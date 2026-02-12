“ไมเดีย” ชูไทยเป็นฐานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่สุดนอกจีน ทุ่มลงทุนต่อเนื่องกว่า2.5หมื่นล.

“ไมเดีย” ผู้นำเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับโลกจากจีน ทุ่มลงทุนต่อเนื่องในไทยกว่า 25,000 ล้านบาท จ้างงานกว่า 15,000 คน ใช้Local content 60-70% ชูไทยฐานผลิตใหญ่ที่สุดนอกประเทศจีน เดินหน้าขยายการลงทุนกลุ่มเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น พร้อมเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ ส่งออกไปทั่วโลก สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพไทย ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน 2 แห่งของกลุ่มไมเดีย (Midea) ได้แก่ บริษัท ไมเดีย รีฟริเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี และบริษัท ไมเดีย อินเทลลิเจนท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตตู้เย็นในนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี จังหวัดระยองว่า กลุ่มไมเดีย ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2559 โดยในระยะแรก เป็นการควบรวมกิจการของกลุ่มบริษัท โตชิบา และตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ได้เดินหน้าลงทุนในไทยอย่างเต็มที่ภายใต้ชื่อกลุ่มไมเดีย ปัจจุบันมีโรงงาน 8 แห่ง ครอบคลุมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว เพื่อการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลางและเอเชีย เม็ดเงินลงทุนรวมกว่า 25,000 ล้านบาท จ้างงานบุคลากรไทยกว่า 15,000 คน และมีทีมวิจัยและพัฒนากว่า 200 คน
โดยกิจการในไทย ถือเป็นฐานการผลิตใหญ่ที่สุดนอกประเทศจีน และเป็นฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกของกลุ่มไมเดีย สะท้อนความเชื่อมั่นของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกต่อความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทย โดยบริษัทมีแผนขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในไทยอีกในอนาคตอันใกล้นี้
กลุ่มไมเดีย เป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีและการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็น No.1 Smart Home Appliances Brand in the World จากสถาบัน Euromonitor International และได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม 2025 สำหรับเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่จาก Time Magazine โดยที่ผ่านมา ไมเดียได้ขยายการลงทุนและยกระดับฐานการผลิตในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็น Smart Factory โดยโรงงานที่จังหวัดชลบุรี เป็นโรงงานแห่งแรกนอกจีนที่ได้รับรางวัล Global Lighthouse Network โดย World Economic Forum (WEF) เป็น 1 ใน 12 โรงงานอัจฉริยะล้ำสมัยที่สุดในโลกประจำปี 2025 สะท้อนศักยภาพการประยุกต์ใช้ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อควบคุมเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รวมถึงด้านความปลอดภัยและการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต เชื่อมโยงซัพพลายเชนอย่างไร้รอยต่อ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นอกจากการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะแล้ว กลุ่มไมเดียยังเดินหน้าเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทย โดยมีมูลค่าจัดซื้อชิ้นส่วนในไทยกว่า 32,000 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมมากกว่า 400 หมวดสินค้า และมีเครือข่ายซัพพลายเออร์ในประเทศกว่า 500 ราย ซึ่งบางส่วนเป็นซัพพลายเออร์เดิมของโตชิบาที่กลุ่มไมเดียยังซื้อชิ้นส่วนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยภายในปี 2569 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็นจะมีสัดส่วนการใช้ Local Content สูงถึงร้อยละ 70 ขณะที่เครื่องปรับอากาศอยู่ที่ร้อยละ 60
“การที่กลุ่มไมเดียเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในไทยอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการในประเทศที่สามารถยกระดับมาตรฐานการผลิต และเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก” นายนฤตม์ กล่าว