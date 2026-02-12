รู้จัก “ฮุนด์เฮ้าส์”(Hund Haus) Dog Club ระดับพรีเมียมแห่งแรกของกรุงเทพฯ! ตอบรับกระแส “คนรักน้องหมา” เติบโต พร้อมสร้างสังคม Dog- Friendly ในเมืองไทย

ตอบรับเทรนด์การ“เลี้ยงสัตว์” เติบโตต่อเนื่องมาหลายปี ผนวกกับ “passion” ที่เป็นคนรักสัตว์ เพราะเลี้ยงสุนัขมาตั้งแต่เล็ก มินนี่-ณัฐนิช สมิตชาติ ที่หลายคนคงคุ้นเคยกับบทบาท “นักแข่งรถ” ที่เดินตามรอยคุณพ่อ “สุทธิพงษ์ สมิตชาติ” ประธานบริษัท ทีอาร์ดี ประเทศไทย และผู้ก่อตั้งทีมแข่งรถ Toyota Gazoo Racing Thailand หลังจากคุณณัฐนิช เดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านการตลาดที่อเมริกา พอกลับมาเมืองไทย ก็ได้นำประสบการณ์และความรักที่มีต่อสัตว์เลี้ยง มาสร้างเป็นคอมมูนิตี้สำหรับคนรักน้องหมาในชื่อ “ฮุนด์ เฮ้าส์” (Hund Haus) ด็อกคลับระดับพรีเมียมแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่ออกแบบสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงสุนัขเป็นหลัก เน้นความปลอดภัย สามารถปล่อยสายจูงได้ สำหรับสุนัขที่จะเล่น เรียนรู้ และสำรวจ มีสระว่ายน้ำธีม ธรรมชาติ ร้านกรูมมิ่งสำหรับสุนัข ร้านขายสัตว์เลี้ยง บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ในขณะที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถเพลิดเพลินกับคาเฟ่ ช้อปปิ้ง เวิร์กช็อป และกิจกรรมที่คัดสรรมาให้สำหรับคนรักน้องหมาโดยเฉพาะ บนเนื้อที่กว่า 1 ไร่ ย่านพระราม 9 ตั้งเป้าให้ “ฮุนด์ เฮ้าส์” เป็นจุดหมายปลายทางของคนที่รักสุนัข ทำเพื่อสุนัข ต้องการให้สุนัขมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกับเรา
• จุดเริ่มต้นของ “ฮุนด์ เฮ้าส์” ด็อกคลับระดับพรีเมียมแห่งแรกของกรุงเทพ
คุณณัฐนิช เล่าว่า จุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้ เริ่มจากตนเองเป็นคนรักสุนัขมาก และโตมากับสุนัขตั้งแต่จำความได้ จึงมีความคิดอยากทำอะไรที่เกี่ยวกับสุนัขมาตลอด พอได้ไปเรียนต่อที่ซานฟรานซิสโก ได้ซื้อน้องหมาชื่อ “Zeus” มาเลี้ยง ทำให้ได้เห็นความ dog-friendly ในอเมริกาว่ามันเปิดกว้างมาก จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากทำ “ฮุนด์ เฮ้าส์” อยากมาผลักดันไอเดีย dog-friendly ให้เกิดขึ้นในไทยอย่างแพร่หลาย
“คอนเซปต์ของ “ฮุนด์ เฮ้าส์” มาจากแนวคิด “dog first, always.” เราตั้งใจทำ “ฮุนด์ เฮ้าส์” ให้เป็น dog social club ที่ทำมาเพื่อน้องหมาจริงๆ ทุกรายละเอียดที่อยู่ภายใน “ฮุนด์ เฮ้าส์” เราตั้งใจทำอย่างพิถีพิถันเพื่อน้องหมาโดยเฉพาะ ทุกอย่างก่อนเลือกหรือเริ่ม เราจะมีคำถามว่า “น้องหมาจะสนุกหรือชอบมั้ย” ซึ่งแน่นอนว่า กลุ่มเป้าหมายของ “ฮุนด์ เฮ้าส์” คือ พ่อแม่ของน้องหมาที่ต้องการมาใช้เวลากับน้องหมา ของตัวเอง ในบรรยากาศที่อบอุ่น ให้การยอมรับและต้อนรับน้องหมาในบรรยากาศที่น้องหมาสามารถเป็นตัวของ ตัวเองได้อย่างเต็มที่
