วาเลนไทน์นี้ รักใครให้ชวนไป MEA SPARK ในงาน "Love at the First Light แสงแรกแห่งรัก"

วาเลนไทน์นี้ รักใครให้ชวนไป MEA SPARK เติมความหวาน สร้างความทรงจำดี ๆ ไปด้วยกัน ในงาน "Love at the First Light แสงแรกแห่งรัก"

ร่วมสนุกไปกับ

- มุมถ่ายรูปสวย ๆ กับคนรู้ใจ ในโซน "รักแรกแย้ม"

- ทำดอกไม้จากลูกโป่งสุดน่ารัก กับกิจกรรม "รักแรกพบ"

- และถ่ายทอดความรักผ่านตัวอักษร กับกิจกรรม "รักปักใจ"

- ฟรี! ของขวัญวาเลนไทน์สุดพิเศษจาก MEA SPARK

จะมาเป็นคู่ มาเป็นกลุ่ม มาคนเดียว ก็สามารถร่วมสนุกได้ทุกกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2569

- ที่ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

- วันอังคาร – วันอาทิตย์ | 09.00 –17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

- เวลา 09.00 – 17.00 น. (มีรอบนำชมทุก 30 นาที)

- เช็กคิวหรือจองบัตรล่วงหน้าได้ที่ measpark.mea.or.th