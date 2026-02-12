ROCTEC รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2568/69 มีรายได้เติบโตกว่า 26% และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 50% YoY จากงานโครงการที่เพิ่มขึ้นและการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ “ROCTEC” รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2568/69 สำหรับงวด ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2568 โดยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 917 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.6% YoY และมีกำไรสุทธิจำนวน 127 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.2% YoY สะท้อนถึงปริมาณงานโครงการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารโครงสร้างต้นทุนให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิ (NPM) ยังคงอยู่ในระดับที่ดีที่ 13.8% จากระดับ 11.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ในไตรมาสนี้ ผลการดำเนินงานของ ROCTEC ได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากกลุ่มธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) ซึ่งยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทฯ จากการเติบโตอย่างโดดเด่นของธุรกิจงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Display Solutions) ซึ่งได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อในปริมาณสูงจากกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงความคืบหน้าของโครงการด้านระบบคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้ลักษณะโครงการที่มีการให้บริการและรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องช่วยเสริมความชัดเจนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรายได้และต้นทุนของบริษัท ขณะเดียวกันธุรกิจสื่อโฆษณายังคงมีพัฒนาการเชิงบวก โดยได้รับแรงสนับสนุนจากสื่อโฆษณาประเภท Street Furniture ที่ยังมีความต้องการอยู่ในระดับสูง
ด้านความสามารถในการทำกำไร บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3% YoY แม้อัตรากำไรจะเผชิญแรงกดดันจากโครงสร้างของโครงการ โดยเฉพาะสัดส่วนรายได้จากธุรกิจงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ซึ่งอยู่ในช่วงขยายขนาดการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ROCTEC ยังคงสามารถรักษาความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานไว้ได้จากการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีวินัย สนับสนุนให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นโดดเด่น
นายเว่ย แซม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ROCTEC กล่าวว่า “ผลประกอบการในไตรมาสนี้สะท้อนถึงความสามารถของ ROCTEC ในการขยายโครงการควบคู่กับการรักษาประสิทธิภาพด้านต้นทุนได้อย่างสมดุล โดยธุรกิจสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นภายใต้กลุ่มธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) ในฐานะโซลูชันด้านการแสดงผลและบริหารข้อมูลแบบดิจิทัล ซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของลูกค้าและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีวินัย เพื่อสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว”
สำหรับงวด 9 เดือนของปีงบประมาณ 2568/69 ROCTEC มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 2,561 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5% YoY และมีกำไรสุทธิ 370 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.3% YoY สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานโดยรวม รวมถึงศักยภาพในการขยายการให้บริการของธุรกิจหลักได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับช่วงที่เหลือของปี บริษัทฯ คาดว่าการรับรู้รายได้จากโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจงานระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions) และธุรกิจงานระบบแบบครบวงจร (Integrated Technology Solutions) ซึ่งโครงการต่าง ๆ มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผน และคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการสนับสนุนรายได้รวมในระยะถัดไป ขณะเดียวกันธุรกิจสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลยังคงเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักของกลุ่มธุรกิจบริการไอซีที จากความต้องการที่ต่อเนื่องของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
ROCTEC ยังคงยึดมั่นในแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการโครงการ และการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งมอบคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น