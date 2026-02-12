โก โฮลเซลล์ ผนึกพันธมิตร ผัดหมี่มงคลยาว 2 เมตรในกระทะยักษ์ โชว์มังกรทอง จุดพลุเสริมความเฮง ผ่านดีลเด็ด หนุนผู้ประกอบการโชคดีรับปีใหม่จีน

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มโฮเรก้า (HoReCa) ร้านอาหาร สตรีทฟู้ด และร้านค้าปลีกขนาดเล็ก(โชห่วย) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดกิจกรรมรับช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้วยการผนึกกำลังพันธมิตร ทั้ง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม "โคคา-โคล่า" ในประเทศไทย, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสมบูรณ์ จำกัด และหจก. โรงงานเส้นหมี่เซ่งเฮง ผู้ผลิตเส้นหมี่ ตรานกนางแอ่น จัดกิจกรรม “ผัดหมี่ฮ่องกงมงคลกระทะยักษ์” การแสดงเชิดมังกรทอง นาจาล่อลูกแก้ว สร้างบรรยากาศความคึกคักต้อนรับปีใหม่จีน ณ โก โฮลเซลล์ สาขาศรีนครินทร์ โดยมี นายริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจ เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์, นางซันนี่ ซิดิค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้าธุรกิจค้าส่ง, นายเรจิส เดเลสก์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการ, นายจิระศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานฝ่ายการตลาด และผู้บริหารจากบริษัทพันธมิตร ร่วมกันผัดหมี่ในกระทะขนาดใหญ่ ส่งสัญลักษณ์การเริ่มต้นงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน
ไฮไลท์สำคัญของงานนี้คือ เส้นหมี่ตรานกนางแอ่น ที่ผู้ผลิตใช้เส้นขนาดความยาว 2 เมตร ในการทำเมนู “ผัดหมี่ฮ่องกงมงคลกระทะยักษ์” ซึ่งมีความหมายดี ยิ่งกินยิ่งรวย เสริมชีวิตยืนยาว เสริมมงคลให้รุ่งเรือง เสริมโชคลาภตลอดทั้งปี โดยได้ เชฟบอล - ธนพันธ์ ชูสุวรรณ แชมป์ CHEF ON TRAIN คนแรกของประเทศไทย ร่วมปรุงเมนูมงคลจากวัตถุดิบคุณภาพจาก โก โฮลเซลล์ พร้อมกันนั้นยังได้นำผัดหมี่ฮ่องกงมงคลและส้มมงคลไปแจกจ่ายให้กับลูกค้า และส่วนหนึ่งนำไปส่งต่อให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนอนุบาลบางเมือง จ.สมุทรปราการ
ทั้งนี้ตลอดเทศกาลตรุษจีน จนถึง 17 กุมภาพันธ์นี้ โก โฮลเซลล์ ทั้ง 14 สาขาทั่วประเทศ ได้จัดเตรียมของเซ่นไหว้ตรุษจีนและสินค้ามงคลมาอย่างครบครันในราคาพิเศษสุด พร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษมากมายครอบคลุมสินค้าทุกประเภท ทั้งวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับร้านอาหารและโรงแรม สินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับร้านโชห่วย รองรับความต้องการและอำนวยความสะดวกสบายในการจับจ่ายสินค้าของลูกค้าสมาชิกในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการสะสมยอดครบทุก 2,000 บาท ร่วมลุ้นกับแคมเปญ “ลุ้นเฮง แลกรับปัง” มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท แจกมากกว่า 1,000 รางวัล รับสิทธิ์ในการลุ้นโชคผ่าน แอปฯ GO WHOLESALE ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2569 ลุ้น 1 บัตรกำนัลทอง มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 20 รางวัล ลุ้น 2 ทัวร์ฮ่องกงสายมู มูลค่า 70,000 บาท จำนวน 10 รางวัล ลุ้น 3 บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท จำนวน 1,000 รางวัล พิเศษสุดจ่ายผ่านบัตรเครดิต Central The1 หากมียอดซื้อสะสมครบทุก 30,000 บาท รับเงินคืน 600 บาทสูงสุด 1,800 บาท พิเศษ!เฉพาะวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ เมื่อซื้อครบ 2,000 บาท รับฟรีซองอั่งเปาดีไซน์เป็นม้ามงคล 1 ชุดอีกด้วย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมและโปรโมชั่น เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ก่อนใครได้ที่
เว็บไซต์ : www.centralfoodwholesale.co.th
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/gowholesaleth/
Line : @gowholesale
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/gowholesaleth
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น GO WHOLESALE และสมัครสมาชิกฟรี ที่ https://gowholesale.onelink.me/dVTJ/8sqvueew