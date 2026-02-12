“อาม่า บ็อกซ์” บุก ไฮเอนซุปเปอร์มาร์เก็ตกลางกรุง ยึดคอนเซปท์ “อาหารพร้อมคุณค่า” ตอบโจทย์คนทำงานทุกกลุ่มในยุครัดเข็มขัด

ข้าวกล่องอาม่า (ARMABOX) ปักหมุดไฮเอนซุปเปอร์มาร์เก็ตกลางเมือง ทั้ง กูร์เมต์ มาร์เก็ต เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และ เดียร์ทัมมี่ ไอคอนสยาม ด้วยข้าวกล่องที่มีเมนูหลากหลาย ปรุงสดใหม่ พร้อมคุณค่าอาหารครบถ้วนในทุกวัน ราคาเดียว 49 บาท สอดรับอินไซต์คนทำงานทุกกลุ่มในยุครัดเข็มขัดที่ไม่ได้เลือกที่ราคาถูกที่สุด แต่มองหาและเลือกที่ความคุ้มค่าเป็นหลัก เน้นบริโภคอาหารที่ราคาย่อมเยาแต่ดูน่าทาน มีคุณภาพและตอบโจทย์สุขภาพ ปี 2569 ตั้งเป้าขึ้นเป็นพาร์ทเนอร์อันดับหนึ่งของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และอีเว้นท์ออแกไนเซอร์ ยืนเคียงข้างความท้าทายขององค์กรในยุคที่ต้องบริหารงบประมาณอย่างเข้มงวดแต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตพนักงาน
นายพิชญุตม์ กุศลสิทธิรัตน์ ผู้บริหาร ข้าวกล่องอาม่า เปิดเผยว่า ข้าวกล่องอาม่าเกิดจากจุดเริ่มต้นที่คน 2 เจนเนอเรชัน มาจับมือกันทำธุรกิจ คืออาม่า ที่มีฝีมือในการทำอาหารหลากหลายเมนูมายาวนานกว่า 60 ปี และหลานที่ถนัดในเรื่องการตลาดและโซเชียลมีเดีย จนเกิดความร่วมมือและเกิด Tagline #ทำให้หลานมันกิน จากในช่วงแรกๆ ที่มีออเดอร์ 50-60 กล่องต่อวัน จนปัจจุบัน มียอดสั่งสูงสุดกว่า 10,000 กล่องต่อวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจผู้บริโภคมาโดยตลอดระยะเวลา 8 ปี
“ล่าสุดอาม่า บ็อกซ์ ได้ส่งอาหารกล่องคุณภาพหลากหลายเมนูวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำใจกลางเมือง ได้แก่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต (Gourmet Market) ในเอ็มโพเรียม ชั้น 4 และเอ็มควอเทียร์ ชั้น G รวมทั้ง เดียร์ทัมมี่ (Dear Tummy) ในไอคอนสยาม ชั้น G ในราคาเพียงกล่องละ 49 บาท เพื่อซัพพอร์ตหนุ่มสาวออฟฟิศ และคนทำงานทุกระดับให้มีอาหารกล่อง สดใหม่ และสะดวกสำหรับทานในทุกๆ วัน ภายใต้ราคาย่อมเยา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังวางแผนขยายการวางขายอาหารกล่องในซุปเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของคนทำกรุงเทพฯ ได้อย่างทั่วถึง นับเป็นสิ่งที่อาม่า บ็อกซ์ ภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ยืนเคียงข้างคนทำงานทุกคนในยุคเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างในปัจจุบัน และเป็นตัวแทนส่งต่อสิ่งดีๆ แทนคำขอบคุณที่ทุกท่านให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมและต่อเนื่องมาโดยตลอด”
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดล่าสุด พบว่าธุรกิจอาหารและค้าปลีกในปี 2026 ยังมีแนวโน้มเติบโต แต่ชะลอตัว ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังใช้เงินอย่างระมัดระวังและมีความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitive) เนื่องจากปัญหาหนี้ครัวเรือนและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ดังนั้นพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคจึงไม่ได้ยึดติดที่ราคาที่ถูกที่สุดเพียงอย่างเดียว แต่เลือกที่ความคุ้มค่าในหลากหลายมิติเป็นหลัก อาทิ อาหารที่มีความย่อมเยาแต่ดูน่าทาน คุณภาพดี ในขณะเดียวกันก็ช่วยดูแลสุขภาพไปพร้อมๆ กัน
ข้าวกล่องอาม่า มีบริการที่หลากหลายเติมเต็มครบทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารกล่องหลากหลายเมนู และหลากหลายรูปแบบ เริ่มที่กับข้าว 1 อย่าง (ที่สามารถเลือกเนื้อสัตว์ตามที่ต้องการ, อาหารเมนูเส้น, อาหารมังสาวิรัติ, อาหารเจ) อาหารกล่อง Queen Set เซ็ทอาหาร 4 ช่องพรีเมี่ยม, อาหารกล่อง King Set เซ็ทอาหาร 5 ช่องพรีเมี่ยม , เบนโตะเซ็ทแบบ 3 ช่อง และ 4 ช่อง, เซ็ทถวายพระ, ชุดถวายพระพรีเมี่ยม, ชุดปิ่นโตถวายพระ พร้อมชุดสังฆทานหลายแบบ, สแน็คบ้อก (เล็ก, กลาง, ใหญ่, พรีเมี่ยม), ของหวานและผลไม้ตามฤดูกาลปอกพร้อมทาน และเครื่องดื่ม (น้ำดื่ม, น้ำผลไม้, น้ำสมุนไพร, กาแฟ และชา (ชานมไต้หวัน, ชามะนาว, ชาเขียวมัทฉะ) รวมทั้งบริการอาหารจัดเลี้ยง (Catering) ที่เสิร์ฟความอร่อยด้วยวัตถุดิบคุณภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด สร้างสรรค์ทุกโอกาสพิเศษของคุณ
“สำหรับปีนี้ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่ยืนเคียงข้างความท้าทายของทุกองค์กรในยุคที่ต้องบริหารงบประมาณอย่างเข้มงวด แต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตพนักงาน รวมทั้งเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ช่วยให้งานของฝ่ายบุคคล (HR) และอีเว้นท์ออแกไนเซอร์มีความราบรื่นและง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการก้าวข้ามการเป็นแค่ร้านขายอาหารกล่อง แต่เป็นผู้ดูแลจัดการด้านอาหารกล่องที่คุ้มค่าที่สุด ที่ตอบโจทย์คนทำงานของทุกฝ่ายให้สะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรสชาติอาหารที่คนทานประทับใจ ความตรงต่อเวลาในการจัดส่ง และเอกสารครบถ้วนที่ฝ่ายบัญชีสามารถนำไปจัดการด้านภาษีได้ง่ายอีกด้วย” ผู้บริหารกล่าวทิ้งท้าย
ผู้สนใจสัมผัสความหลากหลายของข้าวกล่องอาม่า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสั่งอาหารกล่อง ได้ที่ โทร. 086-552-4642 หรือ www.armabox หรือ Line ID: @armabox