เซเว่นฯ เดินหน้ายกระดับสุขภาพคนไทย ร่วมขับเคลื่อนนโยบายลดหวานเครื่องดื่ม เริ่ม 11 กุมภาพันธ์นี้

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าสนับสนุนการยกระดับสุขภาพของคนไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมขับเคลื่อนแนวทางการปรับมาตรฐานความหวานของเครื่องดื่มชงในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “หวานปกติ = หวาน 50%” เพื่อส่งเสริมการบริโภคน้ำตาลอย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เริ่ม 11 กุมภาพันธ์นี้
“หวานปกติ = หวาน 50%” เป็นการปรับระดับความหวานในสูตรปกติให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพ ซึ่งช่วยให้การเลือกเครื่องดื่มหวานน้อยลงเป็นเรื่องง่าย และสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน โดยไม่รู้สึกว่าถูกจำกัดทางเลือก
การปรับพฤติกรรมบริโภคสู่การทานหวานน้อย ถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการดูแลสุขภาพ เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคอ้วน อีกทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดภาระการทำงานของร่างกาย และส่งเสริมให้ผู้บริโภคค่อย ๆ ปรับการรับรสของลิ้นไปสู่ความหวานในระดับที่เหมาะสม ส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว
ในส่วนของการดำเนินงานภายใต้ ซีพี ออลล์ ได้เตรียมความพร้อมของแบรนด์เครื่องดื่ม ทั้ง ออลล์ คาเฟ่ คัดสรร และ เบลลินี่ ในเมนูอเมริกาโน่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานความหวานใหม่ภายใต้แนวคิด “หวานปกติ = หวาน 50%” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ‘หวานน้อยสั่งได้’ ที่ดำเนินการร่วมกับกรมอนามัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 โดยจะขานรับนโยบายปรับเปลี่ยนพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 นี้เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
ซีพี ออลล์ เชื่อว่า การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และผู้บริโภค พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม เพื่อให้การปรับมาตรฐานความหวานใหม่นี้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง