผู้ถือบัตรสามารถ “กดเงินสด” จากตู้ ATM ได้ทุกเมื่อภายในวงเงินที่ได้รับ โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินในบัญชีเหมือนบัตรเอทีเอ็มทั่วไป พูดง่าย ๆ คือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลถูกกฎหมายที่คุณสามารถเบิกใช้ได้ตลอดเวลา เมื่อชำระคืนบางส่วน วงเงินนั้นก็จะกลับมาให้ใช้ใหม่ได้อีก เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนหรือผู้มีรายได้ประจำที่ต้องการตัวช่วยบริหารเงิน และพร้อมชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด
ข้อดีของบัตรกดเงินสด คืออะไร?
ข้อดีของบัตรกดเงินสดที่นอกจากจะเป็นสินเชื่อที่ยืดหยุ่น สามารถใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัวเหมาะสำหรับเป็นตัวช่วยทางการเงินยามฉุกเฉินแล้ว ยังมีข้อดีอีกมากมายหากใช้อย่างชาญฉลาด ดังนี้
• เบิกเงินสดได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง : บัตรกดเงินสดช่วยให้คุณเข้าถึงเงินสดได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพียงนำบัตรไปกดที่ตู้ ATM ที่รองรับ ไม่ต้องรออนุมัติใหม่ทุกครั้ง เหมาะสำหรับใช้ยามฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายจำเป็นเร่งด่วน
• ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน : การสมัครบัตรกดเงินสดส่วนใหญ่สามารถยื่นขอได้โดยใช้เพียงเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองการทำงาน ทำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าสินเชื่อทั่วไป
• วงเงินหมุนเวียนใช้ได้เรื่อย ๆ : เมื่อคุณชำระคืนยอดที่ใช้ไป วงเงินนั้นจะกลับมาให้ใช้ใหม่ได้ทันที เหมือนมีเงินสำรองหมุนเวียนตลอดเวลาโดยไม่ต้องสมัครใหม่
• มีโปรโมชันหรือสิทธิพิเศษเพิ่มเติม : แม้หน้าที่หลักของบัตรกดเงินสดคือการเบิกถอนเงินสด แต่บัตรกดเงินสดยุคใหม่จากผู้ให้บริการทางการเงินบางราย มีโปรโมชันผ่อนสินค้า 0% ด้วยเช่นกัน
ข้อควรรู้ก่อนใช้บัตรกดเงินสด มีอะไรบ้าง?
เพื่อให้สามารถใช้บัตรกดเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อควรรู้ที่ทุกคนควรทำความเข้าใจ ดังนี้
• ดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดเป็นแบบลดต้นลดดอก ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ควรคํานวณดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดให้พร้อมก่อนตัดสินใจเบิกถอนเงินสดทุกครั้ง
• ควรศึกษารายละเอียดของบัตรกดเงินสดให้ครบถ้วน เช่น ค่าธรรมเนียม และระยะเวลาผ่อนชำระ ที่อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้ให้บริการ
• บัตรกดเงินกับบัตรเครดิตมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยบัตรกดเงินสดถูกออกแบบมาให้ใช้เพื่อ “เบิกถอนเงินสด”เป็นหลัก ส่วนบัตรเครดิตถูกออกแบบมาให้ใช้เป็น “บัตรผ่อนสินค้า” ควรใช้บัตรให้ถูกประเภท
• อย่ามองเพียงวงเงินสูงสุดที่ธนาคารให้ แต่ควรเลือกวงเงินที่เหมาะกับรายได้และความสามารถในการชำระคืน เพื่อไม่ให้เกิดภาระหนี้เกินตัวในอนาคต
• ก่อนใช้บัตรกดเงินสด ควรสำรวจรายรับ–รายจ่ายของตัวเองให้ชัด ว่าสามารถชำระเงินคืนได้ตรงเวลาโดยไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สะสมในอนาคต
ก่อนสมัครบัตรกดเงินสดต้องเตรียมตัวอย่างไร?
