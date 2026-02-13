MEA กำชับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพงาน รุกประชุมชี้แจงนโยบายผู้รับจ้าง สร้างความเชื่อมั่นระบบไฟฟ้าเมืองมหานคร

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เดินหน้ากำชับด้านความปลอดภัยงานก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่กลุ่มบริษัทผู้รับจ้าง โดยมี นายรณชัย เรืองยุทธ รองผู้ว่าการ MEA เป็นประธานในพิธี เพื่อเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัย ความโปร่งใส และคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชน และความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
การประชุมครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง MEA และพันธมิตรคู่ค้า ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "Energy for City Life, Energize Smart Living" โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานภายใต้บริบทเมืองมหานครที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและการจราจรเป็นสำคัญ
รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัย และคุณภาพของงานก่อสร้าง ในปีนี้ MEA จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานร่วมกับผู้รับจ้างที่เข้มข้นขึ้น โดยเน้นย้ำใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ได้แก่ คู่มือสำหรับผู้รับจ้างที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่และคู่มือการถอดบทเรียนอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเอง และประชาชนที่สัญจรไปมา รวมถึงการจัดการพื้นที่หน้างานให้เรียบร้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจราจร
คุณภาพและมาตรฐานงาน การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมที่ MEA กำหนด เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรภาพ ลดโอกาสเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล ยึดมั่นในการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
"เราต้องการให้ผู้รับจ้างทุกรายตระหนักว่า ท่านคือฟันเฟืองสำคัญในการส่งมอบบริการไฟฟ้าที่มีคุณภาพ การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนต้องมีความเป็นมืออาชีพ รวดเร็ว และใส่ใจ หากพบการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด MEA พร้อมจะมีบทลงโทษตามสัญญาจ้างทันที เพื่อรักษามาตรฐานการบริการที่ดีที่สุดให้กับประชาชน"
ทั้งนี้ MEA ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ MEA ในการเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยและใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน