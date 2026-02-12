ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี68หด0.2%อยู่ที่ 154.85ล้านลิตร/วัน

สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2568 อยู่ที่ 154.85 ล้านลิตร/วัน ลดลงร้อยละ 0.2 โดยNGVมีปริมาณการใช้ลดลงสูงสุด ที่ร้อยละ 16.4 ตามด้วยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลงร้อยละ 2.6 และLPGลดลงร้อยละ 1.4 ขณะที่น้ำมันJet A1 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 และกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2568 (มกราคม – ธันวาคม) มีปริมาณการใช้อยู่ที่ 154.85 ล้านลิตร/วัน ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) มีปริมาณการใช้ลดลงสูงสุด ที่ร้อยละ 16.4 ตามด้วยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลงร้อยละ 2.6 และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ลดลงร้อยละ 1.4 ขณะที่น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 การใช้น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 และกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 โดยมีรายละเอียดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ดังนี้
ปริมาณการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน เฉลี่ยอยู่ที่ 31.72 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 โดยน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 19.69 ล้านลิตร/วัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากส่วนต่างราคาระหว่างน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ลดลงมาอยู่ที่ 0.38 บาท/ลิตร (ส่วนต่างราคาเฉลี่ยเดือนมกราคม – ธันวาคม 2568) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ส่วนต่างราคาเฉลี่ยเดือนมกราคม – ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 0.79 บาท/ลิตร) จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 สูงขึ้นจากปีก่อน ขณะที่การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 น้ำมันเบนซิน และน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85 มีปริมาณการใช้ที่ลดลงมาอยู่ที่ 6.52 ล้านลิตร/วัน 5.06 ล้านลิตร/วัน 0.38 ล้านลิตร/วัน และ 0.06 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ
ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เฉลี่ยอยู่ที่ 65.03 ล้านลิตร/วัน ลดลงร้อยละ 2.6 โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ลดลงมาอยู่ที่ 65.01 ล้านลิตร/วัน และดีเซลหมุนเร็วบี 20 ลดลงมาอยู่ที่ 0.01 ล้านลิตร/วัน สอดคล้องกับการปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2568 จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งคาดการณ์ว่า GDP ปี 2568 จะขยายตัวที่ 2.2% ลดลงจากประมาณการครั้งก่อนที่ 2.4% ต่อปี (ณ ตุลาคม 2568) ปัจจัยสำคัญมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ที่ตัวเลข GDP ประกาศออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และภาคการผลิตในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนมีการชะลอตัว1 โดยสะท้อนผ่านดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เฉลี่ย 12 เดือนอยู่ที่ 95.81 หดตัวลดลงร้อยละ 0.8 จากปีก่อนหน้า2 และดัชนีการขนส่ง (Shipment Index) เฉลี่ย 12 เดือนอยู่ที่ 96.93 หดตัวลงร้อยละ 1.3 จากปีก่อนหน้า3 ประกอบกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัย
จึงทำให้ความต้องการใช้น้ำมันหดตัวลง
ปริมาณการใช้ Jet A1 เฉลี่ยอยู่ที่ 17.23 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ยปี 2568 (มกราคม – ธันวาคม) ที่มีการขยายตัวร้อยละ 5.2 จากปีก่อนหน้า4 ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารภายในประเทศขยายตัวร้อยละ 1.0 โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ตามลำดับ รวมทั้งการเติบโตของการขนส่งสินค้าทางอากาศในไตรมาสที่4/2568 ขยายตัวจากไตรมาสที่ 3/2568 อยู่ที่ร้อยละ 4.48 นอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลังเริ่มมีปริมาณการใช้ Sustainable Aviation Fuel (SAF) เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการบินไทยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากลและเตรียมความพร้อมสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ปริมาณการใช้ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 18.01 ล้านกก./วัน ลดลงร้อยละ 1.4 ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ภาคปิโตรเคมี ที่ลดลงมาอยู่ที่ 7.76 ล้านกก./วัน และภาคขนส่งลดลงมาอยู่ที่ 2.26 ล้านกก./วัน สอดคล้องกับปริมาณรถจดทะเบียนสะสมที่ใช้เชื้อเพลิง LPG ซึ่งลดลงร้อยละ 3.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน5 ขณะที่การใช้ในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.94 ล้านกก./วัน และภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.06 ล้านกก./วัน
ปริมาณการใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 2.31 ล้านกก./วัน ลดลงร้อยละ 16.4 โดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับจำนวนรถจดทะเบียน NGV สะสมที่ลดลงร้อยละ 11.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน5 รวมถึงเมื่อพิจารณาจำนวนสถานีบริการ NGV ในเดือนธันวาคม 2568 มีสถานีบริการปิดตัวลง 15 แห่ง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีแนวโน้มปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง
ปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง เฉลี่ยอยู่ที่ 1,006,959 บาร์เรล/วัน ลดลงร้อยละ 1.7 คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ารวม 74,157 ล้านบาท/เดือน โดยเป็นการลดลงของการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันอากาศยาน และ LPG) มาอยู่ที่ 36,862 บาร์เรล/วัน ลดลงร้อยละ 30.5 คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ที่ 2,016 ล้านบาท/เดือนขณะที่น้ำมันดิบมีการนำเข้าอยู่ที่ 970,097 บาร์เรล/วัน ลดลงร้อยละ 0.1 คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ 72,141 ล้านบาท/เดือน
ปริมาณการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป เฉลี่ยอยู่ที่ 151,390 บาร์เรล/วัน ลดลงร้อยละ 18.6 โดยเป็นการส่งออกน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน และ LPG คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 12,245 ล้านบาท/เดือน