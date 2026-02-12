โปรดเลี่ยง! ถนนราชปรารภ เร่งสร้างรถไฟฟ้าสีส้ม รฟม.ปิดจราจรเพิ่มฝั่งมุ่งหน้าแยกหมอเหล็ง

รฟม. ย้ำ 13 กุมภาพันธ์นี้ เบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนราชปรารถ ฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสัน (แยกหมอเหล็ง) เหลือ 2 ช่องจราจร เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ แนะประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยง
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า ปัจจุบัน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ผู้รับจ้างของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินราชปรารภ (OR10) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนราชปรารภ โดยมีแผนจะดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม 3 ช่องจราจร ชิดทางเท้า บนถนนราชปรารภ ฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสัน (แยกหมอเหล็ง) บริเวณซอยราชปรารภ 9 ถึงบริเวณซอยราชปรารภ 11 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 22.00 น. – 31 มีนาคม 2569 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง
ซึ่งจะมีผลให้ถนนราชปรารภบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสัน สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำ สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และห้ามรถทุกชนิดที่มาจากถนนศรีอยุธยาเลี้ยวขวาไปประตูน้ำ โดยให้ตรงไปขึ้นสะพานแล้วกลับรถที่บึงมักกะสันเท่านั้น
รฟม. จึงประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง และหากไม่จำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว โดยแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยง กรณีมาจากเซ็นทรัลเวิลด์ มาถึงแยกประตูน้ำ ให้เลี้ยวขวาไปเข้าแยกมิตรสัมพันธ์ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกำแพงเพชร 7 และเลี้ยวขวาไปยังแยกพระราม 9 หรือไปทางดินแดง และผู้ใช้เส้นทางถนนจตุรทิศ ฝั่งขาเข้า ผ่านแยกมักกะสัน ให้ใช้ทางลงมุ่งหน้าแยกพญาไท
พร้อมกันนี้ รฟม. ได้กำชับให้ที่ปรึกษาโครงการฯ และผู้รับจ้าง ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจจราจรท้องที่ในการดูแลจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า รวมถึงให้จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจราจร และเน้นย้ำเรื่องการดูแลพื้นที่ก่อสร้างและแนวแบริเออร์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรให้แก่ประชาช
ทั้งนี้ รฟม. ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06 3217 6532