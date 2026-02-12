xs
xsm
sm
md
lg

“อาม่า บ็อกซ์” บุก ไฮเอนซุปเปอร์มาร์เก็ตกลางกรุง ยึดคอนเซปท์ “อาหารพร้อมคุณค่า” ตอบโจทย์คนทำงานทุกกลุ่มในยุครัดเข็มขัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ข้าวกล่องอาม่า (ARMABOX) ปักหมุดไฮเอนซุปเปอร์มาร์เก็ตกลางเมือง ทั้ง กูร์เมต์ มาร์เก็ต เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และ เดียร์ทัมมี่ ไอคอนสยาม ด้วยข้าวกล่องที่มีเมนูหลากหลาย ปรุงสดใหม่ พร้อมคุณค่าอาหารครบถ้วนในทุกวัน ราคาเดียว 49 บาท สอดรับอินไซต์คนทำงานทุกกลุ่มในยุครัดเข็มขัดที่ไม่ได้เลือกที่ราคาถูกที่สุด แต่มองหาและเลือกที่ความคุ้มค่าเป็นหลัก เน้นบริโภคอาหารที่ราคาย่อมเยาแต่ดูน่าทาน มีคุณภาพและตอบโจทย์สุขภาพ ปี 2569 ตั้งเป้าขึ้นเป็นพาร์ทเนอร์อันดับหนึ่งของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และอีเว้นท์ออแกไนเซอร์ ยืนเคียงข้างความท้าทายขององค์กรในยุคที่ต้องบริหารงบประมาณอย่างเข้มงวดแต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตพนักงาน

นายพิชญุตม์ กุศลสิทธิรัตน์ ผู้บริหาร ข้าวกล่องอาม่า เปิดเผยว่า ข้าวกล่องอาม่าเกิดจากจุดเริ่มต้นที่คน 2 เจนเนอเรชัน มาจับมือกันทำธุรกิจ คืออาม่า ที่มีฝีมือในการทำอาหารหลากหลายเมนูมายาวนานกว่า 60 ปี และหลานที่ถนัดในเรื่องการตลาดและโซเชียลมีเดีย จนเกิดความร่วมมือและเกิด Tagline #ทำให้หลานมันกิน จากในช่วงแรกๆ ที่มีออเดอร์ 50-60 กล่องต่อวัน จนปัจจุบัน มียอดสั่งสูงสุดกว่า 10,000 กล่องต่อวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจผู้บริโภคมาโดยตลอดระยะเวลา 8 ปี

“ล่าสุดอาม่า บ็อกซ์ ได้ส่งอาหารกล่องคุณภาพหลากหลายเมนูวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำใจกลางเมือง ได้แก่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต (Gourmet Market) ในเอ็มโพเรียม ชั้น 4 และเอ็มควอเทียร์ ชั้น G รวมทั้ง เดียร์ทัมมี่ (Dear Tummy) ในไอคอนสยาม ชั้น G ในราคาเพียงกล่องละ 49 บาท เพื่อซัพพอร์ตหนุ่มสาวออฟฟิศ และคนทำงานทุกระดับให้มีอาหารกล่อง สดใหม่ และสะดวกสำหรับทานในทุกๆ วัน ภายใต้ราคาย่อมเยา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังวางแผนขยายการวางขายอาหารกล่องในซุปเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของคนทำกรุงเทพฯ ได้อย่างทั่วถึง นับเป็นสิ่งที่อาม่า บ็อกซ์ ภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ยืนเคียงข้างคนทำงานทุกคนในยุคเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างในปัจจุบัน และเป็นตัวแทนส่งต่อสิ่งดีๆ แทนคำขอบคุณที่ทุกท่านให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมและต่อเนื่องมาโดยตลอด”

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดล่าสุด พบว่าธุรกิจอาหารและค้าปลีกในปี 2026 ยังมีแนวโน้มเติบโต แต่ชะลอตัว ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังใช้เงินอย่างระมัดระวังและมีความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitive) เนื่องจากปัญหาหนี้ครัวเรือนและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ดังนั้นพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคจึงไม่ได้ยึดติดที่ราคาที่ถูกที่สุดเพียงอย่างเดียว แต่เลือกที่ความคุ้มค่าในหลากหลายมิติเป็นหลัก อาทิ อาหารที่มีความย่อมเยาแต่ดูน่าทาน คุณภาพดี ในขณะเดียวกันก็ช่วยดูแลสุขภาพไปพร้อมๆ กัน

