BBGI กำไรปี68 โต 31% แตะ 283 ล้านบาท เดินหน้า Operational Excellence เสริมแกร่งความร่วมมือในกลุ่ม BCP

บีบีจีไอ โชว์กำไรสุทธิปี68 โตขึ้น 31%อยู่ที่ 283 ล้านบาท แม้อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเผชิญแรงกดดันด้านราคาและการปรับสัดส่วนผสมเชื้อเพลิงชีวภาพตามนโยบายภาครัฐ ลั่นปีนี้เดินหน้าด้วยกลยุทธ์ Operational Excellence อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมต้นทุน และเสริมความร่วมมือภายในกลุ่มบริษัทบางจาก
นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 283 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% จากปีก่อน และมีกำไร 0.20 บาทต่อหุ้น แม้อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเผชิญ แรงกดดันด้านราคาและการปรับสัดส่วนผสมเชื้อเพลิงชีวภาพตามนโยบายภาครัฐ
แต่บริษัทฯมีกำไรที่เติบโตขึ้นสะท้อนความสามารถในการควบคุมต้นทุนและบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในปี2568 ธุรกิจเอทานอลมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น โรงงานเดินเครื่องเต็มกำลัง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ขณะเดียวกันการบริหารจัดหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพช่วยยกระดับความสามารถในการทำกำไร เช่นเดียวกับธุรกิจไบโอดีเซล ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการ และราคาที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์พลอยได้ อย่างกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Refined Glycerin)”
BBGI เป็นหนึ่งใน Supply Chain หลักของกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการตลาดของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCPการทำงานที่เชื่อมโยงกันภายในกลุ่มตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ช่วยเสริมเสถียรภาพด้านการจัดหาวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต และการส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
การเติบโตในปี2568 มาจากการยกระดับกระบวนการทำงานภายใต้กลยุทธ์ Operational Excellence การ Benchmarking เทียบกับ Best Practice ในอุตสาหกรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ เพื่อลดต้นทุน นอกจากนี้ ด้านการพัฒนาบุคลากร BBGI ได้ทำผ่านโครงการ Upskill และ Reskill รวมถึง “Ethanol & Biodiesel Boot Camp” เพื่อเสริมความเชี่ยวชาญในสายการผลิต และการจัดการต้นทุน
BBGI ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG โดยมุ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือกับชุมชนและคู่ค้า และดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ดังนั้นในปี 2569 BBGI จะมุ่งมั่นเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ Operational Excellence อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมต้นทุน และวางแผนการประยุกต์ใช้ AI and Automation ในการดำเนินงานให้มากขึ้น ควบคู่กับการเสริมความร่วมมือภายในกลุ่มบริษัทบางจาก เพื่อรักษาความสามารถ ในการแข่งขัน และการเติบโตที่ยั่งยืน