• “ฮุนด์ เฮ้าส์” มีบริการและกิจกรรมอะไรบ้าง
ปัจจุบัน “ฮุนด์ เฮ้าส์” ได้เปิดให้บริการเป็น Dog Social Club อย่างเป็นทางการแล้ว โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ ดังนี้ Green Area (garden) เป็นสวนหย่อมที่สามารถปล่อยสายจูงได้ทั้งหมด มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่, Introvert Dog Zone เป็นโซนกั้นรั้วในสวนสำหรับน้องหมาที่ไม่ชอบเข้าสังคม, Natural Pool บ่อน้ำที่ออกแบบให้เป็นลำธาร น้องหมาสามารถลงเล่นน้ำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม, Self-wash Zone ห้องกรูมมิ่ง ที่ทำไว้ให้เจ้าของมาอาบน้ำน้องหมาเองได้ โดยเราเลือกแชมพูจาก DoggyPotion มาให้ใช้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เองกับสุนัขของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นกัน, Daycare (Hund Lounge) ไว้สำหรับฝากสุนัขในช่วงระหว่างวัน โดยคอนเซปต์ของห้องนี้ทำให้เป็นเหมือนห้องที่อยู่ที่บ้าน มีบรรยากาศที่อบอุ่นสบาย และในห้องจะแบ่งสุนัขตามระดับกำลังของสุนัข, Pet Store : product ทุกอย่างที่อยู่ในร้าน เราได้เลือกสรรสินค้าคุณภาพมาให้ลูกค้าเลือกซื้อ เน้นผลิตภัณฑ์ที่เรามั่นใจว่าใช้ดีกับสุนัขจริงๆ (10-15 แบรนด์เท่านั้น), Workshop เรามีห้อง เวิร์กช็อปที่ตั้งใจทำมาเพื่อให้ลูกค้ามาร่วมสนุกและทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกัน, Event: Hund Haus มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจตามธีมในแต่ละเดือน เช่น กิจกรรม Hund Valentine Edition ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์, กิจกรรม Hund Vacay Club พาพ่อแม่และน้องหมาไปเที่ยวและทำกิจกรรมร่วมกันที่หัวหิน เป็นต้น และ นอกเหนือจากบริการทั้งหมดนี้แล้ว ทาง “ฮุนด์ เฮ้าส์” ยังเปิดให้เช่าสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม หรือ งานต่างๆด้วย
• มุมมองต่อเทรนด์การเลี้ยงสัตว์ & พฤติกรรมผู้บริโภค
คุณณัฐนิช ระบุถึงเทรนด์การเลี้ยงสัตว์ในไทยปัจจุบันว่า คนเริ่มนิยมเลี้ยงสัตว์แทนการมีลูก หรือ ยกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว (Pet Humanization) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสัตว์เลี้ยงมีส่วนช่วย “ฮีลใจ” หรือ ซัพพอร์ททางอารมณ์ให้กับเจ้าของ เพราะอย่างตนเองก็รักน้องหมาเหมือนลูกจริงๆ คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะยิ่งเทรนด์รักน้องหมาโตขึ้นไปเรื่อยๆ ตนคิดว่ากระแส dog friendly ในไทยก็จะเพิ่มมากขึ้นตาม
“ในส่วนของมินนี่ ต้องการให้สังคมไทยเปิดรับน้องหมามากกว่านี้ อย่างเช่น ร้านอาหาร หรือ สถานที่ต่างๆ เพราะเราก็อยากพาลูกๆเราไปด้วยทุกที่ ให้เค้าได้มีความสุขกับชีวิต เหมือนกับที่เราได้สัมผัสค่ะ เราคิดว่าพ่อแม่น้องหมาหลายท่านน่าจะมีคนคิดเหมือนเรานะ เพราะที่เราตั้งใจทำ ฮุนด์ เฮ้าส์ ก็เพราะแนวคิด “dog first, always” ที่เป็นแนวคิดของเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะ เพื่อมาตอบโจทย์ในจุดนี้โดยเฉพาะเลย มินนี่เรียนรู้มาจากประสบการณ์การเลี้ยงสุนัขมาตั้งแต่เด็ก ที่บ้านเราเลี้ยงหมาเกิน 15 ตัวใน 26 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้รู้จักนิสัยและสิ่งที่น้องหมาต้องการมาโดยตลอด และนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้สนใจมาทำ ฮุนด์ เฮ้าส์ ค่ะ”
