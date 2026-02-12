แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ปักหมุด “บาห์เรน” ฮับยุทธศาสตร์ เชื่อมเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และออสเตรเลีย

แอร์เอเชีย เอ็กซ์ รุกขยายเครือข่ายการบินระยะกลาง นอกภูมิภาคเอเชีย วาง “บาห์เรน” ศูนย์กลางการบินเชิงยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งเชื่อมต่อระหว่างเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และออสเตรเลีย สร้างความสำเร็จครั้งสำคัญในเส้นทางการเติบโตระดับสากล
นายโบ ลิงกัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มแอร์เอเชีย เอ็กซ์ กล่าวว่า ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของแอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่การเป็นสายการบินที่เชื่อมโยงระดับโลกอย่างแท้จริง เราได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์การบินและกลับมาแข็งแกร่งและมุ่งมั่นยิ่งกว่าเดิม วันนี้เรากำลังสร้างการเติบโตใหม่อย่างมีวินัย หนุนด้วยยอดสั่งซื้อเครื่องบินที่ยืนยันแล้วกว่า 374 ลำ และแผนการเติบโตระยะ 5 ปีที่จะทำให้เราปักธงความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆ อย่างมั่นคง บาห์เรนเป็นจิ๊กซอว์ที่ลงตัวในแผนแม่บทระยะยาวของเราที่จะเชื่อมอาเซียนและเอเชียสู่โลก
โดยเรายังคงมุ่งเน้นการขยายฝูงบินอย่างมีวินัย เสริมความแกร่งให้ฮับหลัก และผลักดันรายได้จากบริการเสริมและดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจว่าทุกตลาดใหม่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายโดยรวม นี่คือวิธีที่เราสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มสายการบิน พร้อมไปกับการสานต่อภารกิจในการทำให้ทุกคนเข้าถึงการเดินทางระยะไกลได้
ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้สืบเนื่องจากการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ระหว่าง แคปปิตอล เอ (Capital A Berhad) และกระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคมของบาห์เรน เพื่อพัฒนาให้บาห์เรนเป็นศูนย์กลางการบินในตะวันออกกลางของแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ซึ่งสะท้อนถึงปณิธานอันแน่วแน่ของสายการบินในการสร้างเครือข่ายระยะไกลที่เชื่อมโยงทั่วโลก โดยมีศูนย์กลางยุทธศาสตร์นอกเหนือจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นฐานสำคัญ ด้วยทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบและความพร้อมด้านการบินของบาห์เรน จะเป็นหัวใจสำคัญในแผนงานของแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการเดินทาง การค้า และการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค
นายโทนี่ เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แคปปิตอล เอ และที่ปรึกษาแอร์เอเชีย เอ็กซ์ กล่าวว่า นี่คือก้าวสำคัญในยุคใหม่ของการเติบโตสำหรับแอร์เอเชีย เอ็กซ์ การมีบาห์เรนเป็นฮับการบินเชิงยุทธศาสตร์จะช่วยให้เราเชื่อมต่อเอเชียกับตะวันออกกลางและยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมสร้างแพลตฟอร์มที่รองรับการขยายตัวในอนาคต นอกเหนือจากธุรกิจสายการบินแล้ว ความร่วมมือนี้ยังช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศการบินในภาพรวม เอื้อให้ธุรกิจอื่นๆ ของแคปปิตอล เอ เช่น บริการขนส่งสินค้า (Cargo) และศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) สามารถเติบโตควบคู่ไปกับแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้
โดย เทเลพอร์ต (Teleport) ได้สร้างหมุดหมายสำคัญด้วยเที่ยวบินแรกที่ลงจอดในบาห์เรน หลังจากการระดมทุน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งจะช่วยวางตำแหน่งให้ราชอาณาจักรบาห์เรนเป็นฮับสำคัญด้านการบินและโลจิสติกส์ในภูมิภาค ในอนาคตเราจะกระชับความร่วมมือกับสนามบิน หน่วยงานการท่องเที่ยว และพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อปลดล็อกความต้องการเดินทางในเส้นทางใหม่ๆ เรากำลังสร้างเครื่องยนต์แห่งการเติบโตที่สร้างสมดุลระหว่างการเชื่อมต่อ ผลประกอบการ และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ โดยยังคงยึดมั่นในจุดยืนเรื่องความคุ้มค่าของการเดินทางระยะไกล