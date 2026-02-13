สบพ.มอบประกาศนียบัตร-ติดปีก ศิษย์การหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี 2 รุ่น รวม 37 คน

สบพ. จัดพิธีประดับเครื่องหมาย “ครึ่งปีก” มอบประกาศนียบัตรศิษย์การบิน รุ่นที่ 124 และรุ่นที่ 126 ส่งนักบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รวม 37 คน สู่อุตสาหกรรมการบิน
นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน (ครึ่งปีก) และมอบประกาศนียบัตรให้กับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน รุ่นที่ 124 ทุนส่วนตัว จำนวน 9 คน (ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน วิชาโทนักบินพาณิชย์ตรี จาก สบพ. จำนวน 7 คน) และรุ่นที่ 126 ทุนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 37 คน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
ในพิธีได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน ผู้อำนวยการกองฝึกบิน คณะครูการบิน คณาจารย์ ตลอดจนผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง อาทิ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และกองทัพอากาศ (ทอ.)
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการ สบพ. ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่สามารถผ่านการปล่อยเดี่ยวได้อย่างครบถ้วน และปลอดภัย พร้อมให้โอวาทใจความสำคัญว่า การปล่อยเดี่ยวคือจุดหมายสำคัญของชีวิตนักบิน เป็นบทพิสูจน์ทั้งความรู้ ทักษะ วินัย และการตัดสินใจภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสากล ความสำเร็จในวันนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และ“ขอให้ศิษย์การบินทุกคนก้าวสู่ฟากฟ้าอย่างสง่างาม บินอย่างมั่นคง ปลอดภัยและภาคภูมิใจในเกียรติแห่งวิชาชีพนักบินตลอดเส้นทางการบินของชีวิต
ทั้งนี้ เครื่องหมาย “ครึ่งปีก” จึงมิใช่เพียงสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ หากคือเครื่องหมายแห่งความรับผิดชอบต่อฟากฟ้าและชีวิตของผู้อื่น สะท้อนถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และวัฒนธรรมความปลอดภัยทางการบิน (Aviation Safety Culture) ที่ สบพ. ยึดมั่นและปลูกฝังศิษย์การบินมาโดยตลอด