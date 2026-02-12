ทช.ชวนใช้ถนนสาย พง.1004 เดินทางสู่ “เสม็ดนางชี” จ.พังงา หนุนศก.ท่องเที่ยวทะเลอันดามัน

กรมทางหลวงชนบท ยกระดับถนนสายรอง เส้นทางสำคัญสู่แหล่งท่องเที่ยว ชวนใช้สาย พง.1004 จังหวัดพังงา สัมผัสเสน่ห์ทะเลอันดามันที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของอ่าวพังงา ณ “เสม็ดนางชี” จังหวัดพังงา ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศ
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ให้ความสำคัญกับเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อยกระดับในการเดินทางของถนนสายรองให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน เสริมสร้างรายได้ในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย สำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงา ทช. ขอแนะนำให้ใช้ถนนทางหลวงชนบทสาย พง.1004 เดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ “เสม็ดนางชี” ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
“เสม็ดนางชี” เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อน ชมธรรมชาติ มีจุดชมวิวที่อยู่บนยอดเขาสูงถึง 800 เมตร ให้ได้มองเห็นทัศนียภาพ 180 องศา มีภูเขาหินปูนเรียงราย รวมไปถึงเกาะน้อยใหญ่กลางอ่าวพังงาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นสำคัญคือการชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางหมู่เมฆมากมาย มีแสงแดดส่องสะท้อนบนผืนน้ำอย่างงดงาม ยิ่งในช่วงเวลากลางคืนยังสามารถชมท้องฟ้านอนมองดูดาวได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม จะสามารถมองเห็นทางช้างเผือกได้อย่างสวยงามอีกด้วย
ไม่เพียงเท่านี้ พื้นที่ใกล้เคียงของเสม็ดนางชียังมีจุดท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย อาทิ ท่าเรือบ้านหินร่ม อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เกาะตะปู ทะเลแหวกบ้านหินร่ม เกาะปันหยี และเกาะห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งร้านอาหาร ที่พัก ลานกางเต็นท์ ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ส่วนการเดินทางมายัง “เสม็ดนางชี”
คำแนะนำในการใช้ถนนทางหลวงชนบทสาย พง.1004 โดยเริ่มต้นที่บริเวณบ้านหล่อยูง ซึ่งห่างจากตัวเมืองพังงาประมาณ 30 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายมาทางบ้านหล่อยูงขับตามเส้นทางไปประมาณ 24 กิโลเมตร จนถึงบ้านคลองเคียนและเลี้ยวซ้ายขับตามเส้นทาง 8 กิโลเมตร ก็จะถึง “เสม็ดนางชี” หากเดินทางโดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานภูเก็ตสามารถเดินทางผ่านบ้านท่านุ่นจนถึงบ้านในหยงและขับตรงเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย พง.1004
ทั้งนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวงชนบทพังงา โทรศัพท์ 076-460-604 หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146