ข้าวกล่องอาม่า มีบริการที่หลากหลายเติมเต็มครบทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารกล่องหลากหลายเมนู และหลากหลายรูปแบบ เริ่มที่กับข้าว 1 อย่าง (ที่สามารถเลือกเนื้อสัตว์ตามที่ต้องการ, อาหารเมนูเส้น, อาหารมังสาวิรัติ, อาหารเจ) อาหารกล่อง Queen Set เซ็ทอาหาร 4 ช่องพรีเมี่ยม, อาหารกล่อง King Set เซ็ทอาหาร 5 ช่องพรีเมี่ยม , เบนโตะเซ็ทแบบ 3 ช่อง และ 4 ช่อง, เซ็ทถวายพระ, ชุดถวายพระพรีเมี่ยม, ชุดปิ่นโตถวายพระ พร้อมชุดสังฆทานหลายแบบ, สแน็คบ้อก (เล็ก, กลาง, ใหญ่, พรีเมี่ยม), ของหวานและผลไม้ตามฤดูกาลปอกพร้อมทาน และเครื่องดื่ม (น้ำดื่ม, น้ำผลไม้, น้ำสมุนไพร, กาแฟ และชา (ชานมไต้หวัน, ชามะนาว, ชาเขียวมัทฉะ) รวมทั้งบริการอาหารจัดเลี้ยง (Catering) ที่เสิร์ฟความอร่อยด้วยวัตถุดิบคุณภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด สร้างสรรค์ทุกโอกาสพิเศษของคุณ

“สำหรับปีนี้ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่ยืนเคียงข้างความท้าทายของทุกองค์กรในยุคที่ต้องบริหารงบประมาณอย่างเข้มงวด แต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตพนักงาน รวมทั้งเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ช่วยให้งานของฝ่ายบุคคล (HR) และอีเว้นท์ออแกไนเซอร์มีความราบรื่นและง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการก้าวข้ามการเป็นแค่ร้านขายอาหารกล่อง แต่เป็นผู้ดูแลจัดการด้านอาหารกล่องที่คุ้มค่าที่สุด ที่ตอบโจทย์คนทำงานของทุกฝ่ายให้สะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรสชาติอาหารที่คนทานประทับใจ ความตรงต่อเวลาในการจัดส่ง และเอกสารครบถ้วนที่ฝ่ายบัญชีสามารถนำไปจัดการด้านภาษีได้ง่ายอีกด้วย” ผู้บริหารกล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจสัมผัสความหลากหลายของข้าวกล่องอาม่า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสั่งอาหารกล่อง ได้ที่ โทร. 086-552-4642 หรือ www.armabox หรือ Line ID: @armabox












“อาม่า บ็อกซ์” บุก ไฮเอนซุปเปอร์มาร์เก็ตกลางกรุง ยึดคอนเซปท์ “อาหารพร้อมคุณค่า” ตอบโจทย์คนทำงานทุกกลุ่มในยุครัดเข็มขัด
“อาม่า บ็อกซ์” บุก ไฮเอนซุปเปอร์มาร์เก็ตกลางกรุง ยึดคอนเซปท์ “อาหารพร้อมคุณค่า” ตอบโจทย์คนทำงานทุกกลุ่มในยุครัดเข็มขัด
“อาม่า บ็อกซ์” บุก ไฮเอนซุปเปอร์มาร์เก็ตกลางกรุง ยึดคอนเซปท์ “อาหารพร้อมคุณค่า” ตอบโจทย์คนทำงานทุกกลุ่มในยุครัดเข็มขัด
“อาม่า บ็อกซ์” บุก ไฮเอนซุปเปอร์มาร์เก็ตกลางกรุง ยึดคอนเซปท์ “อาหารพร้อมคุณค่า” ตอบโจทย์คนทำงานทุกกลุ่มในยุครัดเข็มขัด
“อาม่า บ็อกซ์” บุก ไฮเอนซุปเปอร์มาร์เก็ตกลางกรุง ยึดคอนเซปท์ “อาหารพร้อมคุณค่า” ตอบโจทย์คนทำงานทุกกลุ่มในยุครัดเข็มขัด
+2