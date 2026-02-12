“เอพริล” แตกไลน์จัดทัพรับโต 200% ขายขนมเปี้ยะอย่างไรให้ได้ 1.3 พันล.

ผู้จัดการรายวัน 360 – “เอพริล” เดินเกมรุกหนักรอบ 15 ปี ทุ่มงบกว่า 200 ล้านบาทสูงสุด ลุยปีนี้ ทั้งรีแบรนด์ สร้างโรงงานเพิ่ม ใช้เครื่องจักรลดต้นทุนแรงงานกว่า 20 ล้านบาทต่อเดือน เร่งขยายต่างประเทศ รับโออีเอ็ม ขยายฐานลูกค้า เปิดแบรนด์ใหม่ 3 ธุรกิจ ทะยานสู่ 2 พันล้านบบาทในปีหน้า
นางกนกกัญจน์ มธุรพร ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงหาฟู้ด อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ แบรนด์ เอพริล เบเกอรี่ เปิดเผยว่า ในปี2569 นี้ บริษัทจะทำการลงทุนครั้งใหญ่ในรอบ 15 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการมา ด้วยงบลงทุนรวมไม่ ต่ำกว่า 200 ล้านบาท พร้อมกับวางแผนการตลาดเชิงรุก และการตั้งเป้าหมายรายได้รวม 1,700 ล้านบาท ในปีนี้เติบโตมากถึง 30% เพื่อสร้างความพร้อมในการนำบริษัทเข้าตลาด MAI ภายในปี 2570 กับเป้ารายได้ 2,000 ล้านบาท ขณะที่ปีที่แล้วรายได้ 1,300 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า200% จากเฉลี่ยโตเพียงปีละ 10%-15%
ปัจจุบันตลาดเบเกอรี่ของไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 46,000 ล้านบาท เราตั้งเป้าเติบโตต่ออีก 30% ซึ่งเราเชื่อว่าจากแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆที่วางไว้จะช่วยขยายส่วนแบ่งตลาดจากปัจจุบันจาก 1.5% ไปสู่ระดับ 2-3 % ของตลาดเบเกอรี่ไทย
แผนลงทุนหลักคือ อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อที่ดินและโรงงานอีก 1 แห่ง ในพื้้นที่เดิมคือที่ถนนสุขสวัสดิ์ หลังจากที่ปีที่ผ่านมาได้ก่อสร้างโรงงานขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการผลิตด้วยกำลังการผลิต รวมสูงสุดกว่า 400,000 กล่องต่อวัน หรือประมาณ 1.6 ล้านชิ้นต่อวัน พร้อมแตกไลน์สินค้าใหม่และอัปเดตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน และจะใช้เครื่องจักรมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนแรงงานที่มีมากถึง 1,200 คน กับค่าแรงมากกว่า 20 ล้านบาทต่อเดือน
รวมถึงการลงทุนระยะยาวด้วยการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบต้นน้ำผ่านโครงการปลูกโกโก้บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ กว่า 10 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาพื้นที่และปลูกโกโก้ตามแผน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ ลดความผันผวนของต้นทุน และรองรับการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและเบเกอรี่พรีเมียมในอนาคตทั้งในตลาดประเทศไทย และตลาดต่างประเทศที่่รับจ้างผลิตแบบโออีเอ็ม
