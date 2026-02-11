xs
xsm
sm
md
lg

เซเว่นฯ เดินหน้ายกระดับสุขภาพคนไทย ร่วมขับเคลื่อนนโยบายลดหวานเครื่องดื่ม เริ่ม 11 กุมภาพันธ์นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าสนับสนุนการยกระดับสุขภาพของคนไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมขับเคลื่อนแนวทางการปรับมาตรฐานความหวานของเครื่องดื่มชงในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “หวานปกติ = หวาน 50%” เพื่อส่งเสริมการบริโภคน้ำตาลอย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เริ่ม 11 กุมภาพันธ์นี้
 
“หวานปกติ = หวาน 50%” เป็นการปรับระดับความหวานในสูตรปกติให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพ ซึ่งช่วยให้การเลือกเครื่องดื่มหวานน้อยลงเป็นเรื่องง่าย และสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน โดยไม่รู้สึกว่าถูกจำกัดทางเลือก
 
การปรับพฤติกรรมบริโภคสู่การทานหวานน้อย ถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการดูแลสุขภาพ เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคอ้วน อีกทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดภาระการทำงานของร่างกาย และส่งเสริมให้ผู้บริโภคค่อย ๆ ปรับการรับรสของลิ้นไปสู่ความหวานในระดับที่เหมาะสม ส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว
 
ในส่วนของการดำเนินงานภายใต้ ซีพี ออลล์ ได้เตรียมความพร้อมของแบรนด์เครื่องดื่ม ทั้ง ออลล์ คาเฟ่       คัดสรร และ เบลลินี่ ในเมนูอเมริกาโน่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานความหวานใหม่ภายใต้แนวคิด “หวานปกติ = หวาน 50%” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ‘หวานน้อยสั่งได้’ ที่ดำเนินการร่วมกับกรมอนามัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 โดยจะขานรับนโยบายปรับเปลี่ยนพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 นี้เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
 
ซีพี ออลล์ เชื่อว่า การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และผู้บริโภค พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม เพื่อให้การปรับมาตรฐานความหวานใหม่นี้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง

เซเว่นฯ เดินหน้ายกระดับสุขภาพคนไทย ร่วมขับเคลื่อนนโยบายลดหวานเครื่องดื่ม เริ่ม 11 กุมภาพันธ์นี้
เซเว่นฯ เดินหน้ายกระดับสุขภาพคนไทย ร่วมขับเคลื่อนนโยบายลดหวานเครื่องดื่ม เริ่ม 11 กุมภาพันธ์นี้
เซเว่นฯ เดินหน้ายกระดับสุขภาพคนไทย ร่วมขับเคลื่อนนโยบายลดหวานเครื่องดื่ม เริ่ม 11 กุมภาพันธ์นี้
เซเว่นฯ เดินหน้ายกระดับสุขภาพคนไทย ร่วมขับเคลื่อนนโยบายลดหวานเครื่องดื่ม เริ่ม 11 กุมภาพันธ์นี้
เซเว่นฯ เดินหน้ายกระดับสุขภาพคนไทย ร่วมขับเคลื่อนนโยบายลดหวานเครื่องดื่ม เริ่ม 11 กุมภาพันธ์นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น