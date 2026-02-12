xs
xsm
sm
md
lg

ทช.ชวนใช้ถนนสาย พง.1004 เดินทางสู่ “เสม็ดนางชี” จ.พังงา หนุนศก.ท่องเที่ยวทะเลอันดามัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมทางหลวงชนบท ยกระดับถนนสายรอง เส้นทางสำคัญสู่แหล่งท่องเที่ยว ชวนใช้สาย พง.1004 จังหวัดพังงา สัมผัสเสน่ห์ทะเลอันดามันที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของอ่าวพังงา ณ “เสม็ดนางชี” จังหวัดพังงา ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศ

นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ให้ความสำคัญกับเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อยกระดับในการเดินทางของถนนสายรองให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน เสริมสร้างรายได้ในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย สำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงา ทช. ขอแนะนำให้ใช้ถนนทางหลวงชนบทสาย พง.1004 เดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ “เสม็ดนางชี” ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา


“เสม็ดนางชี” เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อน ชมธรรมชาติ มีจุดชมวิวที่อยู่บนยอดเขาสูงถึง 800 เมตร ให้ได้มองเห็นทัศนียภาพ 180 องศา มีภูเขาหินปูนเรียงราย รวมไปถึงเกาะน้อยใหญ่กลางอ่าวพังงาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นสำคัญคือการชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางหมู่เมฆมากมาย มีแสงแดดส่องสะท้อนบนผืนน้ำอย่างงดงาม ยิ่งในช่วงเวลากลางคืนยังสามารถชมท้องฟ้านอนมองดูดาวได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม จะสามารถมองเห็นทางช้างเผือกได้อย่างสวยงามอีกด้วย
ไม่เพียงเท่านี้ พื้นที่ใกล้เคียงของเสม็ดนางชียังมีจุดท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย อาทิ ท่าเรือบ้านหินร่ม อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เกาะตะปู ทะเลแหวกบ้านหินร่ม เกาะปันหยี และเกาะห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งร้านอาหาร ที่พัก ลานกางเต็นท์ ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ส่วนการเดินทางมายัง “เสม็ดนางชี”


คำแนะนำในการใช้ถนนทางหลวงชนบทสาย พง.1004 โดยเริ่มต้นที่บริเวณบ้านหล่อยูง ซึ่งห่างจากตัวเมืองพังงาประมาณ 30 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายมาทางบ้านหล่อยูงขับตามเส้นทางไปประมาณ 24 กิโลเมตร จนถึงบ้านคลองเคียนและเลี้ยวซ้ายขับตามเส้นทาง 8 กิโลเมตร ก็จะถึง “เสม็ดนางชี” หากเดินทางโดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานภูเก็ตสามารถเดินทางผ่านบ้านท่านุ่นจนถึงบ้านในหยงและขับตรงเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย พง.1004

ทั้งนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวงชนบทพังงา โทรศัพท์ 076-460-604 หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146







ทช.ชวนใช้ถนนสาย พง.1004 เดินทางสู่ “เสม็ดนางชี” จ.พังงา หนุนศก.ท่องเที่ยวทะเลอันดามัน
ทช.ชวนใช้ถนนสาย พง.1004 เดินทางสู่ “เสม็ดนางชี” จ.พังงา หนุนศก.ท่องเที่ยวทะเลอันดามัน
ทช.ชวนใช้ถนนสาย พง.1004 เดินทางสู่ “เสม็ดนางชี” จ.พังงา หนุนศก.ท่องเที่ยวทะเลอันดามัน
ทช.ชวนใช้ถนนสาย พง.1004 เดินทางสู่ “เสม็ดนางชี” จ.พังงา หนุนศก.ท่องเที่ยวทะเลอันดามัน
ทช.ชวนใช้ถนนสาย พง.1004 เดินทางสู่ “เสม็ดนางชี” จ.พังงา หนุนศก.ท่องเที่ยวทะเลอันดามัน
+1