ส่วนธุรกิจใหม่ ปีนี้จะรุกหนักเพิ่มอย่างน้อย 3 แบรนด์ คือ แบรนด์เดลี่จอยที่จำหน่ายอาหารพร้อมทานแบบปรุงสด มี 3 สาขาแล้วคือ ที่ บีทีเอสสยาม อารีย์และทองหล่อ เตรียมเปิดเพิ่มที่ศาลาแดง และกลางปีนี้เตรียมเปิดร้านเอพริลคาเฟ่ คอนเซ็ปท์ใหม่ ที่ถนนบรรทัดทอง พื้นที่ 2 คูหา จะเป็นต้่นแบบร้านคาเฟ่ที่อบขนมสดหน้าร้าน เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ และจะเป็นโมเดลที่จะใช้ในการรีแบรนด์เอพริล ให้มีภาพจำที่ทันสมัยมากขึ้น และเป็นการอบสดหน้าร้าน จากเดิมที่อบมาจากโรงงาน และจะใช้ร้านนี้เป็นครัวกลางอบสดส่งสาขาตามศูนย์การค้าที่ไม่มีพื้นที่มากพอที่จะอบสดหน้าร้านได้ ปลายปีนี้เตรียมเปิดคาเฟ่ โกโก้ แฟคทอรี่ แลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนรักช็อกโกแลตที่เชียงใหม่ ชูจุดเด่นด้วยการสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มและเบเกอรี่จากผลผลิตโกโก้สดใหม่ที่ปลูกเองภายในฟาร์ม แบบ 'Farm-to-Table'
สำหรับช่องทางจำหน่ายหลักของเอพริล ขณะนี้คือรายได้หลักมาจากการจำหน่ายผ่านร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น มากกว่า 16,000 สาขา สัดส่วนมากกว่า 70% ของยอดขายรวม รองลงมาคือช่องทางหน้าร้านของเรากว่า 40 สาขา ช่องทางออนไลน์ และการจำหน่ายผ่านคู่ค้าทางธุรกิจ (Distributor/B2B) รวม 20% และโออีเอ็ม 10% แต่ต้องการปรับสัดส่วนใหม่ให้เป็น เซเว่นอีเลฟเว่น 60% ซึ่งปีนี้จะโตอีก 20% ในช่องทางเซเว่นฯ นอกนั้นรวมกัน 40%
แผนในร้านเซเว่นฯเฉลี่ยแล้วจะออกสินค้าใหม่ไม่ต่ำกว่า 15 ตัว ควบคู่กับสินค้าใหม่นอกเซเว่นฯ โดยมีทีมพัฒนาวิจัยรวม 7 คน บางครั้งสินค้าเป็นกระแสตอบรับดี บางตัวก็ไม่เป็นไวรัล เช่น 7-Eleven อาทิ ดูไบ ช็อกโกแลต เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของพฤติกรรมผู้บริโภคไทย ที่มีแนวโน้มซื้อสินค้าจากรีวิวและคอนเทนต์ออนไลน์และสามารถต่อยอดกระแสออนไลน์สู่ยอดขายจริงในหน้าร้านได้อย่างชัดเจนโดยสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เปี๊ยะโมจิลาวาไข่เค็ม, ช็อกโกแลตดูไบพิสตาชิโอ และ เค้กทุบบราวนี่ดูไบพิสตาชิโอ ขณะที่ปัจจุบัน สินค้าที่วางจำหน่ายจะประกอบด้วย เปี๊ยะโมจิลาวาไข่เค็ม, เปี๊ยะโมจิลาวามะพร้าวอ่อน, เปี๊ยะคัสตาร์ดฝอยทองไข่เค็ม, เปี๊ยะจิ๋วคัสตาร์ดไข่เค็ม, เปี๊ยะจิ๋วไส้ถั่วไข่เค็ม, พายหมูแดง กลุ่มเบเกอรี่และช็อกโกแลต เช่น คอตตอนแคนดี้พิสตาชิโอ้, ช็อกโกแลตฟัดจ์บราวนี่, ไดฟูกุช็อกโกแลตเฮเซลนัท, มาร์ชเมลโลช็อกโกแลตเค้ก, เค้กทุบช็อกโกแลตเฟยติน, โรสเฟยตินช็อกโกแลต รวมถึงสินค้าอินเทรนด์อย่าง ช็อกโกแลตดูไบพิสตาชิโอ้ และ เค้กทุบบราวนี่ดูไบพิสตาชิโอ้ ซึ่งคาดว่าในปีนี้ จะมีรายได้รวมจากทุกช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้นได้อีกกว่า 30%
นอกจากนั้นตลาดต่างประเทศก็ขยายจริงจังปีนี้ ซึ่งปีที่ผ่านมาได้เริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะโมจิลาวาไปยังประเทศเวียดนามและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นตลาดที่มีความสนใจในการบริโภคสินค้าเบเกอรี่ไทย โดยในปีนี้เตรียมขยายการทำตลาดไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย ล่าสุดได้สรุปกับทางผู้ประกอบการที่ไต้หวันและเกาหลี โดยว่าจ้างให้บริษัทผลิตแบบโออีเอ็มส่งให้ในรูปแบบโฟรเซนส์ เบื้องต้น ส่งไต้หวัน 5ตูู้คอนเทนเนอร์เดือนมีนาคมนี้ ส่วนเกาหลีแผนสั่ง 2 ตู้ก่อน ส่วนที่อเมริกาติดต่ออยู่ ขณะที่ในกัมพูชา มีผู้ซื้อแฟรนไชส์ร้าไปปีที่แล้วเป็นเอพริลเบเกอรี่เลย แต่ตอนนี้ปิดอยู่จากสถานการณ์การชายแดน โดยคาดหวังรายได้จากต่างประเทศประมาณ 100 ล้านบาทต่อปีก็โอเคแล้ว กัมพูชาซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วเป็นเอพริลเบเกอรี่แต่ตอนนี้้ปิดอยู่จากปัญหาชายแดน
