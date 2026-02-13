ทล.เปิดแผนปี69 ดันประมูลต่อขยายโทลล์เวย์-ที่พักริมทาง M6, M81 พร้อมชง ครม.ใหม่เคาะลงทุน M8 “นครปฐม-ปากท่อ”

ทล.ดันแผนมอเตอร์เวย์ ที่พักริมทาง 3 สัญญา M6 และ M81 ใน เม.ย.นี้ เร่ง RFP ต่อขยายโทลล์เวย์ประมูลกลางปี ส่วน M9 “บางขุนเทียน-บางบัวทอง” 5.6 หมื่นล้านเตรียมจ้างที่ปรึกษาทำร่าง RFP ส่วน M8 นครปฐม-ปากท่อ 5.4 หมื่นล้านเตรียมชง ครม.ใหม่เคาะลงทุน เผยเอกชน 8 รายซื้อซองชิง O&M ’บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว’ จับตายื่นซอง 30 มี.ค.นี้
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า แผนการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่จะสามารถออกประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในปี 2569 มีหลายโครงการ ได้แก่ 1. การพัฒนาและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา จำนวน 2 สัญญา และมอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (RFP) ประเด็นก่อสร้างอาคารยกระดับคร่อมเหนือมอเตอร์เวย์ เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์และเชื่อมจุดพักรถสองฝั่ง ซึ่งภาคเอกชนมีข้อคิดเห็นจากการ Market Sounding
โดยก่อนหน้านี้ได้เสนอไปที่กระทรวงคมนาคมและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรณีการปรับปรุงเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งล่าสุดทางสคร.ได้ตอบกลับมาแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีการประชุมในเดือน ก.พ.นี้ คาดว่าใช้เวลาอีกไม่เกิน 2 เดือนจะสามารถออกประกาศเชิญชวนได้ ประมาณเดือน เม.ย. 2569
สำหรับโครงการที่พักริมทาง M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา มี 15 แห่ง แบ่งออกเป็น 2 สัญญา ประเมินวงเงินลงทุนค่าก่อสร้างรวม 2,162.44 ล้านบาท ค่าดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ตลอดอายุ 30 ปี วงเงิน 7,763.90 ล้านบาท ส่วนที่พักริมทาง M81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มี 6 แห่ง จำนวน 1 สัญญา ประเมินวงเงินค่าก่อสร้าง 1,460.14 ล้านบาท ค่าดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ตลอดอายุ 30 ปี วงเงิน 4,843.42 ล้านบาท
2. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 5 (มอเตอร์เวย์ M5) สายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน วงเงินค่าลงทุนโครงการรวม 30,080 ล้านบาท ใช้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน PPP Gross Cost อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (RFP) คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถออกประกาศเชิญชวนร่วมลงทุนโครงการอย่างเป็นทางการช่วงกลางปี 2569 ซึ่งตามแผนงานและลงนามสัญญาผู้รับงานภายในไตรมาส 4 ปี 2569 ตามแผนจะใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี เปิดให้บริการในปี 2574
3. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (มอเตอร์เวย์ M9) สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอน ทางยกระดับบางขุนเทียน-บางบัวทอง ระยะทางประมาณ 35.85 กม. วงเงินลงทุนโครงการ 56,035 ล้านบาท เป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในรูปแบบ PPP- Net Cost คือ ให้เอกชนลงทุน 100% (เอกชนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายการลงทุน แต่จะได้รับสิทธิในการจัดเก็บรายได้ และต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของรายได้ ส่วนรัฐอาจได้รับผลตอบแทนบางส่วนตามที่ตกลงกัน) โดยอยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษา เพื่อจัดทำเอกสารคัดเลือกเอกชน หรือ RFP ตาม พ.ร.บ.การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ 2562 )
คาดว่าจะลงนามกับที่ปรึกษาได้ในเดือนก.พ.นี้ จากนั้นจะมีกระบวนการร่าง RFP เปิดรับฟังความคิดเห็นและประเมินระดับความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) ซึ่งมีขั้นตอนและต้องใช้ระยะเวลา ประเมินว่าจะประกาศประกวดราคา ได้ช่วงปลายปี 2569 หรือต้นปี 2570
4. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 (มอเตอร์เวย์ M8) ช่วงนครปฐม-ปากท่อ-ชะอำ ระยะที่ 1 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ ระยะทาง 61 กม. วงเงิน 54,562 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามเห็นชอบโครงการแล้ว และเข้าสู่ขั้นตอนการสอบถามความคิดเห็นหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง, สำนักงบประมาณ, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ (สศช.) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) แต่เนื่องจากมีการยุบสภาเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ซึ่งทางสภาพัฒน์ได้มีหนังสือกลับมาที่กระทรวงคมนาคมให้ยืนยันโครงการไปที่สภาพัฒน์อีกครั้งเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลและ ครม.ชุดใหม่
@เอกชน 8 รายซื้อซองชิงงานระบบ O&M มอเตอร์เวย์ 'บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว'
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อช่วงเดือนธ.ค. 2568 กรมทางหลวงได้ออกประกาศเชิญชวนไปแล้ว คือ โครงการลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) มอเตอร์เวย์ M82 ต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว มูลค่าก่อสร้างรวมประมาณ 15,724.12 ล้าน โดยเปิดขายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 1-30 ธ.ค. 2568 โดยมีเอกชนสนใจเข้าซื้อซองจำนวน 8 ราย กำหนดยื่นซองเอกสารในวันที่ 30 มี.ค. 2569 และเปิดข้อเสนอในวันที่ 10 เม.ย. 2569