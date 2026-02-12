กตป. ด้านโทรทัศน์ ถกทิศทางทีวีดิจิทัลหลังปี 2572 ประเมินผลกระทบเชิงนโยบายต่ออุตสาหกรรมทีวี

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ พร้อมด้วย นายชัชชาญ นาคคะสินธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน ประจำ กตป. ด้านกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยว่าด้วยการติดตามและประเมินผลกระทบเชิงนโยบายต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ ทิศทางทีวีดิจิทัลหลังปี 2572 และการประเมินสภาพปัญหาการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลประเด็นสำคัญด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2568 ฃึ่ง การประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้