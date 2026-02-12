BUZZEBEES เปิดตัว AI Engine ธุรกิจไทยตื่นตัวใช้ AI สูงถึง 73%

ผู้จัดการรายวัน 360 - BUZZEBEES (บัซซี่บีส์) ผู้นำ Marketing Platform อันดับ 1 ในไทยและอาเซียน ประกาศยุทธศาสตร์ปี 2569 “Beyond Loyalty” ชูนวัตกรรม AI Engine พลิกโฉม Loyalty & Digital Engagement สู่การเป็นสมองกลอัจฉริยะที่ช่วยแบรนด์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างมั่นคง
นายไมเคิล เชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีรายได้ปีล่าสุด 2568 เท่ากับ 3.15 พันล้านบาท และฐานข้อมูลผู้ใช้งานกว่า 200 ล้านบัญชี BUZZEBEES ได้ยกระดับเทคโนโลยีสู่การเป็น Full-Funnel Marketing Platform หนึ่งเดียวในอาเซียน
โดยความโดดเด่นอยู่ที่การนำเทคโนโลยี AI เข้าไปยกระดับและผสานอยู่ในทุกจุดสัมผัส (Touchpoints) ไม่ว่าจะเป็นระบบ CRM, E-Commerce หรือ Influencer Marketing เพื่อให้การแก้โจทย์ความท้าทายของลูกค้าเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การสร้างการรับรู้ไปจนถึงการปิดการขายและรักษาฐานลูกค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค
นายไมเคิล เชน กล่างถึงวิสัยสัยทัศน์ว่า “เราลงทุนมหาศาลเพื่อพัฒนา AI Engine ให้เป็นคู่คิดที่พร้อมสนับสนุนเป้าหมายความสำเร็จของลูกค้า โดยเปลี่ยนนิยามการทำงานจากเพียงผู้ให้เช่าระบบ สู่การเป็นผู้สนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ช่วยให้ทุกการตัดสินใจทางการตลาดแม่นยำและนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง ผ่านระบบนิเวศที่ครอบคลุมความต้องการของแบรนด์ยุคใหม่ไว้อย่างครบวงจร”
นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการ (MD) และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด กล่าวถึงความล้ำสมัยของระบบว่า “ในอดีตการสรุปข้อมูล Dashboard ต้องใช้มนุษย์วิเคราะห์หลายชั่วโมง แต่ปัจจุบัน เราสามารถวิเคราะห์ Event Analytics ได้แบบ Real-time ช่วยให้แบรนด์วิเคราะห์ Brand Health และเสนอโซลูชันเพื่อพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมาเติบโตได้ตามโจทย์ของลูกค้า โดยปัจจุบันระบบนี้ช่วยลดต้นทุนให้แบรนด์ได้ถึง 15-30%”
ทั้งนี้ ข้อมูลจาก Thailand Digital Outlook (2569) ระบุว่าภาคธุรกิจไทยมีการตื่นตัวด้านเทคโนโลยีอย่างมาก โดยมีการนำ AI มาใช้งานสูงถึง 66.1% และในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและใหญ่มีการใช้งานสูงถึง 73% สะท้อนว่าแบรนด์ไทยพร้อมเปิดรับระบบ AI ของ BUZZEBEES เพื่อยกระดับการทำงานให้มีสปีดและความแม่นยำในระดับสากล โดยปัจจุบันมีแบรนด์ชั้นนำเข้าร่วมโปรแกรมแล้วกว่า 10 แบรนด์
BUZZEBEES พร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีไทยสู่เวทีอาเซียน โดยได้นำนวัตกรรม AI เข้ามายกระดับการให้บริการและปรับใช้กับลูกค้าทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านระบบนิเวศดิจิทัลที่มุ่งเน้นความสำเร็จของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้แบรนด์ก้าวสู่เป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด หรือ BUZZEBEES ผู้นำอันดับหนึ่งด้าน Loyalty & Digital Engagement Platform ให้บริการครอบคลุมใน 5 ธุรกิจหลัก 1. ธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Loyalty & Marketing Platform) 2. ธุรกิจจัดหาของรางวัลและสิทธิพิเศษ (Rewards & Privileges Management) 3. ธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจร (E-Commerce Enabler Service) 4. ธุรกิจบริการระบบจัดการร้านค้าและการรับชำระเงิน (Retail & Restaurant Solutions) และ 5. ธุรกิจบริการด้านการตลาดดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer & Affiliate Marketing) โดยทุกบริการครอบคลุมใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา โดยดูแลแพลตฟอร์มพันธมิตรกว่า 3,000 แพลตฟอร์ม และมีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มกว่า 200 ล้านบัญชี