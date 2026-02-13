MEA มอบท่อคอนกรีตมาตรฐานสูง สนับสนุน ทบ.สร้างหลุมหลบภัย จ.สุรินทร์

MEA ร่วมสนับสนุนความมั่นคงชายแดนอย่างต่อเนื่อง มอบท่อคอนกรีตมาตรฐานสูง สร้างหลุมหลบภัยแก่กองทัพบก ณ จังหวัดสุรินทร์
นายอภิชัย พงศานานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง นำคณะพนักงาน MEA ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็กตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิศวกรรมขั้นสูงให้แก่กองทัพบก สำหรับใช้ในภารกิจจัดทำหลุมหลบภัยชายแดนไทย - กัมพูชา มุ่งยกระดับความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนภารกิจความมั่นคงของชาติ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างยั่งยืน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภารกิจป้องกันชายแดน จึงได้ดำเนินการส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็กคุณภาพสูง ซึ่งเป็นท่อตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานอย่างเข้มงวดจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยวัสดุดังกล่าวมีความแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานวิศวกรรม เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างหลุมหลบภัยของหน่วยปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย - กัมพูชา เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล โดยที่ผ่านมา MEA ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์คอนกรีตคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการจัดทำหลุมหลบภัยให้แก่กองทัพบกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความมั่นคงของประเทศและสวัสดิภาพของประชาชน
MEA ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มูลนิธิอาสาสมัครรักษาแผ่นดิน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริษัท กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด บริษัท เจ แอนด์ บี เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด พร้อมส่งมอบอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภค ณ กองกำลังสุรินทร์ (กกล.สุรินทร์) และการเดินทางไปยังเนิน 350 อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเยี่ยมชมจุดปฏิบัติการและประเมินพื้นที่จริงในการนำวัสดุไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของกองทัพบก นอกจากนี้ MEA ยังเล็งเห็นการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ MEA ที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยในทุกมิติ ทั้งการให้บริการพลังงานที่มีประสิทธิภาพและการสนับสนุนภารกิจเพื่อความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่ห่างไกล