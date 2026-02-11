นักธุรกิจพลังงาน จี้กกต.เร่งสอบเลือกตั้งไม่โปร่งใส เปิดทางนับคะแนนใหม่ ฝากถามผู้รับผิดชอบ เหตุจัดการช้าเพราะเกรงใจ หรือเกรงกลัวอำนาจใคร ชี้ต้นทุนความเชื่อใจประชาชนมีมูลค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
รศ.ดร. รักไทย บูรพ์ภาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด (มหาชน) (ETTH26) นักธุรกิจพลังงานกล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มมวลชนมาเรียกร้องให้มีการนับคะแนนการเลือกตั้งใหม่ในบางเขตเลือกตั้งที่ถูกครหาว่าไม่สุจริต โดยสิ่งที่สำคัญกว่าการตั้งคำถามของประชาชนในวันนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องแพ้หรือชนะ แต่เป็นคำถามที่สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งยังมีความเป็นอิสระจริงหรือไม่ และยังยืนอยู่ข้างประชาชนอย่างแท้จริงหรือเปล่า ถึงแม้ว่าบางเขตเลือกตั้งที่มีปัญหาจะไม่สามารถเปลี่ยนผลการเลือกตั้งโดยรวมได้อยู่แล้ว แต่เชื่อว่าผู้ชนะก็อยากชนะโดยไร้ข้อครหา ส่วนผู้แพ้ก็รับได้หากการแข่งขันมีความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้นอย่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัย
รศ.ดร. รักไทย กล่าวว่า เมื่อมีข้อร้องเรียน มีความผิดปกติ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนับคะแนนก็ควรนับใหม่ในเขตที่มีประเด็นดังกล่าว ไม่ได้ให้นับใหม่หมดทั้งประเทศ แต่สิ่งที่ประชาชนเห็นกลับไม่ใช่ความเร่งด่วนในการคลี่คลายข้อเท็จจริง แต่คือความลังเล ความเงียบ และการอ้างขั้นตอนที่ยืดเยื้อ จึงเกิดคำถามขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า ความล่าช้าเหล่านี้เกิดจากความไม่กล้าตัดสินใจ เพราะเกรงใจ หรือเกรงกลัวอำนาจบางอย่างหรือเปล่า
“ผมเสนอให้มีการนับคะแนนใหม่ในเขตที่มีปัญหา ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องใหญ่โตหรือสร้างความวุ่นวาย หากองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง การตัดสินใจเช่นนี้ควรเป็นเรื่องปกติในกรณีที่มีการท้วงติง หรือพบพยานหลักฐานที่ชวนให้สงสัย ถือเป็นหน้าที่ และเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งโดยตรง แต่เมื่อการดำเนินการง่าย ๆ กลับกลายเป็นเรื่องยากเย็น ก็ยิ่งทำให้สังคมตั้งคำถามว่า องค์กรนี้เป็นอิสระจริงหรือไม่ และกำลังยืนอยู่ข้างใครกันแน่ ที่สำคัญคือต้นทุนความเชื่อใจของประชาชนมีมูลค่ามากกว่าราคาหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งเขตนั้นอยู่แล้ว” รศ.ดร. รักไทย กล่าว
รศ.ดร. รักไทย กล่าวว่า สิ่งที่ทำลายศรัทธาของประชาชนมากที่สุด ไม่ใช่การตรวจสอบ แต่คือความล่าช้า เพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรม การปล่อยให้ข้อร้องเรียนค้างคา ปล่อยให้เกิดความคลุมเครือจนให้สังคมต้องเดาเอาเอง คือการทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเสียงของตนไม่มีความสำคัญพอจะได้รับคำตอบอย่างทันท่วงที
ดังนั้นหากองค์กรหรือหน่วยงานเลือกตั้งต้องการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา สิ่งที่ต้องทำคือการแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง กล้าตรวจสอบ กล้าตัดสินใจ และกล้าดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหา เพราะเมื่อองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลอำนาจนี้ไม่สามารถหรือไม่กล้าใช้อำนาจของตนเองอย่างตรงไปตรงมา ความชอบธรรมของทั้งกระบวนการเลือกตั้งก็ย่อมถูกตั้งคำถามตามไปด้วย ตราบใดที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน
รศ.ดร. รักไทย กล่าวทิ้งท้ายว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านไปแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องนำไปเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต และอยากให้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการนับคะแนน แต่ท้ายที่สุดแล้วเรื่องผลคะแนนก็ยังเป็นประเด็นรองเมื่อเทียบกับวิธีการได้มาของการนับคะแนนที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้