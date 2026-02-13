MCOT ดึงเอกชนพัฒนามิกซ์ยูส ที่ดิน 50 ไร่ 9 พันล. พระรามเก้า

ผู้จัดการรายวัน 360- บมจ.อสมท จัด Market Sounding ที่ดิน 50 ไร่ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ CBD รัชดา – พระราม 9 มูลค่าที่ดินกว่า 9,000 ล้านบาท พร้อมเปิดกว้างดึงเอกชนให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนทุกรูปแบบ จ่อประกาศ TOR ไตรมาส 1 ปี 2569 นี้ เชื่อเป็นฐานรายได้ใหม่ในสถานการณ์ธุรกิจสื่อไม่โตไปกว่านี้แล้ว
นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา บมจ.อสมท จัดการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น (Market Sounding) จากนักลงทุนและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมกว่า 40 บริษัท มีทั้งบริษัทด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์ และโบรกเกอร์ ต่อข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าเพื่อลงทุนพัฒนา และบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์ ของบมจ.อสมท เนื้อที่รวม 50-1-30.5 ไร่ ณ ห้องประชุม 601 อาคารอำนวยการ 1 บมจ.อสมท เชื่อว่าจะสามารถประกาศข้อกำหนด การเข้าร่วม ยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อให้นักลงทุนเสนอแนวทางพัฒนาที่ดินได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 นี้
สำหรับที่ดินผืนใหญ่ ย่านรัชดา - พระราม 9 นี้ มีเนื้อที่รวมกว่า 50 ไร่ เป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสูงตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ ใกล้ถนนรัชดาภิเษก ด้านทิศเหนือติดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม ด้านทิศใต้ติดถนนเทียมร่วมมิตร ด้านทิศตะวันออกติดลำชวดกระทุ่มโพง ด้านทิศตะวันตกติดที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน มีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญครบครัน จุดเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะที่สำคัญ ซึ่งเป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้า 2 สาย ได้แก่ สายสีส้ม (บางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี) และสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อท่าพระ และหัวลำโพง-บางแค)
โดยที่ผ่านมาบมจ.อสมท ได้นำที่ดิน 50 ไร่ ออกจัดหาประโยชน์ โดยการให้เช่าเป็นที่พักดิน และไซต์ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มฝั่งตะวันตก และเร็วๆ นี้ จะใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม Music Festival (เทศกาล/งานดนตรีระดับโลก)
สำหรับแผนในระยะยาวบมจ.อสมท กำลังจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนเสนอแนวคิดอย่างกว้างขวาง โดยไม่จำกัดรูปแบบธุรกิจ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ หรือศูนย์พาณิชยกรรมในรูปแบบต่างๆ สามารถรองรับทั้งอาคารสำนักงาน, ศูนย์การค้า หรือโรงแรมชั้นนำ เพื่อให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีคอนโดมิเนียม และสำนักงานบริษัทชั้นนำอยู่โดยรอบ ซึ่งภายหลังทำ Market sounding มีแผนจะประกาศข้อกำหนด การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อให้นักลงทุนเสนอแนวทางพัฒนาที่ดินในไตรมาส 1 ปี 2569 ต่อไป
เบื้องต้นข้อมูลโครงการและเงื่อนไขการเช่า ประกอบด้วย 1.รูปแบบโครงการ เป็นการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์ในรูปแบบเปิดกว้างเพื่อให้นักลงทุนพัฒนาได้เต็มศักยภาพและเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สูงที่สุด 2.ระยะเวลาเช่า 30 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนการเช่ามีผลใช้บังคับ 3.สิทธิการเจรจาต่ออายุ โดยบมจ.อสมท จะให้สิทธิคู่สัญญาเดิมเจรจาต่ออายุสัญญาเช่าก่อนรายอื่นเมื่อระยะเวลาโครงการให้เช่าที่ดินเหลือ 5 ปี สามารถเจรจาต่ออายุสัญญาได้อีก 30 ปี และค่าตอบแทนต้องไม่น้อยกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบมจ. อสมท ซึ่งผลตอบแทนสิทธิการเช่า โดยเฉพาะค่าเช่ารายปีตลอดอายุสัญญา 30 ปีนั้น จะมี Grace Period 3 ปี ปรับเพิ่ม 10% ทุก 3 ปี (เริ่มปรับครั้งแรก ปีที่ 4)
“บมจ.อสมท เลือกโมเดลปล่อยให้เช่าที่ดินนั้น เพราะบมจ.อสมท ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ จึงเลือกปล่อยให้เช่าดีกว่าการร่วมทุนหรือพัฒนาขึ้นมาเอง ซึ่งผลตอบแทนตลอด 30 ปี คาดว่าจะเป็นไปตามกลไกตลาดในเวลานั้น ทั้งนี้ที่ผ่านมาบมจ.อสมท มีความพยายามในการปล่อยให้เช่าที่ดินผืนนี้มาสักพักแล้ว แต่ที่ดินติดปัญหาการเข้าออก และข้อกำหนดของกทม. รวมถึงของผังเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดความล่าช้าลากยาวออกไป แต่วันนี้ TOR เป็นรูปเป็นร่างแล้ว มั่นใจว่าจะเปิดให้นักลงทุนเสนอแนวทางพัฒนาที่ดินได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 นี้ และหากไม่มีนักลงทุนยื่นซองเข้ามาเลย ทางบมจ.อสมท ก็ยังไม่มีแผนจะพัฒนาเอง ยังคงไว้ที่การปล่อยเช่าเช่นเดิม” นางสาวสุนทรียา กล่าว
ทั้งนี้รายได้จากการให้เช่าที่ดินนั้นจะเป็นรายได้จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น โดยเป้าหมายใน 3 ปี ถ้ามีรายได้จากการปล่อยเช่าที่ดินเข้ามา รายได้จากกลุ่มที่ไม่ใช่สื่อ (Non Media) จะมีสัดส่วนที่ 25-30% ขณะที่รายได้จากสื่อ (Media)จะมีสัดส่วนลดลง เพราะสื่อไม่โตไปกว่านี้ โดยบมจ.อสมท มีรายได้รวมล่าสุดช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 อยู่ที่ 837 ล้านบาท มาจาก 1. ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล (BNO) และการให้บริการเช่าช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม (MCOT Satellite Network) 38% 2. ธุรกิจโทรทัศน์ 24% 3. ธุรกิจวิทยุ 20% 4. ธุรกิจดิจิทัล (สื่อดิจิทัลต่างๆ ของอสมท) และธุรกิจใหม่ 16% และ 5.อื่นๆ 1%.