GULF ชวนดูงานศิลปะ “Empowering Me นี่คือฉัน งดงามอย่างที่ฉันเป็น”

GULF ชวนดูงานศิลปะฮีลใจกับนิทรรศการ “Empowering Me นี่คือฉัน งดงามอย่างที่ฉันเป็น” ระหว่างวันที่ 19 – 26 กุมภาพันธ์ 2569 ชั้น 3 AIS SIAM
“บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” หรือ GULF ชวนทุกคนมาสัมผัส “พลังของตัวตน” ในนิทรรศการภาพวาด “Empowering Me – A power of identity beyond appearances: นี่คือฉัน งดงามอย่างที่ฉันเป็น” งานศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่องราวความฝัน และตัวตนของผู้มีความผิดปกติบนใบหน้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ที่ GULF ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของ “ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” มาอย่างต่อเนื่อง
โดยภายในงานจะได้สัมผัสกับภาพวาดเชิงสัญญะ (Symbolism Art) ของ 10 ศิลปินรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาจาก 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ตั้งใจสะท้อนมุมมอง ถ่ายทอดเรื่องราว “ตัวตน” และ “ความฝัน” ของน้อง ๆ ผู้มีความผิดปกติบนใบหน้า พร้อมร่วมกันเปิดประสบการณ์ใหม่ผ่าน “Digital Immersive” ที่ไม่ใช่แค่การยืนมองภาพนิ่ง แต่จัดแสดงในรูปแบบดิจิทัลที่น่าตื่นตาตื่นใจ ให้ทุกคนได้ดำดิ่งไปกับเรื่องราวและพลังใจแบบเต็มอิ่ม และที่สำคัญทุกคนยังสามารถส่งต่อพลังบวก ผ่านโปสการ์ดที่ถูกดีไซน์เป็นพิเศษ เพื่อเขียนข้อความส่งต่อกำลังใจเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่ถึงผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าได้อีกด้วย งานนี้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่ชั้น 3 AIS SIAM