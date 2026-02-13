วาเลนไทน์นี้ รักใครให้ชวนไป MEA SPARK ในงาน "Love at the First Light แสงแรกแห่งรัก"

วาเลนไทน์นี้ รักใครให้ชวนไป MEA SPARK เติมความหวาน สร้างความทรงจำดี ๆ ไปด้วยกัน ในงาน "Love at the First Light แสงแรกแห่งรัก"
ร่วมสนุกไปกับ
- มุมถ่ายรูปสวย ๆ กับคนรู้ใจ ในโซน "รักแรกแย้ม"
- ทำดอกไม้จากลูกโป่งสุดน่ารัก กับกิจกรรม "รักแรกพบ"
- และถ่ายทอดความรักผ่านตัวอักษร กับกิจกรรม "รักปักใจ"
- ฟรี! ของขวัญวาเลนไทน์สุดพิเศษจาก MEA SPARK
จะมาเป็นคู่ มาเป็นกลุ่ม มาคนเดียว ก็สามารถร่วมสนุกได้ทุกกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2569
- ที่ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
- วันอังคาร – วันอาทิตย์ | 09.00 –17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
- เวลา 09.00 – 17.00 น. (มีรอบนำชมทุก 30 นาที)
- เช็กคิวหรือจองบัตรล่วงหน้าได้ที่ measpark.mea.or.th