• กลยุทธ์ในการทำธุรกิจ
“ฮุนด์ เฮ้าส์” มีจุดเด่นที่แตกต่าง pet space ทั่วไป ตรงที่เราใส่ใจในทุกรายละเอียดที่เป็นองค์ประกอบทุกอย่างในด็อกคลับแห่งนี้ และ ทุกอย่างตอบโจทย์เพื่อน้องหมาจริงๆ โดยเฉพาะ มาตรการความปลอดภัยในสวน เราได้จ้าง dog trainer มาประจำ เพื่อฝึกสตาฟของเราทุกคนให้รู้วิธีการรับมือกับน้องหมาในทุกๆ เหตุการณ์ หรือ การที่เราเลือกพาร์ทเนอร์ ก็จะเลือกร่วมมือกับแบรนด์ที่มีความคิด หรือ มุมมองใกล้เคียงกัน ซึ่งทุกอย่างที่ทำจะวน กลับไปที่คอนเซปต์ dog first, always.
ในส่วนการสร้างคอมมูนิตี้ เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้แข็งแกร่งก็นับเป็นสิ่งสำคัญ คุณณัฐนิช เลือกใช้ “passion” กับ “ความจริงใจ” ในการบริหารงานและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าและสุนัขเป็นอันดับแรก เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของ “ครอบครัว ฮุนด์ เฮ้าส์” อยากเห็นลูกค้าและสุนัขมีความสุข มาก่อนการคิดหากำไร ซึ่งแน่นอนว่า ในช่วงแรกของการเปิดตัว จึงจำเป็นต้องทำงานหนักเพื่อให้ทำความรู้จักและสร้างการรับรู้ไปถึงกลุ่มลูกค้า ซึ่งเราเลือกประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และเจาะกลุ่มไปตามกลุ่มคนรักสุนัขและการทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั่วไปเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
• มองภาพการเติบโตของธุรกิจในอนาคตเอาไว้อย่างไรบ้าง
คุณณัฐนิช กล่าวว่า ในอนาคตอยากให้ “ฮุนด์ เฮ้าส์” เป็น “จุดหมายปลายทาง” สำหรับใครที่นึกถึงสถานที่ๆทำเพื่อน้องหมา เราอยากให้นึกถึง “ฮุนด์ เฮ้าส์” นอกจากนี้เรายังมองหา “ความร่วมมือ” กับแบรนด์ต่างๆไม่ว่า จะใน หรือ นอกประเทศ ที่มีแนวความคิดเดียวกับเรา ส่วนเรื่องการขยายสาขาคิดไว้ว่าน่าจะมีไปในภาคอื่นๆ แต่น่าจะยังไม่ใช่ในช่วงอนาคตอันใกล้นี้
“นอกจากนี้ ถ้าธุรกิจเติบโตไปในทางที่ตั้งใจไว้ มินนี่อยากแบ่งงบส่วนหนึ่งไปทำคาเฟ่หมาจรค่ะ เวลาเห็นหมาจรก็สงสาร เลยอยากเปิดคาเฟ่ที่รับหมาจรมาดูแล ส่วนใครที่มาคาเฟ่แล้วสนใจก็เอาไปดูแลได้ ถึงจะรู้ว่าเราคงไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาหมาจรได้ แต่อย่างน้อยก็ดีใจถ้าได้เป็นส่วนเล็กๆ ในการช่วยแก้ปัญหา”
ฮุนด์เฮ้าส์” (Hund Haus) ด็อกคลับระดับพรีเมียมแห่งแรกในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่โซนเอกมัย-พระราม9 เปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00-19.00 น. สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: HUND HAUS, IG: hundclub.haus