บัตรกดเงินสดเป็นสินเชื่ออนุมัติไว หากเตรียมเอกสารครบส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 7-14 วันทำการ สำหรับใครที่อยากเตรียมตัวให้พร้อม เช็กลิสต์คุณสมบัติและเอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรกดเงินสด ดังนี้
• สัญชาติไทย: ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย
• อายุ: โดยทั่วไปกำหนดอายุระหว่าง 20-60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
• รายได้ขั้นต่ำ: ผู้ให้บริการทางการเงินส่วนใหญ่มักกำหนดรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป แต่บางแห่งอาจมีเกณฑ์ที่แตกต่าง เช่น บัตรกดเงินสด A money กำหนดรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท
• มีที่อยู่และข้อมูลติดต่อ: มีที่อยู่ที่ชัดเจน ทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
• เอกสารประกอบการสมัคร: ตามหลักจะประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชน สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน และ
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลังตามที่ผู้ให้บริการทางการเงินกำหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ เงื่อนไขการสมัครบัตรกดเงินของแต่ละผู้ให้บริการอาจมีความแตกต่างกัน ผู้สมัครควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ให้บริการทางการเงินโดยตรงเสมอ
ข้อแนะนำในการใช้บัตรกดเงินสดอย่างชาญฉลาด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สินสะสมจนชำระคืนไม่ไหว ควรศึกษาแนวทางในการใช้บัตรกดเงินสดอย่างถูกวิธี ดังนี้
1. ใช้เฉพาะเวลาจำเป็นจริง ๆ
บัตรกดเงินสดเหมาะกับการนำมาใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดอื่น ๆ หากใช้เฉพาะช่วงที่จำเป็น จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยได้มากกว่าการไปกู้ยืมจากแหล่งอื่นหรือกู้นอกระบบที่อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
2. กดเงินเท่าที่ต้องใช้เท่านั้น
การกดเงินสดออกมาบ่อย ๆ ทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกวัน ดังนั้น ควรวางแผนให้ดีก่อนเบิกใช้ และกดเฉพาะจำนวนที่จำเป็นจริง ๆ เพื่อไม่ให้ดอกเบี้ยสะสมจนกลายเป็นภาระ
3. ชำระคืนให้ตรงเวลาเสมอ
อย่าปล่อยให้การชำระเงินล่าช้า เพราะนอกจากจะถูกคิดดอกเบี้ยเพิ่ม ยังอาจโดนค่าปรับและเสี่ยงต่อการถูกระงับการใช้บัตรได้ ทางที่ดีควรตั้งระบบเตือนหรือหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อให้ชำระได้ตรงตามกำหนดทุกเดือน
4. พยายามจ่ายเกินกว่าขั้นต่ำ
การชำระบัตรกดเงินสดเต็มจำนวนตามที่รอบบิลเรียกคือวิธีการใช้บัตรที่เหมาะสมที่สุด แต่ในกรณีที่ไม่สามารถชำระเต็มจำนวนได้ ควรพยายามชำระให้มากกว่าขั้นต่ำ เพื่อให้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลดลง เคลียร์หนี้ได้เร็วขึ้น และมีวงเงินสำรองพร้อมใช้ในอนาคต
ใช้บัตรกดเงินสดอย่างชาญฉลาด เพื่อสุขภาพทางการเงินที่มั่นคง
บัตรกดเงินสดถือเป็นตัวช่วยทางการเงินที่มีประโยชน์ หากใช้อย่างมีวินัยและรู้จักวางแผนให้ดี เพราะช่วยให้เข้าถึงเงินสดได้ทันทีในยามฉุกเฉินโดยไม่ต้องพึ่งพาการกู้นอกระบบ อย่างไรก็ตาม ก่อนสมัครหรือใช้งาน ควรทำความเข้าใจเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย และประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของตัวเองให้รอบคอบ
